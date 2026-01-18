[cl/]Con lavvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 , Cortina dAmpezzo rafforza la propria identità come destinazione alpina capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato, anche al di fuori della dimensione sportiva. La località ampezzana, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco , propone unofferta pensata per chi desidera vivere la montagna senza sci, puntando su paesaggi iconici , esperienze guidate , mobilità organizzata e qualità dellaccoglienza . Un approccio che valorizza il territorio come luogo da esplorare con lentezza, ideale per viaggiatori leisure, coppie, ospiti internazionali e spettatori olimpici interessati a un soggiorno esperienziale. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano unoccasione strategica per raccontare Cortina come destinazione alpina esperienziale , capace di accogliere pubblici diversi. Accanto alle competizioni, il territorio propone paesaggi, ospitalità di livello, mobilità organizzata e servizi pensati per garantire un soggiorno fluido e piacevole. Una proposta che rafforza limmagine di Cortina come luogo da vivere, non solo da attraversare. Cortina senza sci: una destinazione alpina da vivere tutto lanno La proposta di Cortina senza sci si fonda su un modello di fruizione che mette al centro il paesaggio, il tempo e il comfort. Passeggiate panoramiche, aree facilmente accessibili, attività organizzate e servizi dedicati consentono di vivere la montagna in modo completo, anche durante la stagione invernale. Lobiettivo è offrire esperienze autentiche e curate, capaci di rispondere alle aspettative di un pubblico che cerca qualità , scenari naturali e atmosfere alpine , senza necessità di attrezzature tecniche o preparazione sportiva. Corso Italia e il centro storico: architettura alpina e vita ampezzana Il primo contatto con Cortina passa inevitabilmente da Corso Italia , una delle passeggiate più scenografiche delle Dolomiti. Lungo lasse principale si alternano edifici storici, hotel iconici, boutique e caffè, in un contesto che conserva una forte identità alpina. Da qui si diramano piccole vie laterali che conducono alla Basilica dei Santi Filippo e Giacomo , punto di riferimento architettonico del centro, e a scorci meno affollati dove osservare la vita quotidiana ampezzana. Il centro è pensato per essere vissuto a piedi, con continui affacci sulle montagne che circondano la conca. La passeggiata del Parco delle Dolomiti dAmpezzo A pochi minuti dal centro si apre il Parco Naturale delle Dolomiti dAmpezzo , unarea protetta che consente di entrare in contatto diretto con lambiente alpino senza allontanarsi dalla città. Lingresso principale dellarea si trova a pochi minuti a piedi da Corso Italia , in direzione nord, ed è facilmente raggiungibile anche in auto o con i mezzi pubblici locali. I sentieri principali partono dalle zone di Fiames e Campo di Sotto , entrambe collegate al centro cittadino, e si sviluppano su percorsi ampi e ben segnalati, adatti a passeggiate tranquille anche in inverno. Camminando tra boschi di larici e abeti, il paesaggio si apre progressivamente sulle Tofane , sul Pomagagnon e sulle cime che chiudono la conca ampezzana. La passeggiata nel parco permette di vivere unesperienza di natura accessibile , ideale per chi cerca silenzio, aria di montagna e scenari dolomitici senza affrontare dislivelli impegnativi, rendendo il parco una delle tappe più indicate per scoprire Cortina senza sci. Monte Faloria: lalta quota fruibile anche senza sci Il Monte Faloria è uno dei simboli della Cortina panoramica. Grazie alla funivia che parte dal centro, è possibile raggiungere rapidamente unarea dalta quota che regala ampie vedute sulle Dolomiti , terrazze naturali e spazi ideali per passeggiate brevi e momenti di relax. Qui è possibile camminare lungo tratti pianeggianti ad alta quota, fermarsi nei punti panoramici per osservare le Dolomiti a 360 gradi e raggiungere strutture daltitudine pensate anche per chi non pratica sport invernali. Il Faloria permette di vivere la montagna dallalto con estrema semplicità , rendendolo una delle mete più apprezzate anche da chi visita Cortina per pochi giorni. I Tondi di Faloria: silenzio, luce e paesaggio I Tondi di Faloria sono sicuramente una delle zone più suggestive per chi cerca unesperienza meno affollata. Si tratta di unarea caratterizzata da ampie conche naturali, luce diffusa e una sensazione di isolamento che contrasta con la vivacità del centro. Qui la passeggiata diventa contemplazione: il paesaggio cambia con il variare delle condizioni atmosferiche, offrendo scenari sempre diversi. È una delle aree più adatte a un pubblico interessato alla dimensione paesaggistica ed emotiva della montagna. Le Tofane: il volto olimpico di Cortina, anche senza sci Il gruppo delle Tofane rappresenta limmagine più iconica di Cortina dAmpezzo ed è uno dei cuori sportivi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Grazie agli impianti di risalita attivi dalla zona di Socrepes e Piè Tofana , è possibile raggiungere lalta quota anche senza praticare sci alpino. Le terrazze panoramiche e le aree accessibili in quota offrono viste ampie sulla conca ampezzana e sui principali gruppi dolomitici circostanti . Le Tofane permettono di vivere unesperienza dalta montagna legata allimmaginario olimpico, ideale per chi desidera respirare latmosfera dei grandi eventi sportivi senza rinunciare a comfort, ristorazione panoramica e brevi passeggiate contemplative. Lagazuoi e 5 Torri: panorama, storia e silenzio dalta quota Larea del Lagazuoi e delle 5 Torri , raggiungibile da Cortina in direzione Passo Falzarego , rappresenta una delle esperienze panoramiche più suggestive anche per i non sciatori. La funivia del Lagazuoi conduce rapidamente oltre i 2.700 metri di quota , offrendo uno dei punti di osservazione più spettacolari delle Dolomiti, con viste che spaziano dalle Tofane al gruppo del Sella. Qui il paesaggio si unisce alla memoria storica della Prima Guerra Mondiale, con percorsi e punti panoramici che raccontano la storia del fronte dolomitico. Larea delle 5 Torri, più dolce e raccolta, è ideale per passeggiate brevi, soste fotografiche e momenti di silenzio immersi in uno scenario naturale di grande impatto visivo, rendendo Lagazuoi e 5 Torri una tappa perfetta per chi cerca unesperienza alpina completa, anche senza sci. Val di Fanes e Val Travenanzes: le grandi vallate intorno a Cortina Nei dintorni di Cortina si estendono alcune delle vallate più scenografiche delle Dolomiti, facilmente raggiungibili anche senza sci. Val di Fanes La Val di Fanes è una delle valli principali del Parco Naturale delle Dolomiti dAmpezzo e può essere raggiunta in auto o con transfer da Cortina seguendo la Strada Statale 51 in direzione nord e proseguendo verso Fiames, punto di accesso ai sentieri principali. Una delle esperienze più apprezzate è la passeggiata alle cascate di Fanes , un itinerario panoramico che si sviluppa lungo il sentiero n. 10 attraverso boschi e radure, con punti dosservazione sul torrente e sulla forza dellacqua, ideale per chi cerca una camminata immersiva nella natura. Il percorso conduce fino alla confluenza con il Rio Travenanzes , dove la valle si apre in scenari alpini di grande impatto visivo. Lungo la valle si trovano numerosi punti panoramici e scorci idrogeologici , con pozze, cascata e forre che si collegano alle altre valli. È possibile scegliere tra sentieri brevi adatti a quasi tutti i livelli di esperienza o tratti più lunghi per chi desidera approfondire lesplorazione. Val Travenanzes La Val Travenanzes è spesso descritta come una delle vallate più selvagge e incontaminate nei dintorni di Cortina. Senza strade carrabili o rifugi sulla valle stessa, resta uno spazio naturale da vivere attraverso i sentieri escursionistici che la attraversano, offrendo scenari di versanti rocciosi, gole profonde e ruscelli alpini. Uno dei percorsi più noti è quello del sentiero 401 , che parte nei pressi del Ponte dei Cadoris e risale la valle, offrendo la possibilità di ammirare la progressione altimetrica regolare, i versanti aspri e paesaggi che ricordano lorigine glaciale della valle. Questo tratto è particolarmente interessante per chi ama la natura primordiale e i punti panoramici aperti sul versante delle Tofane . Per chi desidera combinare ambiente, storia e paesaggio, nella zona è possibile percorrere itinerari che toccano punti come Forcella Col dei Bos , un crocevia di sentieri panoramici con viste sulla valle ed esempi di fortificazioni storiche della Prima Guerra Mondiale, perfetto per chi cerca unesperienza che unisca natura e memoria storica. Laghi e punti panoramici nei dintorni di Cortina Oltre alle vallate , il territorio intorno a Cortina si completa con alcuni punti panoramici simbolo , facilmente accessibili anche in inverno. Tra questi, Lago di Misurina e Passo Giau rappresentano le tappe più immediate e scenografiche per chi desidera scoprire le Dolomiti senza sci, con tempi di percorrenza contenuti e un forte impatto visivo. Lago di Misurina Il Lago di Misurina , situato a pochi chilometri da Cortina, è uno dei luoghi più riconoscibili delle Dolomiti. La sua posizione, ai piedi delle montagne e in vista delle Tre Cime di Lavaredo nelle giornate limpide, lo rende una meta perfetta per passeggiate tranquille attorno al lago , soste panoramiche e fotografie con acqua e montagne come sfondo. La passeggiata attorno al lago è in gran parte pianeggiante e accessibile, adatta anche a famiglie o a chi non desidera intraprendere escursioni impegnative. In inverno, quando il lago può ghiacciarsi, il paesaggio acquisisce una qualità suggestiva, trasformando la camminata in unesperienza invernale poetica. Passo Giau Il Passo Giau è un valico alpino posto a 2.236 m di quota, raggiungibile comodamente in auto o con transfer da Cortina, ed è considerato uno dei belvedere più spettacolari delle Dolomiti . Dalla sommità, la vista spazia su gruppi montuosi iconici come le Tofane , la Croda da Lago , il Pomagagnon e le Pale di San Martino , offrendo un senso di grandezza alpina senza eguali. Accanto alla strada principale ci sono punti panoramici e brevi sentieri che consentono di esplorare la zona con una camminata di pochi minuti, ideali per soste fotografiche o per respirare laria di alta quota senza attrezzatura tecnica. La facilità di accesso rende il Passo Giau un punto tappa perfetto per una gita di mezza giornata o per un momento di contemplazione del paesaggio dolomitico. Esperienze guidate e attività organizzate: vivere Cortina senza sci Oltre alle passeggiate autonome, Cortina dAmpezzo offre una varietà di esperienze guidate e attività organizzate pensate per valorizzare il territorio anche a chi non scia. Queste proposte, realizzate da guide locali e operatori specializzati, permettono di esplorare la montagna in modo sicuro, immersivo e strutturato, con itinerari adatti a diversi livelli fisici e interessi. Dove dormire a Cortina Grand Hotel Ampezzo Sorico edificio recentemente riportato al suo splendore, questa struttura 5 stelle lusso racconta con eleganza la tradizione alpina reinterpretata in chiave contemporanea, tra design raffinato , materiali pregiati e atmosfere calde e accoglienti. Le sue 70 camere e suite , alcune con vista sulle Dolomiti , garantiscono comfort, privacy e benessere in ogni stagione dellanno, rendendo il soggiorno davvero speciale per viaggiatori esigenti. La proposta di servizi dellhotel è pensata per soddisfare ogni esigenza: oltre alla lussuosa hall e alle aree lounge, potrai usufruire di una delle spa più ampie di Cortina con piscina riscaldata, saune, hammam, ice room e zone relax, ideali per rigenerarsi dopo una giornata sulle piste o tra i sentieri montani. Completano lofferta una palestra attrezzata , una sala meeting con vista sulle vette e un comodo garage da 80 posti auto , una rarità nel centro città. La ristorazione al Grand Hotel Ampezzo è unesperienza a sé: il ristorante Cucina propone una alta cucina italiana ispirata ai prodotti del territorio, accompagnata da una selezione di vini pregiati e cocktail dautore, mentre l Ampezzino Café è perfetto per un aperitivo o un momento di relax. Hotel Ancora Situato direttamente su Corso Italia , questa struttura dallanima storica e dallo spirito contemporaneo unisce il fascino alpino autentico alla visione di design moderno, con camere e suite curate nei materiali e nei dettagli. Le camere con vista sulle Dolomiti offrono comfort di livello - dal minibar alla macchina del caffè - in spazi accoglienti e ben progettati che invitano a rallentare e godersi il paesaggio. Lofferta di servizi dellhotel è pensata per rendere la tua vacanza completa e rilassante. Potrai usufruire di una spa e centro benessere ampio e ben attrezzato, una palestra per mantenerti in forma e aree dedicate al relax e alle esperienze uniche come lezioni di yoga o degustazioni. La struttura è inoltre dotata di garage privato , Wi-Fi gratuito , reception 24 ore su 24 e accoglienza per gli animali domestici su richiesta - tutto nel pieno centro cittadino per vivere Cortina a piedi. La ristorazione allAncora Cortina è unesperienza che completa il soggiorno: il ristorante principale propone piatti che fondono sapori locali e influenze globali , con ingredienti stagionali e unattenzione particolare alla sostenibilità. Sulla terrazza panoramica potrai gustare un aperitivo con vista sulla via principale, mentre il bar & living è ideale per snack casual e cocktail dopo una giornata attiva. Hotel de La Poste Storico e affascinante, è un vero salotto alpino con vista sulle Dolomiti . Aperto fin dal 1804, lhotel è il più antico di Cortina e nel tempo sono state diverse le personalità di spicco che erano solite frequentare l'hotel, tra cui Ernest Hemingway, a cui è dedicata addirittura una stanza . La struttura unisce tradizione e eleganza , offrendo suite spaziose e ambienti raffinati come il Salon Dolomieu e la VilleVenete Lounge Bar. La sua posizione centrale consente di vivere appieno la vita mondana di Cortina, con passeggiate tra boutique, sentieri e piste ciclabili o sciistiche a pochi passi dalla porta dellhotel. La struttura propone una gamma completa di servizi per un soggiorno confortevole e memorabile: Wi-Fi , parcheggio privato, hotel pet friendly , proposte bike-friendly , SPA, e spazi comuni curati per eventi e relax. Gli ospiti possono usufruire di una concierge esperta , esperienze culturali e sportive, oltre alla gestione familiare che garantisce calore, attenzione e unaccoglienza autentica, simbolo di sette generazioni della famiglia Manaigo. La ristorazione dellhotel è un vero punto di forza: il ristorante Il Posticino offre una cucina raffinata con piatti della tradizione delle Dolomiti e influenze internazionali, mentre il Bar del Posta e la VilleVenete Lounge propongono cocktail iconici come il Bellini o il Puccini, preparati da bartender leggendari. Per chi ama i distillati, il Cortina Mountain Gin e la Cortina Ice Vodka raccontano i profumi e i sapori unici della montagna, completando lesperienza gourmet in un ambiente elegante e storico. Hotel de Len Situato in posizione centrale, questo boutique hotel nasce da un progetto che valorizza sostenibilità , materiali naturali e il profondo rapporto con la cultura alpina, interpretando il legno - il suo elemento protagonista - come simbolo di calore e protezione. Le 22 camere e suite combinano linee moderne, comfort e unatmosfera minimal ma accogliente, perfette per chi desidera unesperienza di qualità tra relax e stile. Lofferta di servizi dellhotel è studiata per completare il tuo soggiorno in ogni momento. Dalla spa panoramica allultimo piano con vista sulle Dolomiti al benessere olistico che esplora corpo e mente, passando per aree dedicate a yoga e relax, ogni dettaglio invita a rigenerarsi dopo una giornata di escursioni , sci o scoperta del centro storico. La struttura dispone inoltre di bar, sale comuni , Wi-Fi gratuito e servizi pensati per rendere il tuo viaggio pratico e confortevole. La ristorazione all' Hotel de Len riflette la cultura ampezzana con piatti che valorizzano le materie prime locali in chiave moderna e gustosa. Il ristorante interno propone menu che raccontano la storia del territorio, con attenzione a sapori autentici e suggestivi abbinamenti, mentre il bar & lounge offre cocktail e momenti conviviali in un ambiente elegante e accogliente. Hotel Lajadira Situato in posizione tranquilla ma comoda per raggiungere le principali attrazioni e le piste da sci, questa struttura propone camere e suite curate con materiali naturali e dettagli di design, perfette per chi cerca eleganza senza rinunciare a un ambiente accogliente e accogliente. La struttura dispone di Wi-Fi gratuito , parcheggio e servizio di concierge per rendere il tuo soggiorno pratico e piacevole. La proposta di servizi dellhotel è completa e pensata per tutte le esigenze: potrai immergerti nella spa e centro benessere con piscina riscaldata e vista Dolomiti, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali ideali dopo una giornata di sci o escursioni nei dintorni. Per chi ama il movimento, lhotel offre anche accesso a attività come tennis, golf, mountain bike e noleggio bici, oltre a una piscina interna e aree relax per tutti gli ospiti. La reception 24 ore, il deposito sci e i servizi di lavanderia completano lesperienza di soggiorno. La ristorazione all Hotel Lajadira è un elemento distintivo: il ristorante interno propone piatti che uniscono la tradizione italiana e mediterranea con ingredienti freschi e di qualità, raccontando la cultura gastronomica locale attraverso menu creativi e stagionali. Ogni pasto può essere accompagnato da una selezione di vini pregiati, mentre il bar & lounge è perfetto per un aperitivo, un caffè o un momento di relax con snack leggeri. Rosapetra Spa Un elegante rifugio di montagna che unisce design contemporaneo e materiali naturali in perfetta armonia con il paesaggio delle Dolomiti . La struttura dispone di 33 camere e 7 suite arredate con legno di abete e pietra, tutte con vista mozzafiato sulle cime circostanti, offrendo unatmosfera calda e accogliente per rigenerarsi dopo una giornata tra sentieri o piste da sci. I servizi qui sono pensati per garantire benessere e comfort a 360°. Lhotel vanta una SPA di livello europeo con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turco e centro benessere, oltre a una moderna palestra Technogym e aree relax. Troverai anche servizio navetta , garage , noleggio biciclette e sci , concierge 24 ore e deposito sci , ideali per sfruttare al massimo sia la stagione estiva sia quella invernale. La ristorazione al ristorante Vista del Rosapetra segue una filosofia di semplicità ed eccellenza , valorizzando materie prime di qualità. Al ristorante con terrazza panoramica potrai gustare piatti della tradizione rivisitati con creatività, mentre la colazione a buffet ti darà lenergia per esplorare le montagne. Completa lesperienza il bar/lounge , perfetto per un aperitivo o un momento di relax dopo cena. Grand Hotel Savoia Questo hotel 5 stelle lusso affaccia sulle maestose Dolomiti , offrendo camere e suite spaziose e raffinate con vista panoramica e servizi moderni pensati per ogni esigenza. La posizione centrale ti permette di esplorare a piedi il centro storico, le boutique e i punti di interesse locali, rendendo la tua vacanza pratica e indimenticabile. Lofferta di servizi dellhotel è ampia e curata: potrai rilassarti nella spa e centro benessere con piscina coperta, sauna, bagno turco e aree relax, ideali dopo una giornata sugli sci o immersi nella natura. La struttura propone anche palestra , attività outdoor come escursioni, ciclismo e golf, oltre a servizi pratici come Wi-Fi gratuito , parcheggio, concierge 24 ore su 24 e deposito sci, per una vacanza senza pensieri in tutte le stagioni. La ristorazione al Grand Hotel Savoia è unesperienza gastronomica di alto livello: il celebre Ristorante Savoy celebra la cucina delle Dolomiti e dellItalia con piatti tradizionali reinterpretati in chiave contemporanea, serviti in un ambiente elegante con vista sulle montagne. A completare lofferta ci sono il 1224 Bar Lounge & Terrazza per aperitivi e momenti conviviali e opzioni più informali come snack e cocktail da gustare nella sala bar o allaperto, offrendo sapori locali e internazionali per tutti i gusti. Dove mangiare a Cortina SanBrite Nato dalla trasformazione di un vecchio fienile di famiglia in località Alverà , il SanBrite combina ambienti caldi e moderni con dettagli rustici che riflettono il legame con la montagna. La sala, con ampie vetrate e vista sulle Dolomiti, e la possibilità di mangiare allaperto in estate rendono latmosfera unica e suggestiva, perfetta per un pasto speciale dopo una giornata allaria aperta. La cucina è lelemento che distingue davvero il SanBrite: lo chef Riccardo Gaspari propone una agricucina creativa e radicata nel territorio, con piatti che nascono dagli ingredienti locali e dalla stagionalità, molti dei quali provenienti dalla produzione propria e dal caseificio adiacente. Qui si assapora una montagna reinterpretata, con piatti come trota, radici, spaghetti al pino mugo e degustazioni di formaggi artigianali, il tutto con un tocco contemporaneo e attento alla sostenibilità. La posizione del SanBrite, poco fuori dal centro ma immersa nella natura, lo rende ideale per chi vuole unesperienza culinaria di alto livello senza allonta Riconosciuto con una stella Michelin , è un luogo dove la cucina diventa viaggio sensoriale e dove ogni piatto racconta storie di tradizione montana reinventata con moderna creatività. Consigliato prenotare in anticipo, soprattutto nei weekend o in alta stagione. [cartigliock]8[/cartigliock] Ristorante Tivoli Situato in una casa alpina suggestiva ai piedi delle Tofane , il locale unisce eleganza e calore in un ambiente raffinato con tavoli interni e una terrazza panoramica che regala scorci incantevoli sulla valle, perfetto per un pranzo o una cena memorabile. [stag]{ID:8265}[/stag] La cucina del Tivoli è guidata dallo chef Graziano Prest e vanta una stella Michelin , simbolo di qualità, coerenza e creatività culinaria. Qui i piatti nascono da un attento equilibrio tra territorio e innovazione , con ingredienti alpini e selezioni di pesce freschissimo dal mare, creando un dialogo armonico tra montagna e mare . La proposta è completata da una cantina ricca e curata , ideale per abbinamenti perfetti e percorsi di degustazione che esaltano ogni portata. [stag]{ID:8266}[/stag] La posizione del ristorante, lungo la strada verso i passi Dolomitici, lo rende facilmente raggiungibile e perfetto sia per una pausa gourmet dopo unescursione sia per una serata speciale. Prenotare in anticipo, soprattutto per i tavoli con vista, ti permetterà di godere appieno dell atmosfera esclusiva e della qualità che hanno reso il Tivoli uno dei simboli della cucina dautore nelle Dolomiti. [cartigliock]9[/cartigliock] Vista Situato allinterno del Rosapetra Spa Resort, il locale offre spazi curati con grandi vetrate che incorniciano la vista sulle maestose Tofane , creando un contesto perfetto per ogni occasione - dalla colazione al pranzo gourmet fino alla cena più ricercata. [stag]{ID:8279}[/stag] La cucina del Ristorante Vista si basa sulluso di materie prime eccellenti , con un forte legame al territorio ampezzano e attenzione allequilibrio dei sapori. I piatti esaltano i prodotti locali, integrando anche proposte di mare inaspettate e una selezione di vini di alto livello dalla cantina interna. Completa lesperienza una proposta di food & cocktail pairing ideata per esaltare ogni portata, ideale per chi ama vivere il cibo come un vero viaggio sensoriale. [stag]{ID:8269}[/stag] La posizione del ristorante è un valore aggiunto: inserito nel cuore di un boutique resort di charme, il Vista resta facilmente raggiungibile dagli ospiti dellhotel e da chi soggiorna in città, pur offrendo unatmosfera raccolta e immersa nelle Dolomiti. Il ristorante è perfetto anche per eventi formali o momenti conviviali più informali, grazie alla sua versatilità e al contesto panoramico che lo circonda, rendendo ogni pasto una esperienza indimenticabile sulle montagne ampezzane . [cartigliock]10[/cartigliock] 1224 Restaurant Situato allinterno del prestigioso Grand Hotel Savoia , il locale offre ambienti eleganti e moderni dove il calore del legno si fonde con la luce e materiali contemporanei, creando unatmosfera accogliente e in perfetta sintonia con le Dolomiti . È il luogo ideale per un pranzo speciale o una cena intima in un contesto di grande classe. [stag]{ID:8280}[/stag] La cucina è firmata dallo chef Federico Rovacchi , che propone una gastronomia contemporanea, tecnica e personale: un equilibrio tra ricerca, territorialità e creatività . La proposta valorizza prodotti delle Dolomiti e ingredienti deccellenza senza confini geografici, con piatti che combinano cotture francesi, influenze leggere di ispirazione asiatica, carni selezionate, selvaggina e pesce, oltre a unattenzione particolare al mondo vegetale. È un viaggio di gusto pensato per chi ama l alta cucina attuale e sorprendente. [stag]{ID:8281}[/stag] La posizione centrale in via Roma , a due passi da negozi, bar e attrazioni del centro storico di Cortina, rende il 1224 perfetto sia per una pausa gourmet durante una giornata di shopping sia per una cena dopo una giornata nella natura delle Dolomiti. La cantina curata e lattenzione al servizio completano unesperienza gastronomica di alto livello in una delle mete più esclusive delle Alpi italiane. [cartigliock]11[/cartigliock] Rifugi e punti di ristoro panoramici: lesperienza dalta quota Un elemento centrale dellesperienza Cortina senza sci è la possibilità di raggiungere rifugi panoramici tramite impianti di risalita. Le strutture daltitudine offrono terrazze affacciate sulla valle, ambienti accoglienti e una proposta gastronomica legata al territorio. Questi luoghi diventano tappe ideali per pause panoramiche, pranzi in quota o momenti di relax, contribuendo a rendere lesperienza alpina completa anche per chi non pratica sport invernali. Rifugio Capanna Tondi A 2327 m. s.l.m. è posto sulla cresta che separa i Tonde de Faloria dalle pendici del Monte Ciasadio. Raggiungibile con la seggiovia Vitelli , vi si gode di un panorama a giro d'orizzonte sui monti che circondano la conca ampezzana. Splendida la veduta sull'ardita Punta Negra e sulla vicina Croda Rotta . [stag]{ID:8285}[/stag] Ottimo il servizio con cucina tipica di montagna, specializzata nella preparazione di selvaggina. Da non perdere i dolci e la famosissima grappoteca . Il rifugio offre 8 posti letto e unampia terrazza panoramica per chi vuole concedersi un pranzo in quota con vista sulle Dolomiti ampezzane. Per una serata diversa, è possibile usufruire del servizio motoslitta e salire per una cena in quota. [cartigliock]12[/cartigliock] Rifugio Faloria In cima al Mónte de Faloria, è raggiungibile comodamente e direttamente dal centro di Cortina grazie alla funivia (tempo di percorrenza 10 minuti) ed è aperto nei periodi di apertura della funivia stessa. Al primo piano I l Meraviglioso Italian Singing Restaurant , format firmato 5 Club unisce cucina italiana gourmet , musica dal vivo e spirito conviviale. [stag]{ID:8287}[/stag] Il menu propone grandi classici rivisitati, piatti da condividere e una pizza contemporanea che diventa manifesto gastronomico anche in alta quota. Completa lesperienza un après-ski evoluto , tra DJ set, live music e una terrazza panoramica al tramonto, simbolo di una nuova idea di ospitalità alpina in vista della stagione olimpica. [cartigliock]13[/cartigliock] Rifugio Lagazuoi Situato sulla cima del monte Lagazuoi a quota 2.752 m. sopra il Passo Falzarego , è il rifugio più alto di Cortina. È famoso per la terrazza panoramica con vista sulle cime circostanti e l'enrosadira dolomitica . Collocato direttamente sulle piste da sci, è un ottimo punto per visitare la postazione della Grande Guerra e per sciare. [stag]{ID:8288}[/stag] Dopo una bella camminata o una giornata sugli sci ci si può rilassare nella calda sauna finlandese in legno di larice, la più alta delle Dolomiti. La proposta della cucina è tradizionale ladina con influenze venete e sudtirolesi. [cartigliock]14[/cartigliock] Come arrivare a Cortina dAmpezzo: collegamenti e logistica [stag]{ID:8167}[/stag] Perché scegliere Cortina senza sci durante linverno olimpico Scegliere Cortina senza sci significa vivere le Olimpiadi da una prospettiva diversa, concentrandosi su paesaggio , accessibilità e qualità del tempo . Passeggiate panoramiche, aree iconiche come Corso Italia e Faloria, esperienze guidate e una logistica efficiente rendono Cortina una destinazione ideale anche per soggiorni brevi o visite mirate.