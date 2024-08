Vista, il ristorante a Cortina che incanta con sapori e panorama

Se ad una location esclusiva di Cortina d'Ampezzo (Bl), si aggiunge un ristorante fine dining con una proposta gastronomica ricercata e una vista panoramica mozzafiato e suggestiva sia di giorno che di sera, il risultato è davvero esplosivo e il suo nome è Vista. Un nome davvero appropriato quello scelto per il nuovissimo ristorante dell'hotel 5 stelle Rosapetra Spa Resort, uno dei gioielli di Relegance The Unexpected Collection: un tributo all'ineguagliabile vista sulle iconiche dolomiti ampezzane che si gode dalle grandi finestre della sala interna e dalla terrazza esterna.

Il Rosapetra Spa Resort

E se durante l'inverno da Vista è possibile ammirare il paesaggio dei boschi e dei monti innevati, in estate il tempo si ferma nella contemplazione dei suggestivi tramonti sulle cime circostanti, dove è possibile ammirare il fenomeno unico dell'enrosadira, a cui è ispirato appunto anche il nome dell'hotel. Con la sua atmosfera sofisticata ed accogliente, Vista si prefigge di diventare il nuovo punto di riferimento gastronomico della Regina delle Dolomiti, in cui gli ospiti possono riscoprire la voglia di vivere il ristorante come un salotto dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia di amici o dove fare nuove conoscenze. E mai come in questo momento, in una Cortina in pieno fermento “olimpico”, assediata dai cantieri edili, Vista è un'oasi di pace e relax in cui gli unici “rumori” percepiti dai suoi ospiti sono il canto degli uccellini e il fruscio della brezza di montagna.

Vista, la cucina dell'executive chef Fabio Manni



Forti dell'esperienza maturata nelle altre location della collezione, gli chef di Relegance, capitanati da Fabio Manni, per la stagione estiva 2024 propongono uno sfizioso menu composto da ingredienti estremamente ricercati che si fondono con la semplicità della tradizione, in piatti che esaltano il meglio della cucina ampezzana e italiana. La cucina di Vista valorizza i prodotti locali, con un menu che interpreta gli ingredienti di stagione in omaggio al territorio con molti piatti della tradizione; propone inoltre straordinari tagli di carne alla griglia come il Tomahawk, le costine di Patanegra, le Costate Fiorentine, tutti selezionati da Damini Macelleria&Affini, assoluta garanzia di qualità.

La filosofia di cucina del Rosapetra e di tutte le strutture di Relegance Collection infatti fonda le sue basi sull'utilizzo di materie prime eccellenti, che sappiano raccontare il territorio in cui si trovano, lavorate con estrema semplicità, per offrire al cliente un'esperienza enogastronomica eccellente, ma allo stesso tempo senza troppe elaborazioni. Perché il vero protagonista sia sempre l'ospite, non lo chef. Non mancano delle selezioni di proposte vegetariane e vegane esaltate dalle verdure degli orti della vallata ampezzana. Tra i cavalli di battaglia del ristorante, ce ne sono alcuni davvero imperdibili: vellutata di zucchine, creme fraiche, gel di limone bruciato; tartare di manzo con i suoi condimenti; petto di faraona con cremoso di funghi pack choi glassata; spaghetto all'uovo e vongole veraci; verdure alla brace; costine di maiale iberico senz'osso mini porro grigliato, e per chiudere in bellezza, un dessert godurioso che interpreta il cioccolato in diverse consistenze, in abbinamento ad una mousse di pera aromatizzata al rum.

La cantina è un percorso attraverso le migliori etichette venete, nazionali ed internazionali, insieme ad un'apprezzabile selezione di champagne e di grandi rossi francesi; il servizio attento e accurato, mai invadente, contraddistinto dalla premura della restaurant manager, la signora Valentina, che accoglie e coccola gli ospiti magistralmente, con grande cura e competenza.

La terrazza esclusiva di Vista



La proposta enogastronomica del ristorante si può godere appieno anche sulla terrazza interamente rinnovata e arredata dal design di Kettal come una vera lounge open air. La terrazza di Vista Restaurant inoltre celebra la partnership di Rosapetra con l'azienda di alta orologeria Audemars Piguet che ha eletto la terrazza Vista quale vetrina d'eccellenza per il proprio brand, ed è il luogo perfetto per “gustarsti” Cortina. Vista si propone così di diventare il nuovo “place to be” di Cortina d'Ampezzo, luogo elegante, ma informale, perfetto per ogni occasione: dall'aperitivo alle cene romantiche dagli incontri con amici alla celebrazione di eventi speciali. Dotato di ampio parcheggio Vista Restaurant è anche facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta attraverso la pista ciclabile di Cortina oppure utilizzando le navette messe a disposizione degli ospiti con partenza da Piazza Roma.

Al bar del Rosapetra cocktail unici ispirati al territorio

Il bar del Rosapetra è uno spazio accogliente e intimo dove rilassarsi ad ogni ora del giorno, sorseggiando una tisana o lasciandosi tentare da esperti barman che hanno studiato una cocktail list originale.

Uno dei cocktail ispirati al territorio del bar Rosapetra Spa Resort

Un'offerta che crea un mix interessante di scelte classiche e proposte che richiamano i sapori del territorio, in un costante dialogo con la cucina.

Vista

Località Zuel di Sopra 1 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 861927