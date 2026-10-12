DOPO ZURIGO
Francesco Pone riapre in Svizzera con un nuova pizzeria nel Neuchâtel City Hotel
Francesco Pone riparte dalla Svizzera con "Da Pone - I Figli di Napoli", che apre una nuova sede al Neuchâtel City Hotel dopo la conclusione dell'esperienza di Zurigo. La pizzeria punta su impasti contemporanei, ingredienti campani e una selezione di vini del territorio. L'inaugurazione è accompagnata il 15 ottobre da una cena a quattro mani con lo chef stellato Pasquale Palamaro
Dopo la conclusione dell'esperienza di Zurigo nell'aprile 2026, Francesco Pone riapre un nuovo capitolo del progetto Da Pone - I Figli di Napoli a Neuchâtel, nella Svizzera francese. La nuova sede si trova all'interno del Neuchâtel City Hotel e punta a mantenere il legame con la tradizione gastronomica campana, dalla pizza alla selezione dei vini, fino all'acqua servita a tavola. L'apertura sarà accompagnata il 15 ottobre da una cena a quattro mani con Pasquale Palamaro, chef del ristorante Indaco, una Stella Michelin, all'interno dell'hotel Regina Isabella di Ischia. L'appuntamento segna l'avvio della nuova fase del progetto di Pone, pizzaiolo napoletano che negli ultimi anni ha ottenuto diversi riconoscimenti nelle classifiche di settore. Con la nuova sede di Neuchâtel, Pone prosegue dunque un percorso professionale costruito tra Italia e Svizzera, mantenendo Napoli come riferimento gastronomico e cercando un equilibrio tra identità territoriale e pubblico internazionale.
Da Zurigo a Neuchâtel, il percorso di Da Pone continua
Il trasferimento in una nuova città svizzera rappresenta una continuità professionale dopo l'esperienza zurighese. Per la nuova sede Pone ha formato una brigata giovane, pensata per lavorare in sintonia con il fondatore sia in sala sia al forno. Il progetto non riguarda quindi soltanto il prodotto, ma anche il servizio e la costruzione di un'esperienza gastronomica coerente con le origini del pizzaiolo.
I riconoscimenti di Francesco Pone nelle classifiche della pizza
Il percorso professionale di Francesco Pone è cominciato a Napoli. A 25 anni ha lasciato il lavoro di autista per dedicarsi alla pizza, incontrando Diego Vitagliano, che ha contribuito alla sua formazione e ne è diventato un riferimento professionale. Negli anni successivi sono arrivati i primi riconoscimenti. Nel 2018 Pone ha ottenuto i Due Spicchi nella guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, oltre al primo posto nella categoria Pizzaiolo Emergente Sud e al terzo posto nella classifica Emergente Italia. Con la pizzeria San Gennaro ha raggiunto il 24° posto in Europa nella classifica 50 Top Pizza 2021/22. Nel 2022 si è classificato al 20° posto in Europa e all'80° nel mondo; nel 2023 ha ottenuto il 24° posto europeo e il 98° mondiale. Il passaggio a Da Pone ha portato nuovi risultati: nel 2024 la pizzeria è arrivata al 42° posto in Europa ed è stata indicata come migliore pizzeria della Svizzera da 50 Top Pizza. Nel 2025 ha raggiunto il 19° posto europeo, confermando il riconoscimento nazionale, e il 97° posto nella classifica mondiale.
«Chi entra da Da Pone fa un salto a Napoli senza prendere l'aereo», afferma Pone, sintetizzando l'obiettivo di portare in Svizzera una proposta gastronomica legata alle proprie origini.L'obiettivo è mantenere riconoscibile l'identità napoletana, adattando al tempo stesso l'offerta alle abitudini della clientela svizzera e di Neuchâtel.
Una pizza tra tradizione napoletana e ricerca sugli impasti
A Neuchâtel Pone ripropone una pizza napoletana contemporanea costruita sulla ricerca degli impasti e sulla selezione delle materie prime, con un'attenzione particolare alla provenienza degli ingredienti. Tra i prodotti utilizzati figurano la farina Caputo, realizzata dallo storico mulino napoletano, il pomodoro San Marzano Dop e il fiordilatte dei Monti Lattari. La pizza si distingue per il cornicione pronunciato, vicino alla tipologia comunemente definita «a canotto», e per un lavoro sugli impasti che accompagna la scelta dei condimenti. I topping spaziano da combinazioni essenziali a proposte più elaborate, sempre a partire dalla selezione delle materie prime.
Secondo quanto comunicato dall'azienda, Da Pone è il primo ristorante in Svizzera ad aver scelto un'acqua campana, nel caso specifico Ferrarelle. L'identità campana si ritrova anche nella cantina a vista, dedicata ai vini del territorio, e nella scelta di Ferrarelle come acqua ufficiale del progetto.