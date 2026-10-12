I riconoscimenti di Francesco Pone nelle classifiche della pizza

Il percorso professionale di Francesco Pone è cominciato a Napoli. A 25 anni ha lasciato il lavoro di autista per dedicarsi alla pizza, incontrando Diego Vitagliano, che ha contribuito alla sua formazione e ne è diventato un riferimento professionale. Negli anni successivi sono arrivati i primi riconoscimenti. Nel 2018 Pone ha ottenuto i Due Spicchi nella guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, oltre al primo posto nella categoria Pizzaiolo Emergente Sud e al terzo posto nella classifica Emergente Italia. Con la pizzeria San Gennaro ha raggiunto il 24° posto in Europa nella classifica 50 Top Pizza 2021/22. Nel 2022 si è classificato al 20° posto in Europa e all'80° nel mondo; nel 2023 ha ottenuto il 24° posto europeo e il 98° mondiale. Il passaggio a Da Pone ha portato nuovi risultati: nel 2024 la pizzeria è arrivata al 42° posto in Europa ed è stata indicata come migliore pizzeria della Svizzera da 50 Top Pizza. Nel 2025 ha raggiunto il 19° posto europeo, confermando il riconoscimento nazionale, e il 97° posto nella classifica mondiale.