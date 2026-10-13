19 OTTOBRE
L'alta cucina in campo per regalare una sala della musica ai pazienti del Sant'Orsola
Una serata di alta cucina per sostenere la Fondazione Policlinico Sant’Orsola e realizzare una sala della musica nella casa di accoglienza per pazienti e familiari. È l’obiettivo di BolognaSquisita, in programma il 19 ottobre a Palazzo di Varignana, con chef, pasticceri e professionisti della mixology italiani e internazionali, in occasione della presentazione del nuovo numero autunnale della rivista
Quando la cultura culinaria incontra il valore della condivisione, il cibo smette di essere pura estetica per trasformarsi in linguaggio, racconto e gesto concreto. È attorno a questa visione che prende forma l'universo di ItaliaSquisita, il progetto editoriale nato nel 2008 dalle intuizioni di Carlo Spinelli e Carlo Giordanetti - poi sviluppato insieme al regista Alessandro Massi e alla direttrice Fiorella Baserga - diventato negli anni una vera e propria community globale capace di connettere maestri della ristorazione, giovani talenti ed esteti del gusto. Oggi questo percorso di esplorazione gastronomica fa tappa nel cuore dell'Emilia-Romagna con BolognaSquisita, speciale evento promosso in partnership con l'esclusivo resort Palazzo di Varignana sulle morbide colline sopra Castel San Pietro Terme.
Prevista per lunedì 19 ottobre dalle ore 19:00, la serata sarà l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo numero autunnale della rivista, ma anche per inaugurare la preziosa sinergia con il resort bolognese e insieme dar vita a una grande festa benefica il cui intero ricavato andrà a sostegno della Fondazione Policlinico Sant’Orsola, ente non-profit che tramite 16 progetti attivi e 326 volontari sostiene tecnologie e servizi per migliorare la cura e l'accoglienza dei pazienti del Policlinico di Bologna. Nello specifico, i fondi raccolti serviranno per realizzare un progetto ben preciso, come ci illustra Stefano Vezzani: «Nella nostra principale casa di accoglienza, che dispone di 46 posti letto, vogliamo realizzare una sala della musica, dotata di un pianoforte e pensata come uno spazio per piccoli concerti dedicati agli ospiti, ma anche per attività rivolte agli ‘esterni’. L’obiettivo è creare un luogo aperto e inclusivo, in cui la musica possa diventare uno strumento di relazione, benessere e condivisione: dalla musicoterapia dedicata agli anziani con Alzheimer, fino a laboratori rivolti a mamme e neonati».
Il format: un viaggio sensoriale tra banchi d'assaggio e note d’Oltreoceano.
Seguendo lo stile dinamico e conviviale che contraddistingue gli appuntamenti firmati dal network, BolognaSquisita sarà concepita come un vero e proprio percorso di degustazione e condivisione. L'allestimento ospiterà diverse isole gastronomiche dove chef, pasticceri e mixologist interagiranno direttamente con gli ospiti, trasformando la degustazione in un'esperienza viva di confronto e racconto sul campo. A rendere l'atmosfera ancora più stimolante sarà l'incontro con Capitano & Friends, l'iniziativa-itinerario in programma a Palazzo di Varignana dal 16 al 21 ottobre che porta in Italia chef e gourmet americani. La serata del 19 ottobre si trasformerà così in un vivace crocevia di culture, dove i sapori della tradizione locale e l'alta cucina stellata dialogheranno con originali contaminazioni a stelle e strisce.
I protagonisti
I maestri della cucina, della pasticceria e della miscelazione presenti alla serata (in ordine alfabetico, con l'asterisco a indicare le stelle Michelin, ndr)
Cucina
- Nozomu Abe - Sushi Noz (New York)
- Omar Amici, Elvina Daka & Patrizia Nanni - Nuova Roma (Sasso Marconi, Bo)
- Nicola Annunziata - I Portici* (Bologna)
- Giuseppe Biuso - Vite (Coriano, Rn)
- Igles Corelli - Ristorante Zivieri (Bologna)
- Roberto Cortesi, Francesco Manograsso & Caterina Malaguti - Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bo)
- Gianni D’Amato - DamatOsteria (Arceto, Re)
- Wylie Dufresne - Stretch Pizza (New York)
- Alberto Faccani - Magnolia** (Longiano, Fc)
- Takahiko Kondo - Gucci Osteria* (Firenze)
- Massimiliano Mascia - Ristorante San Domenico** (Imola, Bo)
- Daniele Morandi - Hostaria Salumeria Giusti (Modena)
- Simone Nannini - Il Girone dei Golosi (Cento, Fe)
- Davide Palluda - All’Enoteca* (Canale, Cn)
- Matteo Poggi - Al Cambio (Bologna)
- Stefano Secchi - Rezdora* (New York)
- Andrea Serafini - Casa Serafini (Imola, Bo)
- Piergiorgio Siviero - Lazzaro 1915* (Pontelongo, Pd)
- Maria Grazia Soncini - La Capanna di Eraclio (Codigoro, Fe)
- Massimo Spigaroli & Lorenzo Chierici - Antica Corte Pallavicina* (Polesine Parmense, Pr)
Pasticceria
- Andrea Bandiera - Cremeria Scirocco (Bologna)
- Gino Fabbri - Gino Fabbri Pasticcere (Bologna)
- Riccardo Forapani - Cavallino* (Maranello, Mo)
- Agostino Iacobucci - Iacobucci* (Castel Maggiore, Bo)
- Mattia Trabetti - ALTO* (Fiorano Modenese, Mo)
Cocktail & Mixology
- Elisa Favaron - Cucù (Bassano del Grappa, Vi)
- Pierpaolo Marchitelli - Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bo)
- Giuseppe Montanaro - Volare (Bologna)
- Luca Rossi - Distilleria F.lli Caffo