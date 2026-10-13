Quando la cultura culinaria incontra il valore della condivisione, il cibo smette di essere pura estetica per trasformarsi in linguaggio, racconto e gesto concreto. È attorno a questa visione che prende forma l'universo di ItaliaSquisita, il progetto editoriale nato nel 2008 dalle intuizioni di Carlo Spinelli e Carlo Giordanetti - poi sviluppato insieme al regista Alessandro Massi e alla direttrice Fiorella Baserga - diventato negli anni una vera e propria community globale capace di connettere maestri della ristorazione, giovani talenti ed esteti del gusto. Oggi questo percorso di esplorazione gastronomica fa tappa nel cuore dell'Emilia-Romagna con BolognaSquisita, speciale evento promosso in partnership con l'esclusivo resort Palazzo di Varignana sulle morbide colline sopra Castel San Pietro Terme.

Palzzo di Varignana ospiterà il 19 ottobre BolognaSquisita

Prevista per lunedì 19 ottobre dalle ore 19:00, la serata sarà l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo numero autunnale della rivista, ma anche per inaugurare la preziosa sinergia con il resort bolognese e insieme dar vita a una grande festa benefica il cui intero ricavato andrà a sostegno della Fondazione Policlinico Sant’Orsola, ente non-profit che tramite 16 progetti attivi e 326 volontari sostiene tecnologie e servizi per migliorare la cura e l'accoglienza dei pazienti del Policlinico di Bologna. Nello specifico, i fondi raccolti serviranno per realizzare un progetto ben preciso, come ci illustra Stefano Vezzani: «Nella nostra principale casa di accoglienza, che dispone di 46 posti letto, vogliamo realizzare una sala della musica, dotata di un pianoforte e pensata come uno spazio per piccoli concerti dedicati agli ospiti, ma anche per attività rivolte agli ‘esterni’. L’obiettivo è creare un luogo aperto e inclusivo, in cui la musica possa diventare uno strumento di relazione, benessere e condivisione: dalla musicoterapia dedicata agli anziani con Alzheimer, fino a laboratori rivolti a mamme e neonati».

Il format: un viaggio sensoriale tra banchi d'assaggio e note d’Oltreoceano.

Seguendo lo stile dinamico e conviviale che contraddistingue gli appuntamenti firmati dal network, BolognaSquisita sarà concepita come un vero e proprio percorso di degustazione e condivisione. L'allestimento ospiterà diverse isole gastronomiche dove chef, pasticceri e mixologist interagiranno direttamente con gli ospiti, trasformando la degustazione in un'esperienza viva di confronto e racconto sul campo. A rendere l'atmosfera ancora più stimolante sarà l'incontro con Capitano & Friends, l'iniziativa-itinerario in programma a Palazzo di Varignana dal 16 al 21 ottobre che porta in Italia chef e gourmet americani. La serata del 19 ottobre si trasformerà così in un vivace crocevia di culture, dove i sapori della tradizione locale e l'alta cucina stellata dialogheranno con originali contaminazioni a stelle e strisce.

BologaSquisita: la locandina dell'evento

I protagonisti

I maestri della cucina, della pasticceria e della miscelazione presenti alla serata (in ordine alfabetico, con l'asterisco a indicare le stelle Michelin, ndr)

Cucina

Nozomu Abe - Sushi Noz (New York)

Omar Amici, Elvina Daka & Patrizia Nanni - Nuova Roma (Sasso Marconi, Bo)

Nicola Annunziata - I Portici* (Bologna)

Giuseppe Biuso - Vite (Coriano, Rn)

Igles Corelli - Ristorante Zivieri (Bologna)

Roberto Cortesi, Francesco Manograsso & Caterina Malaguti - Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bo)

Gianni D’Amato - DamatOsteria (Arceto, Re)

Wylie Dufresne - Stretch Pizza (New York)

Alberto Faccani - Magnolia** (Longiano, Fc)

Takahiko Kondo - Gucci Osteria* (Firenze)

Massimiliano Mascia - Ristorante San Domenico** (Imola, Bo)

Daniele Morandi - Hostaria Salumeria Giusti (Modena)

Simone Nannini - Il Girone dei Golosi (Cento, Fe)

Davide Palluda - All’Enoteca* (Canale, Cn)

Matteo Poggi - Al Cambio (Bologna)

Stefano Secchi - Rezdora* (New York)

Andrea Serafini - Casa Serafini (Imola, Bo)

Piergiorgio Siviero - Lazzaro 1915* (Pontelongo, Pd)

Maria Grazia Soncini - La Capanna di Eraclio (Codigoro, Fe)

Massimo Spigaroli & Lorenzo Chierici - Antica Corte Pallavicina* (Polesine Parmense, Pr)

Pasticceria

Andrea Bandiera - Cremeria Scirocco (Bologna)

Gino Fabbri - Gino Fabbri Pasticcere (Bologna)

Riccardo Forapani - Cavallino* (Maranello, Mo)

Agostino Iacobucci - Iacobucci* (Castel Maggiore, Bo)

Mattia Trabetti - ALTO* (Fiorano Modenese, Mo)

Cocktail & Mixology