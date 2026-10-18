L’autunno è una stagione ideale per scoprire alcuni dei Borghi più belli d’Italia attraverso i sapori e le feste che animano i loro centri storici. Dall’olio nuovo al tartufo bianco, dal Bagòss alla Ciuìga, le sagre diventano un’occasione per conoscere prodotti tipici, incontrare artigiani e produttori e visitare paesi in cui il patrimonio architettonico si accompagna a una forte identità gastronomica. Tra degustazioni, mercatini ed escursioni, ecco cinque appuntamenti dell’autunno 2026 da segnare in agenda per organizzare una gita fuori porta tra bellezza e cucina locale.

Sagra del Bagòss a Bagolino: 24-25 ottobre

Il 24 e 25 ottobre Bagolino, in provincia di Brescia, dedica un fine settimana al Bagòss, formaggio simbolo del borgo montano della Val Sabbia. La sagra, organizzata dalla Pro Loco con gli agricoltori locali, si sviluppa tra il Parco Pineta e il centro storico e racconta una produzione casearia legata al territorio e alle competenze dei suoi produttori. Il Bagòss è realizzato con latte vaccino e si riconosce anche per la tonalità gialla conferita dallo zafferano aggiunto durante la lavorazione.

Il Bagòss, una delle eccellenze più particolari del mondo caseario italiano

La manifestazione permette di avvicinarsi alle diverse fasi produttive, seguendo idealmente il percorso dal latte alla tavola. Le dimostrazioni dedicate alla trasformazione del latte mostrano tecniche e gesti che richiedono esperienza e conoscenze tramandate nel tempo. La parte gastronomica è un altro elemento centrale: i visitatori possono assaggiare piatti della cucina locale in cui il formaggio viene utilizzato in preparazioni diverse, per apprezzarne consistenza e sapore

Bagolino, in provincia di Brescia, sede della Sagra del Bagòss

La sagra diventa così un’occasione per conoscere una specialità caratteristica e, nello stesso tempo, esplorare il paese, le sue vie e il patrimonio culturale. Il programma e gli aggiornamenti sono pubblicati sul profilo Instagram della Pro Loco di Bagolino.

Tartufesta a Montaione: 24-25 ottobre

A Montaione, in provincia di Firenze, il 24 e 25 ottobre si svolge la trentatreesima edizione di Tartufesta, mostra mercato dedicata al tartufo e alle produzioni tipiche. Il protagonista è il tartufo bianco, legato all’area delle Colline Sanminiatesi, territorio conosciuto per la raccolta di questo prezioso prodotto autunnale. La manifestazione valorizza anche le altre specialità locali e il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo.

Il tartufo bianco di Montaione (Fi)

Per due giorni le strade si animano con stand gastronomici, degustazioni, mercatini artigianali, dimostrazioni culinarie e attività per famiglie. Accanto al tartufo, i visitatori possono scoprire vino Chianti, formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva, miele, zafferano e confetture, incontrando produttori e artigiani. Il percorso Via dei Sapori e l’itinerario TartuRé accompagnano alla scoperta delle proposte enogastronomiche, mentre il mercatino Arti e Mestieri mette in mostra lavorazioni e oggetti realizzati localmente.

Un panorama autunnale della zona di Montaione (Fi)

Il calendario comprende inoltre cooking show, iniziative per i bambini ed escursioni a piedi o a cavallo, pensate per esplorare le colline e il paesaggio toscano. Tartufesta offre quindi un percorso che combina assaggi, acquisti e attività all’aperto, con il tartufo bianco come filo conduttore e le altre eccellenze del territorio a completare l’esperienza. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook della manifestazione.

Pane, Olio e Fantasia a Boville Ernica: 23-25 e 31 ottobre

A Boville Ernica, in provincia di Frosinone, fino al 31 ottobre sitiene la diciottesima edizione di Pane, Olio e Fantasia, rassegna che mette al centro l’olio d’oliva e le produzioni della Ciociaria. Gli appuntamenti sono concentrati nei giorni 23, 24, 25 e 31 ottobre, con iniziative che coinvolgono il centro storico e intrecciano gastronomia, cultura e conoscenza del territorio.

Olio d'oliva protagonista a Pane, Olio e Fantasia a Boville Ernica (Fr)

Il programma comprende cooking show, masterclass, seminari e incontri dedicati ai prodotti agricoli, al consumo consapevole e alle caratteristiche dell’olio, raccontato attraverso profumi, sapori e metodi di lavorazione. Il Mercato Slow Food offre un’occasione per incontrare i produttori e conoscere le specialità locali. Sono previste anche visite guidate nel borgo e al Museo dell’Olio e dell’Olivo, passeggiate tra gli oliveti ed escursioni con tappe nei frantoi.

Alberto Paglia La rocca di Boville Ernica (Fr)

Accanto agli assaggi trovano spazio artigianato e attività didattiche: corsi per intrecciare e realizzare cesti, laboratori artistici e archeologici, iniziative dedicate all’agricoltura e agli antichi mestieri. Tra gli appuntamenti figura la seconda edizione del Boville Ernica Oil Contest, che si conclude con la premiazione del 31 ottobre. Aperture straordinarie del Monastero Benedettino, incontri culturali e momenti musicali completano il calendario, fino al concerto finale “Echi della nostra terra”. Informazioni sulla pagina Facebook di Slow Food Territori.

Festa del Raccolto a Vipiteno: 30-31 ottobre

Il 30 e 31 ottobre Vipiteno, in provincia di Bolzano, saluta la stagione agricola con la Festa del Raccolto, appuntamento che anima Piazza Città con prodotti dei masi e specialità dell’Alta Val Isarco. La manifestazione coincide con la conclusione stagionale del mercato contadino, occasione per acquistare direttamente da aziende agricole e piccoli produttori. Venerdì 30 ottobre, dalle 9 alle 13, il mercato propone miele, tisane, erbe aromatiche, pane e prodotti da forno fatti in casa, verdure fresche, vini biologici e altre produzioni locali. Non mancano preparazioni tipiche della cucina altoatesina, come i Tirtlan, frittelle ripiene di spinaci o verza, e le ciambelle caratteristiche di Vipiteno.

Alla Festa del Raccolto di Vipiteno (Bz) protagonista tra i vari prodotti c'è sicuramente la mela ma anche le tante eccellenze vinicole altoatesine

Sabato 31 ottobre la festa entra nel vivo dalle 10 e prosegue per tutta la giornata. Tra le bancarelle si trovano succhi e sciroppi artigianali, miscele di tè ed erbe, formaggi, marmellate, uova fresche e manufatti di artigianato. La proposta gastronomica spazia da ciambelle e Krapfen al succo di mela fresco, dalla salsiccia con crauti all’agnello affumicato. Non possono mancare le Keschtn, le castagne arrostite, che contribuiscono all’atmosfera autunnale. Mercato, assaggi e musica offrono l’occasione per conoscere le produzioni dell’Alto Adige e vivere il centro cittadino in una cornice stagionale. Dettagli sul sito turistico di Vipiteno-Racines.

Sagra della Ciuìga a San Lorenzo in Banale: 30 ottobre-1° novembre

Si rimane in Trentino, dove dal 30 ottobre al 1° novembre San Lorenzo in Banale (Tn) festeggia i 25 anni della Sagra della Ciuìga, dedicata a un insaccato che unisce carne suina e rape bianche. Nato dalla cultura contadina ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il prodotto è oggi riconosciuto come Presidio Slow Food e rappresenta una delle specialità più caratteristiche della zona.

Gli abitanti di San Lorenzo in Banale festeggiano la Ciuìga

Per tre giorni il borgo, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, propone un itinerario tra vicoli, cortili e antiche cantine. I visitatori trovano mercatini di prodotti trentini, artigianato, degustazioni di vino e locande gastronomiche in cui assaggiare la Ciuìga preparata in modi differenti. Anche i ristoranti partecipano con menu speciali dedicati all’insaccato, offrendo diverse interpretazioni della ricetta locale. Il programma comprende musica popolare e folkloristica, cori di montagna, fisarmonicisti, zampognari e momenti di intrattenimento nelle locande.

Un suggestivo scorcio di San Lorenzo in Banale (Tn)