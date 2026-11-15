Ha preso la diciottesima edizione del Villaggio di Natale di Bergamo. Fino a domenica 27 dicembre Piazzale degli Alpini ospiterà 25 casette in legno disposte attorno alla pista di pattinaggio gestita da NXT Station. L'iniziativa, curata dall'associazione Notèr de Bèrghem insieme ad Anva Confesercenti Bergamo, punta a trasformare lo spazio urbano in un polo di attrazione per residenti e turisti.

Le casette in legno del Villaggio di Natale tornano ad animare Piazzale degli Alpini a Bergamo fino al 27 dicembre

Come sottolineato dall'assessore al Commercio Sergio Gandi, l'appuntamento rafforza la vitalità del centro cittadino e offre una vetrina concreta agli operatori economici, rappresentando al tempo stesso l'occasione per ricordare il contributo di Giulio Zambelli alla crescita della manifestazione. Sulla stessa linea si muove Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, secondo cui la sinergia con il Comune e realtà come NXT Station ha reso l'area più attrattiva, permettendo di costruire un evento diffuso e di posizionare Bergamo come destinazione turistica anche nel mese di dicembre.

Orari di apertura del mercatino natalizio Il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini resterà aperto tutti i giorni dal 14 novembre al 27 dicembre 2026 con le seguenti fasce orarie: Dal lunedì al giovedì: 9.30 - 19.30

9.30 - 19.30 Venerdì e domenica: 9.30 - 20.00

9.30 - 20.00 Sabato: 9.30 - 22.00

Orari di apertura del mercatino natalizio Il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini resterà aperto tutti i giorni dal 14 novembre al 27 dicembre 2026 con le seguenti fasce orarie: Dal lunedì al giovedì: 9.30 - 19.30 Venerdì e domenica: 9.30 - 20.00 Sabato: 9.30 - 22.00

Specialità gastronomiche e idee regalo tra le casette in legno

L'offerta culinaria del mercatino di Natale a Bergamo unisce i sapori del territorio a ricette internazionali. Accanto ai prodotti tipici bergamaschi e ai pizzoccheri valtellinesi, i visitatori troveranno bretzel dolci e salati, dolci ungheresi, churros con cioccolata calda, frutta disidratata dal Brasile e uno stand interamente dedicato ai cannoli siciliani. Tra le novità di quest'anno debuttano i taralli pugliesi, il miele d'apicoltura e una casetta riservata al cioccolato.

Bergamo si prepara ad accendere l'atmosfera delle feste: oltre agli scorci addobbati di Città Alta, dal 14 novembre torna il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini

Sul fronte dell'artigianato e dello shopping natalizio, i banchi propongono sciarpe, guanti, calze in lana di alpaca, borse in cuoio, manufatti in pelle dalla Toscana, bigiotteria e decorazioni in legno. Per la prima volta fanno il loro ingresso al Villaggio anche i tessuti e gli oggetti dell'artigianato peruviano. Una varietà pensata per offrire un'esperienza completa, come evidenziato dal presidente di Notèr de Bèrghem Fabrizio Archetti, che ha rimarcato il lavoro svolto per proporre «un’offerta ricca e variegata, con nuove realtà, prodotti e tante occasioni di incontro e intrattenimento».

Spettacoli, Santa Lucia e Babbo Natale: il programma per le famiglie

Il calendario degli eventi natalizi a Bergamo dedica ampio spazio ai bambini e alle famiglie, affiancando agli artisti di strada e alle esibizioni di zampognari dei fine settimana alcuni appuntamenti speciali:

Sabato 28 novembre (14.00 - 22.00): esibizione dal vivo di uno scultore che realizzerà una grande opera natalizia in legno utilizzando una motosega.

esibizione dal vivo di uno scultore che realizzerà una grande opera natalizia in legno utilizzando una motosega. Sabato 5 dicembre: concerto di un coro natalizio con repertorio classico delle feste.

concerto di un coro natalizio con repertorio classico delle feste. Sabato 12 dicembre (ore 15.00): arrivo di Santa Lucia con i suoi folletti per distribuire caramelle e raccogliere le letterine, accompagnata dal suono delle cornamuse.

arrivo di con i suoi folletti per distribuire caramelle e raccogliere le letterine, accompagnata dal suono delle cornamuse. 19 e 20 dicembre: apertura della casetta di Babbo Natale , dove i più piccoli potranno scattare una foto ricordo e consegnare le proprie richieste.

apertura della casetta di , dove i più piccoli potranno scattare una foto ricordo e consegnare le proprie richieste. Giovedì 24 dicembre (ore 21.00): nel piazzale delle autolinee si celebrerà la Santa Messa di Natale con la partecipazione della Caritas, seguita da un brindisi con panettone e spumante.

Sabato 28 novembre (14.00 - 22.00): esibizione dal vivo di uno scultore che realizzerà una grande opera natalizia in legno utilizzando una motosega. Sabato 5 dicembre: concerto di un coro natalizio con repertorio classico delle feste. Sabato 12 dicembre (ore 15.00): arrivo di Santa Lucia con i suoi folletti per distribuire caramelle e raccogliere le letterine, accompagnata dal suono delle cornamuse. 19 e 20 dicembre: apertura della casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno scattare una foto ricordo e consegnare le proprie richieste. Giovedì 24 dicembre (ore 21.00): nel piazzale delle autolinee si celebrerà la Santa Messa di Natale con la partecipazione della Caritas, seguita da un brindisi con panettone e spumante.