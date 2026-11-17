A Firenze, dove il turismo si misura spesso nella concentrazione di persone fra il Duomo e Ponte Vecchio, cinque ettari di verde per relax sono già una grande notizia. Borgo Pignano Florence, sulla collina di Montughi, dove finisce via Bolognese, parte da qui: lo spazio, gli olivi secolari, la possibilità di stare in città conservando qualcosa della campagna. Il centro storico resta a un passo, ma non detta i tempi del soggiorno e lo si domina dall’alto.

Gli interni della villa principale: il recupero conservativo ha valorizzato pietra, volte e scale storiche, unendo l'eleganza sobria della residenza ai servizi dell'ospitalità contemporanea

È la seconda proprietà del gruppo, dopo la tenuta fra Volterra e San Gimignano. Un passaggio che porta nel capoluogo toscano un’esperienza costruita attorno al rapporto fra ospitalità e attività agricola. A collegare i due indirizzi c’è anche Stefano Cavallini, responsabile della proposta gastronomica e cuoco con una storia che merita più spazio di una generica citazione in fondo alla presentazione dell’albergo.

Una villa e cinque ettari sulla collina di Montughi

Affiliato a Relais & Châteaux, il complesso riunisce undici edifici storici, con 32 camere e suite distribuite fra la villa principale e le dépendance. C’è una raffinatezza ed eleganza sobria in tutti gli ambienti. Le camere, ampie e con ricercatezza di servizi (dagli asciuga capelli Dyson a decine di libri che si integrano nell’arredo), sono funzionali e danno la sensazione di trovarsi a a proprio agio. Il recupero ha conservato soffitti, volte ed elementi in pietra, inserendo gli ambienti dell’albergo nella struttura della residenza. Intorno, giardini, alberi secolari e olivi danno continuità agli spazi. La vicinanza al Museo Stibbert offre anche un punto di partenza per conoscere una Firenze che resta ai margini degli itinerari più battuti.

Una delle camere e suite: toni rilassanti, arredi lineari e una ricercatezza che unisce comfort moderni e dettagli classici Uno dei camini storici restaurati all'interno della villa, affiancato da arredi su misura e librerie che scaldano l'atmosfera degli ambienti comuni L'area fitness interna, parte dei servizi dedicati al benessere che affiancano il parco di cinque ettari ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle camere e suite: toni rilassanti, arredi lineari e una ricercatezza che unisce comfort moderni e dettagli classici Uno dei camini storici restaurati all'interno della villa, affiancato da arredi su misura e librerie che scaldano l'atmosfera degli ambienti comuni L'area fitness interna, parte dei servizi dedicati al benessere che affiancano il parco di cinque ettari

Per famiglie e piccoli gruppi c’è anche Villa La Sosta, residenza indipendente di 385 metri quadrati con cinque camere, giardino e piccola piscina privata. Quella dell’hotel, esterna e riscaldata, misura invece trenta metri. Completano i servizi spa e palestra: dotazioni ormai attese in questa fascia di ospitalità, che qui possono contare sulla disponibilità di un parco vero.

Da Volterra arriva anche il lavoro della terra

La proprietà fa capo a sir Michael Moritz e alla moglie, già artefici di Borgo Pignano a Volterra. Nella tenuta originaria, estesa per circa trecento ettari, l’agricoltura contribuisce alla vita dell’albergo attraverso la produzione di olio, vino, miele e cereali. È questo il collegamento più concreto con Firenze: una parte delle materie prime e il lavoro sulla selezione dei prodotti fanno riferimento alla stessa realtà agricola.

I cinque ettari di parco che circondano la villa sulla collina di Montughi: giardini curati, alberi secolari e scorci che uniscono la quiete della campagna fiorentina alla vicinanza del centro storico

Il trasferimento in città cambia naturalmente proporzioni e contesto. A Montughi il progetto si misura con un pubblico che può scegliere il ristorante anche senza soggiornare: entrambe le tavole sono infatti aperte agli ospiti esterni. Un dettaglio importante, perché consente alla cucina di entrare nel circuito cittadino e di confrontarsi con una clientela che torna, oltre che con quella di passaggio.

Lo chef Stefano Cavallini, culinary director di Borgo Pignano

Chi è Stefano Cavallini Romagnolo di Lugo, classe 1966, Stefano Cavallini si forma nelle cucine di Gualtiero Marchesi, nella stagione delle tre stelle milanesi. È il maestro a mandarlo all’Halkin Hotel di Londra, dove nel 1995 conquista la stella Michelin, primo cuoco italiano a raggiungere il riconoscimento nella capitale britannica, prima di Giorgio Locatelli. È una tappa significativa anche per il contesto: la cucina italiana sta conquistando spazio a Londra, mentre l’alta ristorazione mantiene un’impronta prevalentemente francese. Cavallini porta una proposta nella quale contano risotti, tecnica e radici regionali. Il 26 agosto 1995, The Spectator lo descriveva già fra i cuochi capaci di offrire alcune delle migliori esperienze gastronomiche della città, riconoscendogli una personalità ormai distinta da quella del maestro. Il successivo percorso italiano comprende il Tosca al Mercato Centrale di Firenze, poi Gurdulù, quindi Borgo Pignano a Volterra. Il nuovo incarico rappresenta dunque anche un ritorno in una città che conosce. Oggi, come Culinary Director del gruppo, segue l’impostazione gastronomica delle due proprietà; a Volterra la cucina operativa resta affidata all’executive chef Angelantonio Cioffi.

Chi è Stefano Cavallini Romagnolo di Lugo, classe 1966, Stefano Cavallini si forma nelle cucine di Gualtiero Marchesi, nella stagione delle tre stelle milanesi. È il maestro a mandarlo all’Halkin Hotel di Londra, dove nel 1995 conquista la stella Michelin, primo cuoco italiano a raggiungere il riconoscimento nella capitale britannica, prima di Giorgio Locatelli. È una tappa significativa anche per il contesto: la cucina italiana sta conquistando spazio a Londra, mentre l’alta ristorazione mantiene un’impronta prevalentemente francese. Cavallini porta una proposta nella quale contano risotti, tecnica e radici regionali. Il 26 agosto 1995, The Spectator lo descriveva già fra i cuochi capaci di offrire alcune delle migliori esperienze gastronomiche della città, riconoscendogli una personalità ormai distinta da quella del maestro. Il successivo percorso italiano comprende il Tosca al Mercato Centrale di Firenze, poi Gurdulù, quindi Borgo Pignano a Volterra. Il nuovo incarico rappresenta dunque anche un ritorno in una città che conosce. Oggi, come Culinary Director del gruppo, segue l’impostazione gastronomica delle due proprietà; a Volterra la cucina operativa resta affidata all’executive chef Angelantonio Cioffi.

Essenza, il girarrosto e il ritorno dei gesti di sala

A Firenze il riferimento da metà settembre è Essenza, dove Cavallini lavora su ingredienti riconoscibili, cotture e preparazioni della tradizione. Il recupero del girarrosto e delle lavorazioni completate al tavolo dà una direzione precisa alla proposta: riportare attenzione su gesti che richiedono mestiere, tempo e una sala capace di accompagnare la cucina. La sua Sella di capriolo con salsa di castagne è un capolavoro per gusto, morbidezza e succulenta della carne. Da solo, il piatto vale una sosta.

Il girarrosto a vista nella cucina di Essenza, simbolo del recupero di lavorazioni artigianali che richiedono mestiere, tempo e precisione

Il legame con Volterra passa anche dai pani, preparati con le farine della tenuta. Fra i piatti da segnalare dei ravioli di coniglio in brodo con tartufo bianco, il risotto con fegatini di pollo, formaggio di capra e salsa al Vin Santo. Altri due piatti che riuniscono il lavoro su una preparazione centrale nel percorso del cuoco e ingredienti legati alla memoria gastronomica toscana.

La sala del ristorante Essenza, dove la cucina di Stefano Cavallini incontra la tradizione toscana e il ritorno ai grandi gesti di sala

Nella bella stagione la ristorazione si sposta su Cedrus, nello spettacolare giardino, con una proposta mediterranea e attenzione al pesce. I due ristoranti seguono quindi anche un’alternanza stagionale: il sito della struttura indica la chiusura estiva di Essenza durante l’attività di Cedrus. L'offerta si completa con Max's Bar, ispirato alla Mille Miglia e arredato con memorabilia automobilistici, e Oscar's Pool Bar, dedicato ai momenti di relax a bordo piscina.

Il Riso mantecato con fegatini di pollo, formaggio di capra e Vin Santo I Tortellini di anatra in consommé, impreziositi da scaglie di tartufo bianco La Sella di capriolo con salsa di castagne e Brunello di Montalcino Dettaglio della proposta di entrata e antipasti, dove la ricerca sulla materia prima dialoga con consistenze e salse identitarie La chiusura dolce del percorso gastronomico, curata nei minimi dettagli estetici e di sapore nella sala di Essenza La drink list del Max’s Bar: cocktail studiati con la stessa attenzione sartoriale riservata alla proposta della cucina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Riso mantecato con fegatini di pollo, formaggio di capra e Vin Santo I Tortellini di anatra in consommé, impreziositi da scaglie di tartufo bianco La Sella di capriolo con salsa di castagne e Brunello di Montalcino Dettaglio della proposta di entrata e antipasti, dove la ricerca sulla materia prima dialoga con consistenze e salse identitarie La chiusura dolce del percorso gastronomico, curata nei minimi dettagli estetici e di sapore nella sala di Essenza La drink list del Max’s Bar: cocktail studiati con la stessa attenzione sartoriale riservata alla proposta della cucina

Per Borgo Pignano Florence la partita si gioca soprattutto qui: far funzionare insieme un albergo raccolto, il patrimonio verde e una cucina con una propria ragione per essere scelta. A Firenze una bella villa attira l’attenzione. Una tavola riconoscibile può dare un motivo per tornare.

Il Max’s Bar, ispirato al mito della Mille Miglia e arricchito da dettagli e memorabilia legati al mondo dell'automobilismo d'epoca