È Suili Zhou, titolare e anima di Mu Dimsum, ad aver costruito a Milano un ristorante che racconta la cucina cinese contemporanea attraverso tecnica, ricerca e attenzione ai dettagli, sin dall’apertura nel 2018. Una visione che trova una delle sue espressioni più riconoscibili nell’anatra alla pechinese, servita con caviale e in 4 diverse modalitàdiventata protagonista anche fuori dal locale grazie alla vittoria in una recente puntata di Foodish, il programma di TV8 condotto da Joe Bastianich. Ma basta sedersi a tavola per capire che il racconto di Mu Dimsum non si esaurisce in questa preparazione, per quanto caratterizzante di questo elegante ristorante in zona Stazione Centrale.

Suili Zhou, fondatrice e proprietaria di Mu Dimsum

Il percorso che abbiamo provato è fatto di sapori riconoscibili, accostamenti curati, gesti da seguire e piccoli dettagli che rendono ogni assaggio interessante. E, soprattutto, di una cucina che riesce a trasmettere piacere senza bisogno di effetti speciali. Nella nostra visita abbiamo avuto occasione di scambiare delle impressioni con Alessandro Bernalda, sous chef arrivato dal Trentino ma da anni ormai specializzato in cucina asiatica e in particolare cinese. «Sull’anatra abbiamo fatto un lavoro di tre anni: inizialmente c’erano sicuramente aspetti da migliorare, siamo intervenuti, oggi il nostro prodotto è particolarmente apprezzato ma continuiamo lo stesso a lavorare per evolvere».

La sala del Mu Dimsum

È una premessa che aiuta a comprendere il senso del piatto, ma anche l’approccio della cucina di Mu Dimsum: non limitarsi a riproporre una specialità della gastronomia cinese, bensì lavorare per renderne ogni elemento sempre più preciso. È stato così in tutti questi anni, durante i quali la cucina ha visto alternarsi diversi chef, fino all’attuale Brian Hui, cuoco malese di famiglia cinese.

Mu Dimsum, un percorso tra sapori cinesi e piccoli dettagli

Prima di arrivare all’anatra alla pechinese, il viaggio a tavola comincia con un benvenuto della cucina. Si parte da una cialda di sesamo, accompagnata da pepe rosso del Sichuan da dosare secondo il proprio gusto. Seguono gli spaghetti di soia con salsa al sesamo, arachidi e cetriolo fresco: un boccone in cui la componente cremosa della salsa incontra la croccantezza degli altri ingredienti. C’è poi il cetriolo marinato, condito con una salsa a base di ostrica, soia, aceto e sesamo, con una punta di peperoncino che aggiunge una nota piccante senza prendere il sopravvento.

Il Benvenuto di Mu Dimsum

Ad accompagnare questi primi assaggi arriva un tè oolong cinese, lo Shui Xian, semiossidato e a metà strada, per lavorazione, tra il tè verde e quello nero. La sua presenza accompagna il cibo senza coprirne i sapori, introducendo anche un elemento importante dell’esperienza: il ruolo del tè negli abbinamenti proposti dal ristorante, con una carta di ben 50 referenze proposte.

Lo Shui Xian, tè che accompagna bene le preparazioni saporite di Mu Dimsum

I ravioli, cinque assaggi da seguire con attenzione

La selezione successiva è dedicata ai ravioli, must irrinunciabile della cucina cinese, che qui trovano un’interpretazione superlativa per gusto e tecnica. Il primo è lo xiaolongbao, il classico raviolo ripieno di maiale con brodo di pollo inserito in una pipetta, che va spremuto all’interno del raviolo, per poi essere letteralmente bevuto insieme ad esso. Si prosegue con l’har gow, dalla pasta traslucida e dal ripieno di gamberi, e con lo shumai, proposto nella versione con pollo, funghi e gamberi.

Cinque ravioli, cinque ripieni differenti al Mu Dimsum

La sequenza continua con un raviolo piccante al branzino e si chiude con una mezzaluna ripiena di funghi e gamberi. Sono assaggi diversi per forma, consistenza e carattere, che restituiscono la cura dei ripieni e il piacere di riconoscere ogni volta una combinazione differente.

L’anatra alla pechinese, dalla pelle croccante alle diverse preparazioni

Il percorso conduce quindi al piatto più atteso, l’anatra alla pechinese, una preparazione che a Mu Dimsum viene raccontata attraverso più portate. Prima di assaggiarla arriva un secondo tè oolong, il Dong Ding, originario di Taiwan e scelto per accompagnare proprio questa specialità. È un tè che presenta note di frutta secca, nocciola, tostatura e caramello, con una dolcezza persistente. Le sfumature tostate assecondano la pelle croccante dell’anatra, mentre il retrogusto dolce accompagna la componente grassa della carne.L’anatra viene portata intera e sezionata al tavolo direttamente da chef Bernalda.

Il sous chef Alessandro Bernalda seziona l'anatra alla pechinese direttamente al tavolo per i clienti

La prima portata è dedicata alla pelle croccante, servita con porro fresco, pane bianco e caviale. La croccantezza non è un dettaglio secondario, ma uno degli elementi su cui si misura la riuscita dell’intera preparazione. È anche la caratteristica che ha convinto i giudici di Foodish: durante la puntata, Joe Bastianich ha apprezzato una pelle capace di essere croccante e, allo stesso tempo, quasi burrosa al palato. Si passa poi alla carne del petto, accompagnata da crespelle e condimenti. Tradizione cinese, consigliata dal personale, è comporre il proprio boccone: si prende una crespella, si spalma la dolcissima salsa di prugna e si aggiunge una parte vegetale, a scelta tra porro, cetriolo e melone bianco.

Tartine con pelle croccante di anatra alla pechinese, porro e caviale Il petto d'anatra, servito da chef Bernalda, glassato con salsa alle prugne Crespelle con condimenti di verdure e salsa alle prugne, per creare dei bocconi molto ricchi con l'anatra alla pechinese ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Tartine con pelle croccante di anatra alla pechinese, porro e caviale Il petto d'anatra, servito da chef Bernalda, glassato con salsa alle prugne Crespelle con condimenti di verdure e salsa alle prugne, per creare dei bocconi molto ricchi con l'anatra alla pechinese

Si completa con la carne e la pelle dell’anatra, quindi si arrotola la crespella. Il risultato è un boccone in cui la dolcezza della salsa, la freschezza delle verdure e la consistenza della carne trovano un equilibrio piacevole. La parte restante dell’anatra avanzata viene riportata in cucina e riproposta poco dopo in due versioni, la prima saltata con verdure leggermente piccanti, la seconda con le ossa che vengono fritte con sale e pepe. La sensazione è quella di un percorso nel quale ogni preparazione contribuisce a completare il racconto.

La restante parte dell'anatra alla pechinese viene poi servita in due varianti: le ossa (a sinistra) vengono fritte, mentre a destra il petto d'anatra saltato alla piastra è accompagnato da verdure

Come spiega Bernalda, anche il menu segue una filosofia di evoluzione continua: «Abbiamo un menu che cambia ogni anno, si chiama Taste of China e rappresenta la nostra creatività. I classici, però, rimangono sempre, una formula che permette di sperimentare senza perdere i riferimenti che hanno costruito l’identità del ristorante». A chiudere il percorso è un gelato al dattero, accompagnato da ibisco e da una leggerissima meringa, tre elementi da assaggiare tutti insieme, così da cogliere il contrasto tra la dolcezza del gelato e le altre componenti. Un finale delicato, che non appesantisce dopo la ricchezza dell’anatra.

Dolce conclusione al Mu Dimsum, gelato al dattero, accompagnato da ibisco e da una leggerissima meringa

La vittoria a Foodish e l’effetto sul ristorante

La vittoria nella puntata di Foodish ha dato ulteriore visibilità a Mu Dimsum. L’episodio era dedicato alla ricerca della migliore anatra alla pechinese di Milano e vedeva in giuria, accanto a Bastianich, Anna Zhang, vincitrice della 14ª edizione di MasterChef Italia. A convincerli è stata la versione del piatto arricchita con caviale e presentata in più portate, in un percorso che Bastianich ha definito un «processo imperiale», e a cui ha assegnato il massimo dei voti.

Joe Bastianich con chef Anna Zhang durante la puntata di Foodish che ha visto Mu Dimsum protagonista

«Prima di Foodish - continua Bernalda - vendevamo due o tre anatre con il caviale alla settimana ma non era una richiesta così frequente. Dal giorno dopo la puntata siamo arrivati a venderne dodici o tredici, è stato un boost gigantesco. Noi stiamo particolarmente risentendo della situazione di difficoltà di cui si sente parlare nel settore. Continuiamo a lavorare bene anche nei giorni feriali».

Suili Zhou con la targa da vincitrice della puntata di Foodish sulla miglior anatra alla pechinese di Milano