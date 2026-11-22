A pochi minuti da Brunico (Bz), nel borgo di Teodone, il Niedermairhof - Unique Suites & Joy è pronto ad accogliere gli ospiti per la stagione invernale in un maso con oltre sette secoli di storia, da più di duecento anni custodito dalla stessa famiglia. Kathrin e Helmuth Mayr hanno saputo trasformare questa dimora storica in una struttura ricettiva molto raccolta, dove l’identità rurale altoatesina convive con ambienti contemporanei e servizi pensati per un soggiorno all’insegna della riservatezza. Le otto suite, diverse per carattere e allestimento, e una spa privata sono il cuore di un’esperienza che punta soprattutto sul silenzio e sul rapporto con il paesaggio. In inverno, il legno, il tepore dei camini e la neve che circonda il maso contribuiscono a creare un’atmosfera appartata, perfetta chi cerca una pausa rigenerante lontana dai ritmi quotidiani, senza per questo rinunciare a un comfort lussuoso.

Kathrin e Helmuth Mayr, ultimi discendenti di una famiglia che gestisce il maso Niedermairhof da più di 200 anni

Niedermairhof, un maso storico vicino a Brunico

La struttura si trova a Teodone/Dietenheim, in Val Pusteria, in una posizione tranquilla ma comoda per raggiungere il centro di Brunico. Il risultato è un ambiente nel quale la memoria della casa contadina resta riconoscibile, ma non diventa un semplice elemento decorativo: travi, pavimenti, mobili d’epoca e materiali naturali dialogano con dettagli di design e dotazioni moderne. Il Niedermairhof si propone così come un indirizzo per una vacanza in Alto Adige che unisce storia, natura e benessere, con una dimensione intima difficilmente replicabile nelle strutture alberghiere più grandi.

Gli interni e i mobili, antichi e di pregio, del Niedermairhof

Cosa fare in inverno tra Brunico e Plan de Corones

Dal maso il centro di Brunico si raggiunge facilmente con una passeggiata di circa dieci minuti. Oltre alla visita alla città, sono possibili molteplici attività all’aperto: nei dintorni ci sono itinerari per escursioni, ciaspolate, sci di fondo e arrampicata su ghiaccio. Per gli appassionati di sci alpino, gli impianti di Kronplatz/Plan de Corones distano circa meno di tre chilometri e mezzo, in un comprensorio da 125 chilometri di piste e 32 impianti di risalita, con tracciati adatti a diversi livelli di preparazione e cinque piste nere collegate al Sellaronda. La struttura mette a disposizione degli ospiti sportivi un asciuga scarponi e attrezzature utili per le uscite, tra cui ghette, bastoni e ramponi.

Per gli amanti dello sci, il Niedermairhof dista pochissimi chilometri dagli impianti sciistici di Plan de Corones

Il patrimonio culturale locale è allo stesso modo facilmente accessibile. A Teodone (Bz) si trova il Museo provinciale degli usi e costumi dell’Alto Adige, mentre a Castel Brunico ha sede il Messner Mountain Museum. Un’altra esperienza legata al territorio è la visita alla distilleria del maso, dove Helmuth Mayr lavora cereali e produce whisky e distillati. La sua filosofia «farm-to-bottle» parte dall’orzo coltivato direttamente nei campi che circondano la proprietà e segue la materia prima fino alla bottiglia. Da questo processo nasce il whisky «Codipa», un distillato in purezza che esprime il legame tra attività agricola, conoscenza delle materie prime e lavorazione artigianale.

Il whisky «Codipa», prodotto direttamente nella distilleria annessa al Niedermairhof

Otto suite ispirate ai campi della proprietà

Le otto suite del Niedermairhof sono state progettate singolarmente e prendono il nome dai campi appartenenti alla famiglia. Una delle sistemazioni è priva di barriere architettoniche. Ogni ambiente presenta una propria identità: nella suite «In der Kehr» il tema floreale contribuisce a definire un’atmosfera delicata; nella «Weiher» un acquario separa la zona notte dalla doccia, diventando un elemento architettonico insolito. La suite alpina «Colbedoi», invece, valorizza la vista sul Plan de Corones e ospita un tavolo ricavato da una roccia dolomitica naturale.

La suite Weiher L'acquario presente all'interno della suite Weiher Il bagno della suite Weiher ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La suite Weiher L'acquario presente all'interno della suite Weiher Il bagno della suite Weiher

Le carte da parati decorate sono firmate dall’artista e designer locale Ingrid Canins, mentre le stufe in ceramica, testimonianza della storia domestica del maso, sono state integrate con sistemi di riscaldamento attuali. Il comfort è affidato anche a dotazioni concrete: i letti misurano 2,10 metri, le docce sono ampie e walk-in e alcune sistemazioni dispongono di vasche pensate per concedersi una pausa distensiva. La struttura ha inoltre curato l’isolamento acustico tra le camere, così da limitare la trasmissione dei rumori nonostante la presenza dei pavimenti in legno originali.

Stodl SPA e il Silo dell’introspezione

Uno degli ambienti più caratteristici è la Stodl spa, realizzata recuperando l’antico fienile. La grande vetrata lascia a vista le travi originarie, mentre le pareti del vecchio silo sono state conservate e inserite nel disegno architettonico. L’area wellness privata comprende una sauna panoramica, una doccia di dimensioni generose, una terrazza riservata e una zona relax con camino.

La sauna panoramica della Stodl spa Terrazza panoramica della Stodl spa La sala privata con camino della Stodl spa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sauna panoramica della Stodl spa Terrazza panoramica della Stodl spa La sala privata con camino della Stodl spa

La particolarità più insolita è il Silo dell’introspezione. Una passerella sospesa sopra un letto di fieno conduce all’interno di uno dei silos, fino a una piccola piattaforma dalla quale è possibile osservare lo spazio in silenzio. L’architettura, le dimensioni del volume e l’isolamento dall’esterno invitano a fermarsi e a dedicare tempo a sé stessi.

Il Silo dell'Introspezione, uno spazio pensato per un relax assoluto

La spa può essere riservata in esclusiva insieme alle camere per gruppi fino a sei persone; in caso di maltempo, gli spazi wellness sono accessibili a tutti gli ospiti della struttura. La possibilità di vivere il fienile recuperato e il silo in modo appartato rappresenta uno dei tratti più riconoscibili dell’offerta.

Colazione altoatesina con prodotti del maso

Al mattino, la vista su Brunico e sulle montagne accompagna una colazione costruita intorno a ingredienti locali e preparazioni fatte in casa. Il menu varia ogni giorno e valorizza le produzioni del territorio, insieme a quelle realizzate dalla famiglia. Tra i prodotti proposti figurano il caffè della torrefazione Caroma di Fiè allo Sciliar, formaggi freschi, latte, burro, yogurt, uova, prosciutto e speck. Il formaggio di capra viene preparato con il latte proveniente dalla malga della famiglia, mentre i fiocchi di farro e segale utilizzati nel muesli arrivano dai campi davanti alla struttura. Non mancano tè, mostarda, succhi e spremute preparati in casa. Anche il pane cambia secondo la disponibilità, pur mantenendo alcuni riferimenti ricorrenti, come la rosetta e i croissant serviti caldi. Kathrin Mayr cura dolci, marmellate e altri accompagnamenti, tra cui il miele prodotto nel maso. Le uova vengono preparate al momento secondo le preferenze degli ospiti, fritte o strapazzate, anche con prosciutto o speck.

Al Niedermairhof una colazione abbondante, di prodotti del territorio, per iniziare al meglio la giornata Kathrin Mayr lavora i fiocchi di farro e segale coltivati direttamente nei campi vicino alla struttura Un vasto assortimento di prodotti dolci e salati del territorio ogni mattina al Niedermairhof ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Al Niedermairhof una colazione abbondante, di prodotti del territorio, per iniziare al meglio la giornata Kathrin Mayr lavora i fiocchi di farro e segale coltivati direttamente nei campi vicino alla struttura Un vasto assortimento di prodotti dolci e salati del territorio ogni mattina al Niedermairhof