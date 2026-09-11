Kronplatz, il celebre Plan de Corones in Alto Adige, si prepara alla stagione sciistica 2026/2027 con tre nuovi impianti di risalita e tre piste nuove o completamente ridisegnate. Il comprensorio altoatesino conferma così una strategia centrata su efficienza, comfort e qualità dell’esperienza, con interventi che riguardano gli accessi principali e i collegamenti tra le diverse aree.

Sul Kronplatz la stagione sciistica partirà il 28 novembre

L’apertura è prevista sabato 28 novembre 2026, mentre la stagione proseguirà fino all’11 aprile 2027. Il comprensorio conta 125 chilometri di piste, distribuite tra 1.000 e 2.275 metri di altitudine, e 32 impianti di risalita. Per l’inverno 2026/2027 vengono rinnovate le cabinovie Kronplatz 1+2, principale accesso da Riscone, e Ruis, che collega Passo Furcia con la cima del Kronplatz. Sul versante di Valdaora entra invece in funzione la nuova seggiovia a otto posti Dolomiti, progettata per aumentare comfort e sicurezza anche per famiglie e bambini.

Kronplatz 1+2, nuova cabinovia da Riscone

La novità principale è la nuova cabinovia Kronplatz 1+2 a dieci posti, che collega Riscone con la vetta del Kronplatz, passando da 975 a 2.275 metri. L’impianto raggiunge una capacità di 3.250 persone all’ora e viaggia a 6,5 metri al secondo, con una velocità superiore del 10% rispetto al precedente sistema. Il consumo energetico diminuisce invece di circa il 20%. Le cabine sono più ampie e dotate di grandi superfici vetrate, con attenzione al comfort e alla vista sulle Alpi e sulle Dolomiti circostanti.

Un render della nuova cabinovia Kronplatz 1+2 a dieci posti

Anche la configurazione della stazione intermedia cambia: il suo spostamento più a valle permette di prolungare la pista Lumen e di migliorare la distribuzione dei flussi all’interno dell’area sciistica. La pista rossa viene portata a 2,7 chilometri e dotata di 22 nuovi generatori di neve, con l’obiettivo di garantire condizioni più regolari e una fruizione prolungata.

Ruis e Dolomiti: nuovi impianti e collegamenti

Tra Passo Furcia e la cima del Kronplatz la nuova cabinovia Ruis a otto posti sostituisce l’impianto precedente. Con un dislivello compreso tra 1.752 e 2.275 metri, può trasportare fino a 3.600 persone all’ora e raggiunge una velocità di 6 metri al secondo. La maggiore capacità contribuisce a rendere più fluido l’accesso alla parte alta del comprensorio. Sul versante di Valdaora debutta invece la seggiovia Dolomiti a otto posti, che collega le quote comprese tra 1.853 e 2.186 metri.

La nuova cabinovia Ruis a otto posti

L’impianto raggiunge 3.000 persone all’ora e una velocità di 5 metri al secondo. Sedili e schienali riscaldati, cupole protettive e tappeto d’imbarco sono pensati per migliorare il comfort nelle giornate fredde e rendere più agevole la salita. Il sistema di imbarco automatico può essere regolato in funzione dell’altezza dei passeggeri, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini. La seggiovia prosegue il percorso di ammodernamento degli impianti di Kronplatz, già interessato dal rinnovo della seggiovia Plateau nel 2024.

Tre nuove piste per sciatori diversi

Gli interventi sugli impianti sono accompagnati da tre tracciati nuovi o ridisegnati. La pista Lumen, rossa, raggiunge 2,7 chilometri con 775 metri di dislivello. La nuova Weiden, blu, è una pista di collegamento lunga 650 metri e con 45 metri di dislivello: serve a collegare la precedente stazione intermedia con la Lumen e a rendere più semplice la circolazione degli sciatori.

La nuova pista Dolomiti, servita dalla seggiovia omonima, è invece una discesa blu di circa 1,5 chilometri e 333 metri di dislivello. Il tracciato è destinato soprattutto a principianti, famiglie e sciatori che preferiscono una discesa meno impegnativa. La combinazione tra nuove piste e impianti con maggiore capacità amplia quindi le possibilità di utilizzo del comprensorio senza concentrarsi su un solo livello tecnico.

Kronplatz, piste facili e Black Five

Kronplatz offre complessivamente 125 chilometri di piste, con circa il 75% delle discese classificate come facili o di media difficoltà. La conformazione rende l’area adatta a chi muove i primi passi sugli sci, alle famiglie e a chi cerca percorsi più rilassati, senza rinunciare alle discese tecniche.

Il comprensorio del Kronplatz offre 125 chilometri di piste da sci, dalle difficoltà differenti

Per gli sciatori esperti il comprensorio propone le cinque piste nere conosciute come Black Five. Tra queste c’è Piculin, una delle piste più ripide d’Italia, con pendenze che arrivano al 72%. La Erta rappresenta invece uno dei tracciati più importanti per lo sci alpino internazionale: ogni gennaio ospita la Coppa del Mondo femminile. Il 19 gennaio 2027 è in programma lo slalom gigante femminile.

Hotel e offerte per la stagione 2026/2027

La stagione sciistica di Kronplatz è inserita nella proposta turistica di Kronplatz Dolomites, che comprende località come Brunico, Valle Anterselva, Chienes, San Vigilio e Valdaora. Il comprensorio si trova nel contesto delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e affianca allo sci attività legate a natura, cultura, gastronomia e benessere. Dal 28 novembre al 19 dicembre 2026 torna inoltre la promozione Dolomiti Super Première.

Nell'ambito di Dolomiti Premiere, tante offerte per famiglie

Negli esercizi aderenti, con un soggiorno di almeno quattro pernottamenti, viene inclusa una notte gratuita e un giorno di skipass. Per i bambini sotto gli otto anni sono previsti soggiorno e sci gratuiti. Le formule comprendono quattro pernottamenti al prezzo di tre con skipass di quattro giorni al prezzo di tre; otto pernottamenti al prezzo di sei con skipass di otto giorni al prezzo di sei; dodici pernottamenti al prezzo di nove con skipass di dodici giorni al prezzo di nove.

Rifugi, gastronomia e musei in quota

L’esperienza di Kronplatz non si limita alle piste. Il comprensorio ospita circa 40 rifugi e ristoranti di montagna, dove la cucina altoatesina accompagna le giornate sulla neve. A 2.275 metri si trova AlpiNN, il ristorante guidato dallo chef Norbert Niederkofler, premiato con tre Stelle Michelin e con la Stella Verde per la sostenibilità. La vetta ospita inoltre due realtà dedicate alla cultura della montagna: Lumen e il Messner Mountain Museum Corones. Il territorio offre anche escursioni con le ciaspole e itinerari di sci alpinismo, in un ambiente che si affaccia sul Parco Naturale Fanes-Senes-Braies.

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Dolomiti Superski e skisafari tra i comprensori

Kronplatz fa parte di Dolomiti Superski, circuito che riunisce 12 aree sciistiche e circa 1.200 chilometri di piste. Tra gli itinerari più conosciuti ci sono la Sellaronda e il Giro della Grande Guerra, che permettono di attraversare diversi paesaggi delle Dolomiti. Gli appassionati possono ampliare l’esperienza anche verso il comprensorio Tre Cime Dolomiti. Da Perca, lo Ski Pustertal Express collega direttamente Kronplatz con l’altra area sciistica, facilitando uno skisafari tra due destinazioni. Per utilizzare i diversi comprensori è necessario il biglietto Dolomiti Superski.

Molti più collegamenti tra le diverse piste del comprensorio Kronplatz

La mobilità locale è supportata dal Kronplatz Guest Pass, che consente agli ospiti di utilizzare gratuitamente treni regionali e skibus dell’Alto Adige. Gli spostamenti diventano così parte dell’esperienza turistica e permettono di raggiungere piste, località e attrazioni senza dipendere esclusivamente dall’auto.

Gli eventi dell’inverno a Kronplatz

La stagione 2026/2027 propone anche appuntamenti sportivi, culturali ed enogastronomici. Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 è previsto il Mercatino di Natale a Brunico. Dal 14 al 17 gennaio 2027 Anterselva ospiterà la Coppa del Mondo di biathlon, mentre il 19 gennaio la pista Erta sarà teatro dello slalom gigante femminile di Coppa del Mondo. Ogni mercoledì, dal 20 gennaio al 7 aprile 2027, la cima del Kronplatz ospiterà inoltre Speck & Wine Emotion, appuntamento dedicato ai prodotti e ai vini del territorio.

Un inverno davvero ricco di novità ed eventi per tutta la zona del Kronplatz