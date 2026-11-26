Da luglio, Milano ha un nuovo indirizzo dove il fuoco pugliese si fa sentire davvero. Dopo il felice esordio barese del 2021, Urban Assassineria ha aperto ufficialmente i battenti in città: un progetto nato dal sodalizio tra lo chef Celso Laforgia e Michele Salvati, che punta a diventare un riferimento per chi ama i sapori veraci del Sud, riletti con eleganza e tecnica contemporanea.

L'esterno di Urban Assassineria a Milano

Spaghetto all’assassina: le origini e i segreti della preparazione

Nella sede milanese in Porta Romana, sul palcoscenico di Urban Assassineria, c’è un solo protagonista: lo Spaghetto all’assassina. Nato a Bari alla fine degli anni Sessanta, è un gioiello di genialità e di recupero che manda in pensione le regole della pasta: gli spaghetti non toccano mai l’acqua bollente, ma vanno crudi in padella (oggi antiaderente, in origine di ferro nero) e vi si cuociono “risottati”, poco alla volta, in un denso brodo di pomodoro concentrato e peperoncino. Il risultato ha una consistenza unica, croccante e delicatamente bruciacchiata: un fascino ruvido e irresistibile che ha conquistato anche Stanley Tucci. L’attore hollywoodiano, nella sua celebre docuserie “Searching for Italy”, ne è rimasto folgorato e da allora lo chef Laforgia e la sua Assassina hanno varcato i confini pugliesi, fino all’olimpo della gastronomia internazionale.

Gli spaghetti all’assassina si cuociono direttamente in padella con pomodoro e peperoncino

«La pasta all’assassina nasce alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso - ci racconta Celso Laforgia - in un ristorante di Bari, “Al Sorso Preferito”. Alla richiesta di due clienti campani di assaggiare un piatto nuovo, non tradizionale, lo chef foggiano Enzo Francavilla risponde improvvisando con i pochi ingredienti rimasti. L’ispirazione è data dal troccolo (spaghetto quadrato) ripassato della domenica sera, che si fa a Foggia. E così si mette a risottare in padella gli spaghetti, insieme a passata di pomodoro, olio e peperoncino. I clienti commentano entusiasti: “Buonissimi gli spaghetti, sei proprio un assassino!”, perché il piccante incide il palato. Al giorno d’oggi, portare l’autentico spaghetto all’assassina a Milano non è solo una sfida gastronomica, è una vera e propria missione culturale: da parte mia ho lavorato per anni per affinare la tecnica senza snaturare l’essenza di questo piatto. Il segreto è tutto nel controllo del fuoco e nell’ascolto della padella: devi sentire la voce del pomodoro che “chiacchiera” e accarezzare gli spaghetti pian piano con un gesto ritmico e delicato. L’obiettivo è che i milanesi chiudano gli occhi e, assaggiando quel “bruciacchiatello” perfetto, si sentano immediatamente trasportati tra i vicoli di Bari».

Michele Salvati e lo chef Celso Laforgia

Urban Assassineria, nove varianti e due omaggi alla cucina milanese

Gli assassini versione Laforgia-Salvati sono di magnifico impatto, per la loro consistenza morbida da un lato, croccante all’estremo opposto: una caratteristica che colpirà al cuore il milanese curiosone, uso a farsi ipnotizzare dalle novità. Certo, il tocco di piccante è addomesticato, non più severo e aggressivo come alle origini, ma così si viene incontro alle esigenze della generalità dei clienti. Su richiesta, per chi ami le sfide, Laforgia è pronto a raddoppiare la dose e picchiare duro. Per celebrare l’arrivo a Milano (“la seconda provincia della Puglia”, ironizza lo chef), si è deciso di dedicare alla metropoli due versioni esclusive dai nomi fortemente cinematografici: «“Milano Calibro 9” - spiega Laforgia - che unisce la dolcezza del datterino giallo al pane croccante, abbrustolito in burro chiarificato al profumo di limone, erbette e salvia in pastella, perché riemerga il ricordo della panatura della cotoletta alla milanese; e poi “Milano Rovente”, un vero e proprio abbraccio culinario tra Nord e Sud, grazie a spaghetti alle cime di rapa, stracotto di ossobuco (sedano, carote, cipolla, burro e salvia) cotto 8 ore con fonduta di taleggio allo zafferano».

La versione “Milano Calibro 9”

A completare la sfilata di spaghetti sulla passerella di Urban Assassineria arrivano altre divagazioni: si possono variamente combinare anche stracciatella pugliese, pomodorini confit, salsa di datterino giallo, crema di cime di rapa, crumble di tarallo, colatura di alici. Si ottiene così un campionario di nove assassini. O sarebbe meglio dire assassine, visto che si tratta di pasta? Vanno bene entrambi i generi; sono allo studio il terzo e il quarto. La filosofia alla base di questa scelta è chiara: mantenere intatta la base semplice e riconoscibile di un piatto-bandiera, senza privarsi di abbinamenti inediti, capaci di sorprendere ma mai tradire l’anima originale.

La versione “Milano Rovente”

Dagli antipasti pugliesi al business lunch di Urban Assassineria

Anche gli antipasti e i dolci parlano pugliese: i crostini squadrati, fatti con l’impasto del tarallo, sono serviti con stracciatella, capocollo, pomodoro secco, braciola e cime di rapa. Non manca un’originale rivisitazione del tiramisù: qui, al posto dei savoiardi, si è pensato alle fette di pane di Altamura, fragrante e croccante, con una spiccata nota di lievito. Allusiva, infine, “La monaca di Monza”, ossia il dolce “Tetta della monaca” realizzato con impasto al caffè e crema chantilly alla mandorla, proprio a ricordare il caffè leccese.

Un angolo della sala di Urban Asssasssineria a Milano