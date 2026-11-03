Barceló Hotel Group, noto gruppo alberghiero spagnolo, ha ufficialmente aperto il suo secondo hotel in Thailandia, l'Occidental Bangtao Beach Resort, situato direttamente sulla spiaggia di Bang Tao, a Phuket. La nuova struttura, affacciata sul Mare delle Andamane, dispone di 202 camere e suite, diversi spazi dedicati alla ristorazione e servizi per il benessere e il tempo libero. Dopo il Barceló Coconut Island, il gruppo alberghiero rafforza così la propria presenza nel Paese, dando seguito all'accordo di gestione firmato lo scorso giugno e proseguendo il proprio percorso di espansione in Asia.

Cosa sapere su Barceló Hotel Group Barceló Hotel Group è la divisione alberghiera del gruppo spagnolo Barceló, fondato nel 1931 a Maiorca e ancora oggi controllato dalla famiglia fondatrice. È il secondo gruppo alberghiero in Spagna per numero di camere e figura tra le 30 maggiori catene al mondo, con 288 hotel e oltre 65mila camere in 30 Paesi. Opera attraverso quattro marchi: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels. Il gruppo impiega oltre 40.800 professionisti e, attraverso il programma Barceló ReGen, promuove iniziative per ridurre l'impatto ambientale delle proprie strutture e sostenere le economie locali.

Cosa sapere su Barceló Hotel Group Barceló Hotel Group è la divisione alberghiera del gruppo spagnolo Barceló, fondato nel 1931 a Maiorca e ancora oggi controllato dalla famiglia fondatrice. È il secondo gruppo alberghiero in Spagna per numero di camere e figura tra le 30 maggiori catene al mondo, con 288 hotel e oltre 65mila camere in 30 Paesi. Opera attraverso quattro marchi: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels. Il gruppo impiega oltre 40.800 professionisti e, attraverso il programma Barceló ReGen, promuove iniziative per ridurre l'impatto ambientale delle proprie strutture e sostenere le economie locali.

Occidental Bangtao Beach Resort: 202 camere e una grande piscina

La nuova struttura sorge direttamente sulla spiaggia di Bang Tao, lungo la costa bagnata dal Mare delle Andamane, e si sviluppa attorno a una grande piscina che attraversa buona parte degli spazi esterni. Le 202 camere e suite sono distribuite in 15 categorie, pensate per rispondere a diverse esigenze di soggiorno. Fra queste figurano 86 sistemazioni “swim-up”, dotate di terrazza privata con accesso diretto alla piscina, che permettono agli ospiti di raggiungere l'acqua direttamente dalla propria camera. A completare l'offerta è l'accesso diretto alla spiaggia, uno degli elementi principali della struttura.

Il resort dispone di 202 camere e suite, di cui 86 con accesso diretto alla piscina

Accanto alle sistemazioni e agli spazi dedicati al relax, un ruolo importante è riservato alla ristorazione, con diversi locali distribuiti all'interno della proprietà. Il riferimento principale è il “Beach Club Restaurant & Bar”, sito sulla spiaggia e aperto a una proposta gastronomica che unisce specialità della cucina italiana e thailandese. Gli ospiti possono mangiare affacciati sul Mare delle Andamane, mentre durante il servizio sono previsti anche momenti di musica e intrattenimento dal vivo. Accanto al beach club trovano posto un ristorante a buffet, un pool snack & bar e una caffetteria con vista sul mare, così da garantire diverse possibilità dalla colazione fino agli altri momenti della giornata.

Una delle camere dell'Occidental Bangtao Beach Resort

Dal benessere agli eventi: gli altri servizi del resort

Per quanto riguarda le attività, il resort propone un programma che comprende sport, sessioni di yoga, massaggi e corsi di cucina, affiancando così ai servizi balneari alcune esperienze da svolgere durante il soggiorno. Sono inoltre previsti ambienti dedicati alle famiglie, con un kids club riservato ai bambini. L'offerta si rivolge anche al segmento degli eventi e del turismo d'affari: la struttura dispone infatti di quattro spazi per riunioni e incontri, compresa una sala polifunzionale capace di accogliere oltre 200 persone. Una dotazione che permette di ospitare gruppi, appuntamenti aziendali e viaggi incentive, accanto alla normale attività alberghiera.

Il resort offre attività sportive, benessere, servizi per famiglie e spazi per eventi aziendali

«L'apertura dell'Occidental Bangtao Beach Resort rappresenta un nuovo passo nella nostra strategia di crescita in Asia e ci permette di arricchire il nostro portfolio con una struttura che presenta caratteristiche particolarmente interessanti per la nostra offerta alberghiera: una posizione privilegiata sul mare, un'identità distintiva e un'ampia proposta di servizi dedicati alla ristorazione e al tempo libero - ha commentato José Canals, chief operations officer per il Mediterraneo, Medio Oriente e Asia di Barceló Hotel Group. Con questo progetto consolidiamo la nostra presenza in Thailandia e rafforziamo la nostra capacità di espansione in un mercato dalle grandi potenzialità per il turismo internazionale».