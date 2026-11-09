La nuova location milanese di Sfrigola è decisamente azzeccata: Corso di Porta Ticinese è una strada vivace, piena di vita e di giovani. Ideale per questo marchio, perché propone le deliziose arancine, piatto tipico della cucina siciliana e dello street food. La storia inizia nel 2016 nel primo store a Erice quando Adriano Pizzurro, insieme al fratello Emanuele e al cugino Francesco Paolo Caronia, immagina un luogo dove poter servire arancine sempre calde e fritte al momento con una produzione a vista, dalla preparazione del riso alla frittura. Nasce così il primo format dell'arancina espressa in Sicilia.

Emanuele e Adriano Pizzurro all'interno del nuovo store Sfrigola di Milano davanti al menu delle specialità

Oggi Sfrigola conta due punti vendita a Palermo (via Maqueda e Porta Nuova), uno nel borgo medievale di Erice (Trapani), uno a pochi passi dalla spiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani), uno a Cefalù, uno a Milano, uno a Bucarest e uno a Londra. Una realtà quindi che, dopo la Sicilia e l’Italia, guarda all’Europa e che oggi può vantare sessanta dipendenti, un fatturato di 3,5 milioni di euro e una produzione di un milione di arancine vendute ogni anno.

Tradizione, varianti di gusto e kit fai da te

Le arancine risalgono agli arabi o ai saraceni, poi quando hanno cominciato a portare in viaggio, si è pensato di avvolgerle con pane grattato e di friggerle. Il ripieno? Secondo i gusti, dal ragù alla mozzarella con prosciutto. Qui da Sfrigola il cliente può scegliere a piacere tra venti varianti: da quella classica con ragù di carne o mozzarella e prosciutto a numerose altre, che cambiano secondo le stagioni con prodotti che arrivano dalla Sicilia.

Le arancine artigianali di Sfrigola in esposizione nel nuovo punto vendita di Milano in Corso di Porta Ticinese