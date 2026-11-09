STREET FOOD
Arancine fritte al momento, il segreto di Sfrigola che dalla Sicilia arriva a Milano
Sfrigola sbarca a Milano in Corso di Porta Ticinese con il suo ottavo store. Il celebre brand di arancine espressamente fritte al momento, nato in Sicilia nel 2016, porta in città la tradizione dello street food isolano, offrendo oltre venti varianti di gusto, una produzione artigianale a vista e l'esclusivo kit in scatola di metallo per prepararle comodamente a casa propria
La nuova location milanese di Sfrigola è decisamente azzeccata: Corso di Porta Ticinese è una strada vivace, piena di vita e di giovani. Ideale per questo marchio, perché propone le deliziose arancine, piatto tipico della cucina siciliana e dello street food. La storia inizia nel 2016 nel primo store a Erice quando Adriano Pizzurro, insieme al fratello Emanuele e al cugino Francesco Paolo Caronia, immagina un luogo dove poter servire arancine sempre calde e fritte al momento con una produzione a vista, dalla preparazione del riso alla frittura. Nasce così il primo format dell'arancina espressa in Sicilia.
Oggi Sfrigola conta due punti vendita a Palermo (via Maqueda e Porta Nuova), uno nel borgo medievale di Erice (Trapani), uno a pochi passi dalla spiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani), uno a Cefalù, uno a Milano, uno a Bucarest e uno a Londra. Una realtà quindi che, dopo la Sicilia e l’Italia, guarda all’Europa e che oggi può vantare sessanta dipendenti, un fatturato di 3,5 milioni di euro e una produzione di un milione di arancine vendute ogni anno.
Tradizione, varianti di gusto e kit fai da te
Le arancine risalgono agli arabi o ai saraceni, poi quando hanno cominciato a portare in viaggio, si è pensato di avvolgerle con pane grattato e di friggerle. Il ripieno? Secondo i gusti, dal ragù alla mozzarella con prosciutto. Qui da Sfrigola il cliente può scegliere a piacere tra venti varianti: da quella classica con ragù di carne o mozzarella e prosciutto a numerose altre, che cambiano secondo le stagioni con prodotti che arrivano dalla Sicilia.
Il turista o l’amante della cucina può acquistare una scatola in metallo con un kit completo per realizzare 15 arancine a casa propria, compreso il mix di riso carnaroli e parboiled (lo stesso utilizzato negli store), oltre a una brochure che descrive il procedimento di realizzazione del prodotto e un QrCode che permette di scaricare il video (in decine di lingue, compreso cinese mandarino) che mostra tutti i passaggi per un’arancina perfetta.