Umbria Jazz, vivere Perugia (e dintorni) durante i dieci giorni del festival

Dal 3 al 12 luglio 2026, Perugia torna a trasformarsi nella capitale mondiale del jazz. Ma chi conosce bene questo storico festival sa che la musica è solo metà dell'esperienza. L'altra metà si gioca a tavola, tra i vicoli medievali del centro storico, nei wine bar d'avanguardia e tra le colline pettinate dai filari di vite che circondano il capoluogo umbro. Se state pianificando la vostra fuga a Umbria Jazz, dovete godervi la manifestazione passo dopo passo con tutti e cinque i sensi, unendo i grandi live alle migliori esperienze enogastronomiche del territorio.

L'atmosfera tra i vicoli monumentali del centro storico di Perugia, dove le note del festival incontrano la grande tradizione dell'accoglienza e della tavola umbra

L'atmosfera tra i vicoli monumentali del centro storico di Perugia, dove le note del festival incontrano la grande tradizione dell'accoglienza e della tavola umbra

Perugia "a piedi": un viaggio nel tempo tra un live e l'altro

Quando i palchi si accendono, il centro storico di Perugia e Corso Vannucci diventano un labirinto vibrante di note e persone, ma anche il palcoscenico perfetto per scoprire un patrimonio storico monumentale. Per ottimizzare i tempi e non rischiare di perdere il concerto del vostro artista preferito, la regola d'oro è muoversi a piedi, lasciandosi cullare dalle melodie che risuonano tra le pietre millenarie. Il punto di partenza ideale è Piazza IV Novembre, il cuore della città, dove potrete ammirare la Fontana Maggiore, capolavoro trecentesco di Nicola e Giovanni Pisano, incorniciata dalla maestosa facciata gotica della Cattedrale di San Lorenzo e dall'imponente Palazzo dei Priori.

La maestosa facciata gotica di Palazzo dei Priori, sede del potere cittadino e scrigno dei capolavori della Galleria Nazionale dell'Umbria

La maestosa facciata gotica di Palazzo dei Priori, sede del potere cittadino e scrigno dei capolavori della Galleria Nazionale dell'Umbria

Proprio all'interno di quest'ultimo si nasconde la Galleria Nazionale dell'Umbria, che custodisce la più grande collezione di arte umbra al mondo, con capolavori assoluti di Piero della Francesca, Duccio di Buoninsegna e il Perugino. Bastano pochi passi lungo il Corso per deviare verso la celebre Via Appia, un suggestivo vicolo medievale che ricalca l'antico acquedotto romano, regalando uno scorcio da cartolina unico nel suo genere.

Le suggestive vie medievali inglobate nei bastioni della monumentale Rocca Paolina, una vera e propria città sotterranea sospesa nel tempo

Le suggestive vie medievali inglobate nei bastioni della monumentale Rocca Paolina, una vera e propria città sotterranea sospesa nel tempo

Scendendo invece verso la monumentale Rocca Paolina, la fortezza cinquecentesca voluta da Papa Paolo III, vi ritroverete a passeggiare in una vera e propria città sotterranea, dove le antiche strade medievali inglobate nei bastioni creano un'atmosfera sospesa e misteriosa, perfetta per rinfrescarsi nelle calde ore del primo pomeriggio prima che la musica riprenda a riscaldare le piazze.

I grandi appuntamenti da non perdere

Per pianificare al meglio le pause gourmet e le fughe nei borghi, è fondamentale conoscere la mappa temporale dei concerti, che si dividono principalmente tra le suggestive performance pomeridiane e i grandi eventi serali.

La sera, i riflettori principali si accendono sul grande palco dell'Arena Santa Giuliana, teatro delle produzioni più imponenti e dei nomi di richiamo internazionale. L'edizione 2026 si apre sotto il segno del pop d'autore con il concerto di Sting, per poi accogliere l'energia travolgente di Jon Batiste in un'attesissima esclusiva italiana e la classe raffinata di Stefano Bollani con il suo progetto All Stars. Su questo stesso palco si alterneranno icone del rock e della sperimentazione come Zucchero, l'eclettica Laurie Anderson e il leggendario Elvis Costello, regalando serate indimenticabili che finiscono giusto in tempo per l'orario delle cene notturne.

Appassionati e visitatori affollano l'acropoli perugina nei dieci giorni della manifestazione, unendo l'amore per il grande jazz alla scoperta del territorio

Appassionati e visitatori affollano l'acropoli perugina nei dieci giorni della manifestazione, unendo l'amore per il grande jazz alla scoperta del territorio

Per chi cerca le sfumature più intime, acustiche e colte del jazz, l'appuntamento pomeridiano imperdibile è al Teatro Morlacchi, una vera e propria rassegna nella rassegna dedicata ai grandi virtuosi del genere. Le poltrone dello storico teatro ospiteranno il lirismo di Paolo Fresu con il suo omaggio "Kind of Miles", la straordinaria voce di Cécile McLorin Salvant e l'avanguardia sassofonistica di Steve Coleman. Una menzione speciale va alla grandiosa parata di maestri del pianoforte che calcheranno questo palco: da giganti americani del calibro di Fred Hersch, Jason Moran e Kenny Barron, fino all'esplosivo incontro stellare del "First Meeting" guidato da Gonzalo Rubalcaba e Chris Potter.

teatrostabile.umbria.it Lo splendido scenario storico del Teatro Morlacchi, la culla ideale per le sfumature più intime, acustiche e raffinate del jazz pomeridiano

Lo splendido scenario storico del Teatro Morlacchi, la culla ideale per le sfumature più intime, acustiche e raffinate del jazz pomeridiano

Infine, l'anima più aperta, inclusiva e festosa del festival abita stabilmente all'aperto, tra Piazza IV Novembre e i Giardini Carducci, dove la musica risuona gratuitamente da mezzogiorno a notte fonda. Passeggiando lungo il Corso potrete imbattervi nell'irresistibile swing trascinante di Ray Gelato & The Giants, nelle calde atmosfere soul di Allan Harris & Harlem After Dark e nelle travolgenti street band itineranti come i Funk Off, che offrono la colonna sonora perfetta per un aperitivo all'aria aperta.

Tutti i concerti sono disponibili sul sito ufficiale di Umbria Jazz.

La rivoluzione nel calice: i vini umbri contemporanei

L'Umbria del vino sta vivendo una seconda giovinezza e i wine bar di Perugia sono il luogo perfetto per accorgersene, grazie a una nuova generazione di vignaioli che sta reinterpretando i vitigni iconici del territorio in chiave fresca e contemporanea. Il Grechetto e il Trebbiano Spoletino, splendidi bianchi autoctoni, sono i compagni ideali per le calde giornate di luglio. Accanto alle versioni classiche in acciaio del primo, minerali e tese con profumi di pesca bianca, nei locali più cool della città troverete le interpretazioni vibranti e affilate dello Spoletino, capaci di regalare sorsi di incredibile freschezza agrumata, perfetti da sorseggiare all'aperto prima che inizi lo spettacolo.

I grandi vitigni autoctoni umbri a bacca bianca, come il Grechetto e il Trebbiano Spoletino, che nascono dalle splendide colline pettinate dai filari intorno a Perugia

I grandi vitigni autoctoni umbri a bacca bianca, come il Grechetto e il Trebbiano Spoletino, che nascono dalle splendide colline pettinate dai filari intorno a Perugia

Allo stesso tempo, anche il Sagrantino si fa decisamente più accessibile e pop. Dimenticate i rossi pesanti e impenetrabili di un tempo: oggi viene proposto anche in versioni più agili ed eleganti, capaci di domare la naturale potenza del tannino per regalare sorsi setosi e avvolgenti, perfetti da gustare al calice la sera insieme a un buon formaggio stagionato.

Dove mangiare quando i riflettori si spengono

Il concerto all'Arena Santa Giuliana è finito, le piazze iniziano a svuotarsi ma l'adrenalina è ancora a mille e lo stomaco brontola. A mezzanotte passata, la caccia a qualcosa di buono da mangiare a Perugia diventa una vera e propria arte. In questi momenti l'atmosfera nei locali si fa unica: ci si ritrova attorno a tavoli condivisi, davanti a un piatto fumante di strangozzi al tartufo estivo, a una fresca insalata di legumi tradizionali condita con ottimo olio a crudo o a un ricco tagliere di prosciutto di Norcia e pecorino, con la concreta possibilità di cenare gomito a gomito con gli stessi musicisti che hanno appena lasciato il palcoscenico.

La torta al testo calda farcita con i salumi della tradizione, lo spuntino notturno ideale per eccellenza dopo i grandi concerti del festival

La torta al testo calda farcita con i salumi della tradizione, lo spuntino notturno ideale per eccellenza dopo i grandi concerti del festival

Se invece preferite un'ambientazione più informale e di tendenza, i locali nei pressi di Corso Vannucci uniscono una miscelazione d'avanguardia a piccole cucine che continuano a sfornare fino a tarda notte fragranti spicchi di torta al testo calda farcita con salumi artigianali, sfiziosi fritti e rivisitazioni della gastronomia umbra. Questa magia notturna è resa possibile dal fatto che, durante i dieci giorni della manifestazione, alcune storiche trattorie, osterie e botteghe artigiane del centro storico scelgono di derogare ai consueti turni, tenendo i fuochi accesi ben oltre i normali orari di chiusura per accogliere e rifocillare il grande flusso di spettatori e appassionati.

Il ristorante L'Officina, guidato dallo chef Joannis Karakousis in Borgo XX Giugno, si presenta come un affascinante spazio d'avanguardia dove convivono armonicamente arte, cultura e cucina. Gli ambienti interni, ricavati da una sapiente ristrutturazione, mantengono un forte legame con l'architettura storica pur inserendo elementi di design moderno e opere d'arte contemporanea. L'atmosfera che si respira è vibrante, colta e informale al tempo stesso, rendendo questo locale una vera e propria officina di idee in cui il benessere visivo accompagna costantemente quello del palato.

Gli ambienti interni del ristorante L'Officina, uno spazio d'avanguardia dove l'architettura storica incontra elementi d'arte e design contemporaneo

Gli ambienti interni del ristorante L'Officina, uno spazio d'avanguardia dove l'architettura storica incontra elementi d'arte e design contemporaneo

La proposta gastronomica si distingue per un'originale fusione che unisce la solida tradizione umbra a un affascinante tocco di Grecia. I piatti in menu celebrano la cucina mediterranea d'autore, affiancando ai classici sapori della terra perugina ingredienti, profumi e tecniche elleniche, come l'uso sapiente di erbe aromatiche, formaggi tipici e cotture tradizionali rivisitate. Questa filosofia culinaria dà vita a creazioni uniche e ricche di personalità, perfette per chi desidera sperimentare un viaggio del gusto inedito a pochi passi dai monumenti umbri.

L'Officina Borgo XX Giugno 56 06121 Perugia Tel +39 075 5721699

Ristorante del Sole

Il Ristorante del Sole accoglie gli ospiti in un'atmosfera di grande fascino, dove l'eleganza classica si sposa con la storicità dei monumenti perugini. Gli ambienti interni, curati nei minimi dettagli e caratterizzati da arredi raffinati, offrono un clima intimo e accogliente, perfetto per rilassarsi dopo una giornata trascorsa tra le bellezze artistiche della città. Il vero elemento spettacolare è però la splendida terrazza panoramica, uno spazio all'aperto che regala una vista mozzafiato sui tetti medievali e sulle colline circostanti.

www.facebook.com/ristorantedelsolepg La vista dalle vetrate del Ristorante del Sole, il luogo ideale per mangiare sospesi tra i tetti medievali di Perugia e l'infinito delle colline umbre

La vista dalle vetrate del Ristorante del Sole, il luogo ideale per mangiare sospesi tra i tetti medievali di Perugia e l'infinito delle colline umbre

La proposta gastronomica celebra la cucina umbra tradizionale rivisitata con un tocco di contemporaneità e una rigorosa selezione di materie prime locali. Il menu valorizza i sapori autentici del territorio attraverso piatti tipici d'eccellenza, tra cui spiccano i primi piatti di pasta fatta a mano conditi con il pregiato tartufo nero estivo o i ricchi sughi alla norcina. Non mancano i secondi piatti legati alla tradizione rurale, come i succulenti arrosti di carne e le specialità a base di cacciagione, sempre abilmente abbinati ai grandi vini rossi e bianchi della regione.

Ristorante del Sole Via Della Rupe, 1 06121 Perugia Tel +39 075 573 5031

La Prosciutteria

La Prosciutteria di Perugia accoglie i visitatori in un ambiente informale e ricco di fascino originale, che richiama lo stile delle storiche botteghe alimentari di un tempo. Gli ambienti interni sono caratterizzati da legno antico, vecchie bilance e i prosciutti appesi al soffitto che creano un'atmosfera conviviale e autentica. È il luogo ideale per una sosta dinamica e allegra, dove la condivisione del buon cibo e del buon vino diventa il fulcro dell'intera esperienza.

www.facebook.com/LaProsciutteriaPerugia Prosciutteria, una bottega d'altri tempi dove i taglieri artigianali e la convivialità sono i veri protagonisti

Prosciutteria, una bottega d'altri tempi dove i taglieri artigianali e la convivialità sono i veri protagonisti

La proposta culinaria mette al centro le eccellenze dell'arte salumiera locale e della tradizione toscana e umbra. Il fulcro dell'offerta è composto dai celebri taglieri artigianali, ricchi di salumi tagliati al momento, formaggi pecorini a vario grado di stagionatura, porchetta calda e sfiziose focacce farcite. Ogni combinazione è pensata per valorizzare i sapori genuini del territorio, trasformando il momento del pranzo, della cena o della sosta pomeridiana in un viaggio attraverso i prodotti più autentici delle nostre campagne.

La Prosciutteria Piazza Giacomo Matteotti, 44 06121 Perugia Tel +39 075 3758998

Il consiglio in più: una sosta alla Città del Cioccolato

Se la notte perugina è dominata dai sapori decisi della tradizione salata, il giorno successivo non si può lasciare la città senza aver visitato la Città del Cioccolato. Ricavato all'interno dell'ex Mercato Coperto, questo avveniristico spazio di 2.800 metri quadri è il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao. Un vero e proprio viaggio multisensoriale nella storia e nella cultura del "cibo degli dèi" che culmina sulla terrazza panoramica del The Chocolate Bar, dove concedersi una pausa dolce ammirando la vista che spazia fino ad Assisi, prima che i palchi del festival tornino ad accendersi.

Dove dormire: il dilemma tra Centro Storico e collina

La scelta dell'alloggio definisce il ritmo del vostro soggiorno, ponendovi di fronte al classico dilemma tra la comodità cittadina e il relax della campagna. Soggiornare nel centro storico significa immergersi totalmente nel festival, scegliendo boutique hotel ricavati da palazzi d'epoca, bed and breakfast con vista sui tetti medievali o appartamenti di charme a pochi passi dalle piazze principali. Questa è l'opzione ideale per chi vuole dimenticarsi dell'auto, muoversi solo a piedi e intercettare i concerti gratuiti all'aperto fin dal mattino.

Chi preferisce invece una combinazione di comfort e silenzio può optare per la collina umbra, orientandosi su splendidi relais di campagna, antiche dimore ristrutturate con piscina e agriturismi circondati da uliveti situati a soli quindici o venti minuti di auto dal centro. In questo modo, di giorno ci si rigenera nel verde, nel tardo pomeriggio si sale a Perugia per i grandi live e la notte si torna a dormire nella pace più assoluta.

Sina Brufani

Il Sina Brufani accoglie gli ospiti in un'atmosfera intrisa di nobiltà e fascino d'altri tempi, rappresentando l'essenza stessa dell'ospitalità d'élite. Gli ambienti interni si distinguono per i saloni affrescati, i pavimenti in legno antico e gli arredi d'epoca che evocano i fasti dell'ottocento. Il vero gioiello della struttura è l'esclusiva area benessere sotterranea, ricavata sotto antiche volte medievali, dove spicca una piscina interna con fondo in vetro che permette di nuotare ammirando i resti archeologici di insediamenti etruschi, regalando un'esperienza unica al mondo.

L'imponente e storico profilo del Sina Brufani, l'iconico hotel a cinque stelle nel cuore di Perugia

L'imponente e storico profilo del Sina Brufani, l'iconico hotel a cinque stelle nel cuore di Perugia

L'eccellenza della struttura si riflette anche nella proposta legata al comfort e ai servizi esclusivi pensati per il benessere totale degli ospiti. Le camere e le suite, spaziose e panoramiche, offrono letti di pregio, bagni in marmo e tecnologie moderne perfettamente integrate nel contesto storico. La giornata inizia con una colazione d'autore servita su una splendida terrazza e prosegue con la possibilità di rilassarsi nel bar interno, da sempre storico punto di ritrovo cittadino dove non è raro incrociare i grandi protagonisti delle serate musicali perugine.

L'eleganza classica e senza tempo di una delle camere del Sina Brufani

L'eleganza classica e senza tempo di una delle camere del Sina Brufani

La posizione nel centro storico è semplicemente impareggiabile, trovandosi sulla sommità del colle perugino e offrendo una vista mozzafiato che domina l'intera vallata umbra. Soggiornare qui significa dimenticarsi completamente dell'automobile per vivere la città alta da una prospettiva privilegiata, unendo l'energia degli eventi cittadini alla massima comodità di un rientro immediato e silenzioso.

Sina Brufani Piazza Italia, 12 06100 Perugia Tel +39 075 5732541

Posta Donini 1579

La Posta Donini accoglie i viaggiatori in una scenografica cornice nobiliare del sedicesimo secolo, dove la storia si fonde con la quiete della natura. Gli ambienti interni della villa padronale sono un vero e proprio museo privato, caratterizzati da maestosi soffitti interamente affrescati da artisti di scuola pittorica umbra, arredi d'epoca originali e ampi camini in pietra. Ogni sala comune e ogni corridoio trasmettono un senso di pace e di eleganza sussurrata, offrendo un rifugio colto e raffinato lontano dal dinamismo cittadino.