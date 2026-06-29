L'hotel nato nel 1905 guarda al futuro: completata la trasformazione del Cresta Palace

A Celerina, in Svizzera, si è aperta la stagione estiva che si concluderà il 25 ottobre. È un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezze naturali, non solo offre una vasta gamma di attività. Celerina si trova nel cuoredell'ampia pianura dell’Engadina, dove si incontrano tre grandi valli. È il cuore della regione ed offre ai turisti la possibilità di scoprire la bellezza dell’Engadina. Grazie alla sua posizione privilegiata, Celerina gode di più ore di sole rispetto a qualsiasi altro luogo dell'alta valle, tanto che vanta 320 giorni di sole all'anno. Con una stagione di successo alle spalle, il completamento dei lavori di ristrutturazione e un'offerta in continua evoluzione, il Cresta Palace Celerina si prepara alla stagione estiva, proseguendo il proprio percorso come storica icona nel cuore dell'Engadina.

Il Cresta Palace Hotel ha una storia che risale al 1905

Il Cresta Palace Hotel ha una storia che risale al 1905

Cresta Palace, completato il restyling delle 90 camere e suite

Vanta una lunga storia il Cresta Palace Hotel, una storia che risale al 1905 e nel 1925 le prime otto camere furono dotate di acqua corrente. Dopo un'estate da record nel 2025 e un inverno di grande successo, l'attenzione è stata rivolta al restyling delle camere. Grazie al successo ottenuto, anche il Ristorante levantino “Ya Mama”, inaugurato nella stagione appena conclusa, sarà aperto anche in estate. L’hotel ha un fatturato cresciuto dell'8% nell'estate 2025 e un incremento dell'occupazione del 6% nella stagione invernale, e, secondo Bardhyl Coli, general manager del Cresta Palace Celerina, l'hotel guarda ad una stagione che si prospetta positiva.

Il Cresta Palace Hotel: una delle camere rinnovate

Il Cresta Palace Hotel: una delle camere rinnovate

È stata completata l'ultima fase della ristrutturazione - iniziata nel 2022 con il restyling di 40 camere e di ulteriori 20 camere nell'ala est nel 2025, vengono ora rinnovate le ultime 30 camere. Così tutte le 90 camere e suite del Cresta Palace Celerina sono state completamente modernizzate per l'estate. Il nuovo concept unisce lo storico stile liberty della struttura al comfort moderno e offre un'ampia varietà di categorie di camere e suite - dalle spaziose family suite, fino alle eleganti camere singole.

Ya Mama resta aperto anche d'estate: la cucina levantina conquista gli ospiti

Dal punto di vista culinario, viene confermato anche il concept di successo “Ya Mama by Moses Ceylan”, lanciato durante l'inverno, che sarà aperto anche nella stagione estiva (26.6.2026 - 25.10.2026). Il concept casual dining con influenze levantine, che combina aromi orientali con prodotti regionali, sarà arricchito con nuovi piatti estivi.

Il ristorante Ya Mama punta su un casual dining con influenze levantine

Il ristorante Ya Mama punta su un casual dining con influenze levantine

Insieme agli altri tre outlet gastronomici - il Grand Restaurant, Asia 75 e il Palace Bar - l'hotel offre una vasta gamma di esperienze culinaria.