Neve e buona cucina in Engadina al Cresta Palace Celerina

Icona di ospitalità dal 1906, il Cresta Palace Celerina è una destinazione ideale per chi cerca una fuga invernale tra neve e sapori eccezionali. Situato nel cuore di Celerina, a pochi minuti dalle piste del comprensorio di St. Moritz Corviglia e a un passo dalla pista di pattinaggio, questo hotel rappresenta una tappa irrinunciabile per tutti gli ospiti italiani, dalle famiglie alle coppie, fino ai gruppi di amici. Con il suo stile e il comfort che lo caratterizzano, il Cresta Palace offre camere e suite recentemente rinnovate, affacciate sul magnifico panorama dell'Engadina. Ma l'inverno 2025 porta una novità: la formula “Engadin Skiing Pleasure”, un pacchetto completo di due notti per due persone, ski pass e un'opzione Dine Around che permette di scegliere fra i ristoranti dell'hotel. L'esperienza trasforma un soggiorno in montagna in un viaggio tra i sapori internazionali, con un tocco di modernità che incontra le tradizioni.

L'esterno del Cresta Palace Celerina

Dormire al Cresta Palace Celerina

Le camere del Cresta Palace Celerina sono eleganti e moderne, immerse nel fascino storico dell'hotel. Offrono diverse opzioni, da stanze standard confortevoli a lussuose suite con ampie finestre che incorniciano le montagne dell'Engadina.

Suite blu del Cresta Palace Celerina

Gli arredi combinano elementi in legno chiaro e accenti di design alpino, mentre i servizi includono aree lounge, letti king-size e bagni spaziosi. Alcune suite presentano salotti separati e spazi per famiglie. La scelta di materiali naturali e colori rilassanti offre un'atmosfera accogliente e chic per un soggiorno rilassante.

Suite green del Cresta Palace Celerina

Cresta Palace Celerina: gastronomia a cinque stelle

Il Cresta Palace non è solo un hotel, ma un punto di incontro per appassionati di cucina gourmet. Qui, gli ospiti possono scegliere tra cinque diversi ristoranti, ciascuno con una proposta culinaria diversa, e godere dell'ospitalità di uno staff altamente qualificato, con la supervisione di chef di livello internazionale.

Giacomo: Mediterraneo in alta montagna

Guidato dagli chef Fabrizio Gianoncelli e Jorge Isaac Briseño, in collaborazione con l'executive chef Rolf J. Schmitz, Giacomo è un ristorante che porta i sapori mediterranei fino al cuore dell'Engadina. Dalle ampie finestre si può ammirare il paesaggio innevato, ma all'interno si respira un'atmosfera calda e accogliente che ricorda il Mediterraneo.

Giacomo ristorante del Cresta Palace Celerina

I piatti sono un tripudio di sapori italiani e mediterranei, con proposte come la Pinsa al pomodoro, il Prosciutto di Parma, la Tartare di manzo con tartufo e pecorino, e il Risotto alla salvia con funghi porcini e capasanta. E per chi cerca qualcosa di particolare, ci sono il fritto misto e la sogliola con crema di zafferano, senza dimenticare i deliziosi dessert come la Torta Zena e la Torta Franca, ricette storiche della tradizione italiana dei fratelli Klainguti.

Asia 75: un'esperienza panasiatica tra le nevi

Asia 75 è l'ultima aggiunta alla famiglia culinaria del Cresta Palace. Collocato nel luminoso giardino d'inverno dell'hotel, il ristorante è un mix perfetto di design moderno e dettagli ispirati alla natura asiatica. Gli chef Phonthip 'Neng'Boppart e Pricha Chanton, originari della Thailandia, portano in tavola i sapori autentici della loro terra, combinati con l'arte culinaria acquisita in Svizzera.

Asia 75 del Cresta Palace Celerina

Il menu di Asia 75 offre classici della cucina tailandese come il Som Tam, il curry in diverse intensità di piccantezza e il celebre Pad Thai. E per chi vuole esplorare altre tradizioni asiatiche, ci sono piatti giapponesi, indonesiani e vietnamiti. La particolarità del locale? La condivisione dei piatti, come vuole la tradizione tailandese, per un'esperienza conviviale e immersiva.

Chäs-Beizli: tradizione svizzera in un accogliente chalet

Il Chäs-Beizli è il rifugio perfetto per chi vuole assaporare i sapori tipici dell'Engadina. Ogni inverno, questo ristorante si trasforma in un piccolo chalet accogliente, dove legno e pietra contribuiscono a creare un'atmosfera intima e caratteristica.

Chäs-Beizli del Cresta Palace Celerina

La cucina, ovviamente, è un inno ai formaggi locali, con specialità come la fonduta e la raclette, i cui ingredienti provengono dai caseifici di Pontresina. Questo ristorante è ideale per cene tra amici o piccole feste private, un luogo dove assaporare i prodotti locali e scoprire i segreti della gastronomia svizzera.

Grand Restaurant e Jugendstilhalle: tradizione, stile ed eleganza

Il Grand Restaurant accoglie gli ospiti con una vista spettacolare sulle montagne circostanti. Qui la giornata inizia con una colazione abbondante e prosegue con menu gourmet di cinque portate per cena. Il ristorante offre anche un menu dedicato ai più piccoli, per accontentare ogni palato.

Grand Restaurant del Cresta Palace Celerina

Nel cuore dell'hotel si trova la Sala Art Nouveau, un luogo raffinato e intramontabile dove ritrovarsi per un caffè speciale della torrefazione Caffè Carlito o un tè biologico Scirocco. Qui, l'atmosfera storica si combina con un'attenzione speciale ai dettagli, come le prelibatezze fatte in casa dai pastry chef e i drink a base di Champagne Bollinger. Immancabile anche il classico club sandwich, che rende questo spazio ideale per una pausa a qualsiasi ora della giornata.

Jugendstilhalle del Cresta Palace Celerina

Il Palace Bar: l'indirizzo dei cocktail creativi

Il Palace Bar del Cresta Palace Celerina è il luogo d'incontro per gli amanti dei cocktail. Sotto la guida del bar manager Andrea Cucchiani, il bar offre una selezione di drink e parteciperà anche alla St. Moritz Cocktail Week 2025. Gli ospiti potranno gustare drink creativi e innovativi, perfetti per scaldarsi durante le giornate invernali.

Vita Pura Spa: benessere e relax dopo una giornata sulla neve

Ma non solo cibo, Ddpo una giornata all'aperto, gli ospiti possono rilassarsi nella Vita Pura Spa, un'area benessere di oltre 1200 metri quadrati. La spa offre un percorso olistico che include i migliori prodotti di bellezza di Team Dr Joseph e DOCTOR Babor Pro, saune, bagno turco e un percorso Kneipp. La particolarità? L'accesso diretto dall'hotel, che permette di godere di ogni comfort senza uscire all'aperto.

Cresta Kids Club del Cresta Palace Celerina

Per i piccoli ospiti, il Cresta Palace Celerina ha pensato anche al Cresta Kids Club, un'area gioco sicura e divertente dove i bambini possono trascorrere il tempo mentre i genitori si concedono un po'di relax.

Engadin Skiing Pleasure: il pacchetto del Cresta Palace Celerina

Per inaugurare la stagione invernale, il Cresta Palace ha creato il pacchetto Engadin Skiing Pleasure: due notti in una Cresta Room, due ski pass per le piste di St. Moritz e l'opzione Dine Around a un costo fisso. Questa offerta è pensata per chi vuole vivere un'esperienza completa, che combina sport, comfort e gastronomia. Con una posizione strategica, il Cresta Palace è perfetto sia per chi ama sciare sia per chi preferisce passeggiare tra i paesaggi innevati o dedicarsi ad altre attività all'aperto. L'Engadina, con i suoi panorami mozzafiato e il clima invernale perfetto, è la cornice ideale per una vacanza all'insegna del relax e del divertimento.

Cresta Palace Celerina, rifugio invernale tra lusso e tradizione

Il Cresta Palace Celerina non è solo un hotel, ma un rifugio invernale di lusso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del comfort e dell'eleganza. Dalla cucina gourmet alle attività sportive, dalla spa alla sala Art Nouveau, ogni esperienza è curata per rendere il soggiorno degli ospiti da ricordare. Per l'inverno 2025, questo hotel storico si reinventa ancora una volta, accogliendo gli ospiti con proposte innovative e di alta qualità, perfette per trascorrere l'inverno tra le montagne dell'Engadina. Che sia per un weekend o per un'intera settimana, il Cresta Palace Celerina promette un viaggio gastronomico e un soggiorno di lusso, in un ambiente incantevole e accogliente.

Cresta Palace Celerina

Via Maistra 75 - 7505 Celerina/St. Moritz Svizzera

Tel +41 818365656