“Hu openair”, il lusso del turismo all'aria aperta a misura di persona

C'è un modo di andare in vacanza che non passa soltanto dalla meta, ma rimette al centro la natura, il tempo lento, la libertà di godersi le giornate senza formalismi. Non è più soltanto campeggio, né una scelta spartana per pochi appassionati: oggi le vacanze all'aria aperta sono diventate un modo contemporaneo di vivere il viaggio, capace di unire comfort, sostenibilità e desiderio di autenticità. Quest'anno, poi, che un italiano su due ha scelto di restare in Italia a causa delle incertezze internazionali e ai rincari, il turismo open air è sempre più trendy. «In questo scenario, segnato da un contesto geopolitico ed economico ancora incerto, emerge la peculiarità del turismo all'aria aperta, con la sua capacità di mettere le persone in relazione, di costruire comunità temporanee ma autentiche e di generare valore per i territori, rispondendo a un bisogno sempre più diffuso di autenticità, prossimità e qualità del tempo vissuto» conferma Domenico Montano, general manager di Human Company, uno dei player di riferimento in Italia nel turismo open air.

E, grazie ai camping in town di “Hu openair” (brand di Human Company) lo si può vivere non solo in village situati nei luoghi canonici (dal mare e dai laghi alle colline) ma anche in strutture urbane en plein air alle porte di grandi città. Da un lato i villaggi immersi in contesti naturali (alcuni sono interamente pedonalizzati e particolarmente adatti alle famiglie con bambini); dall'altro strutture urbane alle porte delle grandi città d'arte italiane, ideali per chi non vuole rinunciare a natura, libertà, relax nel verde durante la sua vacanza alla scoperta di gioielli d'arte e cultura della penisola.

Un nuovo livello di comfort

Le strutture “Hu openair” (marchio che trasforma Human Hu, da leggersi come “you” ad evidenziare che al centro c'è l'ospite e il suo modo personale di vivere la vacanza) sono undici e si trovano in Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo. Sono luoghi costruiti attorno a un equilibrio preciso: spazi verdi, specchi d'acqua, piscine, lagune per bambini, aree gioco, ristoranti, impianti sportivi e servizi pensati per accompagnare ogni momento della giornata. Le soluzioni di soggiorno sono molteplici: mobile home dotate di tutti i comfort, tende glamour, piazzole per tende, camper e roulotte, sistemazioni pensate per diversi stili di viaggio. A unire questa offerta è una stessa visione: permettere agli ospiti di vivere la natura senza rinunciare alla comodità, trasformando il villaggio in una piccola comunità temporanea, accogliente e dinamica.

“Hu openair” propone undici strutture tra villaggi e camping in town

“Hu openair” propone undici strutture tra villaggi e camping in town

Portare l'esperienza della vacanza all'aria aperta verso un nuovo livello di comfort, servizio e accessibilità: questo tratto distintivo del gruppo Human Company ne ha fatto in 40 anni di attività un caso virtuoso nel panorama nazionale della ricettività all'aperta. Anche se oggi Human Company è oggi fra i leader del turismo open air in Italia, la sua storia nasce lontano dalle grandi mappe dell'hospitality contemporanea. Il gruppo affonda le proprie radici nello spirito imprenditoriale della famiglia toscana Cardini-Vannucchi, originariamente attiva nel settore tessile a Prato, che nel 1982 ha acquisito il primo campeggio, Il Girasole di Figline Valdarno, trasformato in un modernissimo villaggio immerso in oltre 31 ettari di verde con confortevoli case mobili, formula vincente replicata poi negli altri villaggi del gruppo.

L'ospite al centro

La proposta di “Hu openair” non si limita più all'idea tradizionale del campeggio, ma interpreta l'open air come un modo contemporaneo di viaggiare: più libero, più vicino alla natura, ma anche attento alla qualità dell'accoglienza e alla personalizzazione dell'esperienza. La vacanza diventa così uno spazio aperto, fisico e mentale, in cui il soggiorno non è soltanto pernottamento, ma relazione con i luoghi, con le persone, con i paesaggi e con il tempo ritrovato. Ogni villaggio è pensato per valorizzare il tempo degli ospiti, offrendo servizi che si rinnovano di anno in anno: piscine, parchi acquatici, ristoranti, shop, attività sportive, animazione e nuove sistemazioni. Tra le novità più significative di quest'anno spiccano la Hu stay Excellence Green, casa mobile che combina materiali naturali, riutilizzabili e riciclati per un soggiorno sostenibile e ad alto valore aggiunto, e la Hu Stay Excellence, nuova room class dedicata agli alloggi di fascia più alta. L'obiettivo è chiaro: rendere la vacanza open air sempre più confortevole, curata e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo.

Undici strutture per ogni stile di vacanza

Quelle di “Hu openair” sono vacanze che parlano il linguaggio del territorio, che viene invitato ad esplorare. Ogni luogo diventa parte del soggiorno: il profumo della macchia mediterranea e della campagna, il rumore delle cicale, il vento che attraversa gli alberi, i sapori locali assaggiati senza formalità. “Meno muri, più paesaggio; meno fretta, più esperienza” potrebbe esserne il mantra, che si intreccia perfettamente con il “Soul-stay” l'altro trend di viaggio di punta quest'anno, ovvero le “vacanze dell'anima” che uniscono benessere interiore, autenticità dei luoghi, natura ed enogastronomia, puntando sulla sicurezza di mete vicine e soggiorni in luoghi protetti. Il discorso della sicurezza è sempre più importante soprattutto per le famiglie, che trovano nei villaggi di “Hu openair” un ambiente protetto, spesso senza auto, dove i bambini si possono divertire in tutta tranquillità, intrattenuti in molteplici attività da mattina a sera.

Fra il lago di Garda e le città d'arte

In Veneto, Hu Altomincio Village di Valeggio sul Mincio (Vr) si trova in una posizione strategica fra il lago di Garda, Verona, Mantova e alcuni dei borghi più suggestivi dell'entroterra. Immerso nel verde lungo le sponde del fiume Mincio, è una struttura pensata in modo particolare per le famiglie e progettata a misura di bambino. La circolazione interna interamente pedonale consente ai più piccoli di muoversi con maggiore libertà, mentre le lagune del parco acquatico, con fondo in gomma antiscivolo, permettono di giocare in sicurezza. Dal villaggio si accede anche a una pista ciclabile molto rilassante e panoramica che segue il corso del Mincio e collega Valeggio, Borghetto e Peschiera: un invito a scoprire il territorio lentamente, in bicicletta, tra acqua, natura e piccoli centri ricchi di fascino. Volendo si può arrivare in bici anche fino a Mantova.

Vista dall'alto sull'Hu Altomincio Village

Vista dall'alto sull'Hu Altomincio Village

In campagna

Per chi ama la tranquillità e il verde della campagna, la Toscana è la regione più amata dagli italiani per quanto riguarda il turismo outdoor ed è quella dove più forte è l'identità del gruppo. Qui, Hu Norcenni Girasole Village a Figline Valdarno (Fi) è il luogo da cui tutto ha avuto inizio e oggi si presenta come una grande oasi outdoor di 31 ettari nel cuore della campagna toscana, a pochi chilometri da Firenze e incorniciata dalle colline del Chianti. La struttura offre due ampi parchi acquatici, una ricca proposta ristorativa e attività di intrattenimento per grandi e piccoli.

Alcuni degli alloggi del'Hu Norcenni Girasole Village

Alcuni degli alloggi del'Hu Norcenni Girasole Village

In provincia di Pisa, Hu Montescudaio Village è un'oasi di pace tra il mare e la collina, immersa nel verde bosco a ridosso della Costa degli Etruschi e a pochi chilometri dalle spiagge. Grazie al moderno parco acquatico e agli eccellenti punti ristoro, è ideale per una vacanza poliedrica e stimolante, in questo angolo di Toscana famoso per le sue Strade del vino, i borghi medievali, le acque termali, i sapori tradizionali, gli stupendi panorami, il mare.

Una delle abitazioni dell'Hu Montescudaio Village

Una delle abitazioni dell'Hu Montescudaio Village

In Lazio, nelle campagne di Fiano Romano Hu I Pini Village, è pensato per chi desidera restare lontano dal caos urbano senza rinunciare a tutti i più comodi servizi e con le bellezze e la movida della capitale facilmente raggiungibili in poco tempo. Qui natura, comfort e attenzione ai bambini diventano gli elementi centrali della vacanza.

La piscina di Fiano Romano Hu I Pini Village

La piscina di Fiano Romano Hu I Pini Village

Vicino al mare

Sulla Costa degli Etruschi, Hu Park Albatros Village a San Vincenzo in provincia di Livorno racconta un'altra Toscana, fatta di mare, pinete, borghi e tradizioni enogastronomiche. Si trova vicino al Golfo di Baratti, immerso in una pineta secolare a meno di un chilometro dalla spiaggia, con un grande parco acquatico, servizi sportivi, animazione e numerosi punti ristoro.

L'Hu Park Albatros Village è immerso in una pineta secolare

L'Hu Park Albatros Village è immerso in una pineta secolare

In Lazio, Fabulous Village, immerso nel Parco Litorale Romano, si trova tra il Lido di Ostia e Roma, in una pineta secolare di circa 30 ettari, in un'ottima posizione per alternare giornate al mare, visite alla capitale e momenti di sport e relax. Con il suo grande grande parco acquatico, le attività sportive e una proposta ristorativa adatta a tutti. È ideale per gruppi di amici e per famiglie.

Una delle abitazioni del Fabulous Village

Una delle abitazioni del Fabulous Village

I camping in town

I camping in town offrono una soluzione diversa, ma con la stessa filosofia dei “Hu openair”: soggiornare vicino ad alcune delle principali città d'arte della penisola senza rinunciare agli spazi verdi e alla dimensione rilassata dell'open air. Hu Venezia camping in town a Marghera (Ve) è aperto tutto l'anno e permette di raggiungere Venezia in un quarto d'ora (anche con mezzi pubblici) rendendo semplice la visita a monumenti, musei, calli e campielli del centro storico. Dopo una giornata tra arte, ponti e laguna, gli ospiti possono rientrare in casette indipendenti dotate dei principali comfort, ritrovando un'atmosfera più tranquilla e informale. È una proposta particolarmente adatta a famiglie, coppie e gruppi di amici, giovani che cercano un soggiorno pratico, accessibile e immerso nel verde.

Il bar e la piscina dell'Hu Venezia camping in town

Il bar e la piscina dell'Hu Venezia camping in town

Per chi vuole visitare Firenze ci sono due strutture. A soli 3 chilometri dal centro, Hu Firenze camping in town consente di vivere il capoluogo toscano partendo da un'oasi verde lungo l'Arno, facilmente raggiungibile con navetta, bus o percorso ciclopedonale. Aperto tutto l'anno, unisce la visita alla città d'arte con il piacere di un soggiorno all'aperto, in una comoda struttura con un grande parco acquatico e di diversi punti ristoro.

Hu Firenze camping in town consente di vivere la città partendo da un'oasi verde lungo l'Arno

Hu Firenze camping in town consente di vivere la città partendo da un'oasi verde lungo l'Arno

Hu Firenze Certosa camping in town, aperto dal giugno 2025 a cinque chilometri dal centro storico, è una moderna e funzionale struttura con un'ampia gamma di servizi (tra cui un parco acquatico, un'offerta ristorativa di qualità e attività di intrattenimento per tutte le età), capace di ospitare fino a 800 persone al giorno, circondata da ulivi e querce, in una posizione strategica fra le colline del Chianti e le grandi città d'arte toscane.

Alcune delle sistemazioni dell'Hu Firenze Certosa camping in town

Alcune delle sistemazioni dell'Hu Firenze Certosa camping in town

Interessante anche la soluzione proposta in città da Plus Florence, che interpreta invece l'ospitalità urbana attraverso un concept ibrido tra ostello e hotel, pensato per un pubblico internazionale, giovane e trasversale. La struttura unisce prezzi accessibili, posizione strategica, design e servizi di qualità, offrendo sistemazioni condivise e private dotate di comfort non scontati, come bagno in camera anche nelle stanze condivise, piscine, sauna, terrazza panoramica, palestra, ristorante e bar. Nella capitale, Hu Roma camping in town, ad appena cinque chilometri dal Vaticano, è una vera oasi alle porte della capitale, con parco acquatico, piscina semi-olimpionica, vasche idromassaggio e punti ristoro.

Hu Roma camping in town si trova ad appena cinque chilometri dal Vaticano

Hu Roma camping in town si trova ad appena cinque chilometri dal Vaticano

L'esperienza “Hu openair” supera anche i confini italiani con Hu Birkelt village, nella valle Müllerthal, nella parte orientale del Lussemburgo. Immerso in una natura incontaminata, il villaggio è pensato per chi ama boschi, escursioni, castelli e paesaggi dal fascino fiabesco. Il parco acquatico, i punti ristoro, le attività per adulti e bambini e gli itinerari di trekking ne fanno una meta adatta sia alle famiglie sia agli ospiti più sportivi.

La piscina dell'Hu Birkelt Village in Lussemburgo

La piscina dell'Hu Birkelt Village in Lussemburgo

In questo caso l'open air diventa anche occasione per scoprire un territorio meno conosciuto, fatto di rovine medievali, sentieri nel verde e atmosfere raccolte, confermando la capacità del gruppo di adattare la propria formula a contesti diversi, mantenendo però una forte coerenza di visione.