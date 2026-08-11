Quando l'estate cede il passo ai colori autunnali, i boschi e le vallate del Trentino si trasformano nel palcoscenico ideale per celebrare le eccellenze enologiche locali. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre è in programma la quarta edizione di DoloViniMiti, la manifestazione organizzata dall’Associazione Turistica Val di Cembra con il supporto di ApT Fiemme Cembra. L'evento propone quattro giornate alla scoperta della Valle di Cembra, nel Trentino orientale, mettendo al centro le produzioni vitivinicole di montagna, le storie di comunità e il dialogo con territori vicini come la Val di Fiemme, con l'imponente scenario delle Dolomiti a fare da cornice naturale.

I suggestivi terrazzamenti della Val di Cembra con un tipico baito in pietra immerso nelle vigne

Muretti a secco e patrimonio Unesco: il tema centrale della quarta edizione

Dopo aver affrontato il tema della viticoltura eroica, l'edizione 2026 focalizza l'attenzione su uno dei tratti architettonici e ambientali più distintivi della valle: i muretti a secco, la cui tecnica costruttiva è riconosciuta come patrimonio immateriale Unesco. Il convegno di apertura mette a confronto diverse realtà italiane - dalla Val di Cembra all’Etna, fino al Chianti e alla Costa d’Amalfi - accomunate da paesaggi unici e da percorsi di tutela riconosciuti da enti internazionali come Fao (Giahs), Pris (Paesaggi Rurali di Interesse Storico) e Unesco. Le produzioni vitivinicole di queste aree geografiche saranno poi le protagoniste di un banco d'assaggio speciale organizzato nella giornata successiva.

Vista panoramica sui ripidi terrazzamenti della Val di Cembra sostenuti dai muretti a secco Unesco

Perché i vini della Val di Cembra sono definiti "verticali"?

I muretti a secco della Val di Cembra coprono una lunghezza complessiva di circa 700 chilometri - una distanza pari alla tratta geografica tra Roma e Vienna - sostenendo 700 ettari di vigneti terrazzati. In queste fasce collinari si coltivano varietà come Müller Thurgau, Chardonnay, Pinot Nero, Riesling, Kerner e lo storico vitigno Schiava.

sommelier AIS al lavoro durante le degustazioni guidate di DoloViniMiti dedicate ai vini verticali della Val di Cembra

La definizione di vini verticali deriva da due fattori principali: La pendenza dei terreni: gli appezzamenti vitati raggiungono inclinazioni fino al 40% , richiedendo lavorazioni prevalentemente manuali.

gli appezzamenti vitati raggiungono inclinazioni fino al , richiedendo lavorazioni prevalentemente manuali. Il profilo organolettico: la spiccata acidità delle uve e la mineralità conferita dai terreni porfirici garantiscono ai vini una straordinaria longevità e freschezza.

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Distillerie, arte itinerante e itinerari enogastronomici

Oltre alla produzione enologica, il territorio vanta una storica presenza nella distillazione della grappa trentina. Tra gli appuntamenti principali figura “Spiriti in scena”, una cena-spettacolo ambientata in distilleria in collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, dove sketch teatrali ripercorrono le vicende e la memoria storica del contrabbando del secondo dopoguerra. Nel borgo di Faver, la compagnia Miscele d’Aria propone una performance teatrale itinerante tra vicoli, piazzette e portici, accompagnando i partecipanti alla scoperta dei murales e affreschi realizzati a partire dal 2024.

Uno momento di “Spiriti in scena”, la cena-spettacolo tra gli alambicchi di rame in distilleria

Per gli appassionati di cucina di territorio è confermato il Wine Trekking Gourmet: un percorso di cinque chilometri a tappe tra i tradizionali baiti della valle, con le preparazioni di chef locali coordinati dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi e gli abbinamenti curati dai sommelier dell'Ais. Completa il programma il Trekking Dolomitico in Val di Fiemme, dedicato all'abbinamento tra formaggi locali e vini cembrani, insieme a uscite in e-bike e prove di curling.

Camminare tra i vigneti dorati della Val di Cembra con i primi colori dell'autunno trentino