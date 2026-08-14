Il 13 settembre Padernello torna a trasformarsi in una grande tavola diffusa. Nella frazione di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, arriva una nuova edizione di Padernello a Tavola, la cena itinerante che porta i commensali da un locale all’altro seguendo i sapori della Bassa Bresciana, fino all’ultima tappa al Castello di Padernello. Si parte dalle 19, con tre turni alle 19, 19.45 e 20.30, e una formula semplice: ogni portata si mangia in un posto diverso, così la cena avanza a piedi per le strade del borgo fino alle mura del maniero quattrocentesco.

Wikipedia Il Castello di Padernello

Cinque tavole e una cena che attraversa il borgo

L’idea è quella di cambiare il ritmo della classica serata al ristorante. Cinque tavole costruiscono un unico menu e, invece di restare seduti nello stesso locale dall’inizio alla fine, ci si sposta insieme da una tappa alla successiva. Il ritrovo è al Ristorante La Bianca, dove si può lasciare l’auto; da lì si raggiunge Cascina La Bassa, punto di partenza vero e proprio dell’itinerario e luogo in cui ritirare la sacca portabicchiere, con una cauzione di 5 euro in contanti.

Padernello a Tavola attraversa cinque tavole del borgo

Ed è proprio qui che comincia la cena. Cascina La Bassa apre il percorso con l’aperitivo, a base di pizza in pala dell’Agripizzeria e birra artigianale dell’Agribirrificio Graal. Poi ci si rimette in cammino verso l’Osteria Aquila Rossa, dove arriva l’antipasto: degustazione di salumi nostrani e, a seguire, polenta con fonduta di gorgonzola. Nel bicchiere ci sono i vini del Consorzio Valtenesi, che accompagnano anche il resto del percorso.

Ad accompagnare le diverse tappe della cena itinerante i vini del Consorzio Valtenesi

La tappa successiva riporta i partecipanti al Ristorante La Bianca, questa volta per i primi: paccheri di pasta fresca con ragù di mare e basilico e gnocchetti con crema di zucchine e menta, ancora con i vini del Consorzio Valtenesi. Poi si riparte verso la Locanda Del Vegnot, dove il menu torna sulla cucina bresciana con manzo all’olio e polenta, insieme al formaggio del Caseificio Sociale Giardino.

Il finale al Castello di Padernello

A quel punto resta l’ultimo tratto, quello che porta al Castello di Padernello. Qui si chiude la cena con il tiramisù artigianale di Cascina La Bassa, i distillati delle Distillerie Peroni Maddalena e il caffè Cartapani Cinque Stelle. È il punto in cui tutte le tappe tornano a incontrarsi e anche il senso dell’iniziativa diventa più chiaro: Padernello a Tavola contribuisce infatti a sostenere il restauro del Castello, che negli anni è tornato a essere uno dei luoghi di riferimento del borgo.

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Prezzi, prenotazioni e informazioni utili

Padernello a Tavola è a numero chiuso e si partecipa con prenotazione e pagamento anticipato. La quota è di 42 euro a persona e di 20 euro per i bambini fino a 12 anni.

A Padernello a Tavola il menu è unico: niente alternative per allergie, intolleranze o altre esigenze alimentari