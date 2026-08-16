Dove il Reno incontra la Mosella e la valle dell'Ahr si apre tra vigneti terrazzati e borghi medievali, in Germania la Renania-Palatinato propone un'offerta che combina patrimonio storico, cultura del vino e turismo esperienziale. Una delle città più interessanti della regione è Coblenza. Qui si incontrano due delle più importanti regioni vitivinicole della Germania: la Mosella (Mosel), celebre per i suoi pendii estremi e i Riesling di grande finezza, e il Medio Reno (Mittelrhein), dove i vigneti si alternano a castelli, fortezze e borghi storici lungo uno dei paesaggi fluviali più iconici d'Europa. Pur condividendo un clima fresco e la coltivazione su pendii scoscesi, esprimono caratteri molto diversi.

Vista aerea di Coblenza e del Deutsches Eck, dove le acque della Mosella e del Reno si incontrano

La viticoltura in questa regione ha radici antiche, risalenti all’epoca romana. Furono proprio i Romani, riconoscendo il potenziale del territorio, a introdurre la coltivazione della vite lungo le sponde del fiume Mosella già dal 1 secolo a.C. e a fondare la città di Trier, Treviri, nel 15 a.C. Durante il Medioevo, furono i monasteri a giocare un ruolo chiave nella selezione dei migliori appezzamenti per la viticoltura, dando vita a vigneti presenti ancora oggi. Protagonista indiscusso della regione della Mosella è il Riesling che occupa più del 60% della superficie vitata e che funge da lente di ingrandimento di un terroir magnifico, dove si realizzano vini dall’impostazione irriproducibile in qualsiasi altra area di Germania, grazie ai suoli di ardesia che gli conferiscono note minerali.

I ripidi ed eroici vigneti terrazzati incastonati lungo le colline della valle

I suoli di ardesia blu, grigia e rossa accumulano il calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, favorendo una lenta maturazione delle uve. Ne derivano vini eleganti, caratterizzati da acidità vivace, profumi agrumati e floreali e una notevole capacità di invecchiamento. Oggi la Mosella conta più di 8.200 ettari di vigneti distribuiti lungo i fiumi Mosella, Saar e Ruwer, con circa 5.000 viticoltori e 125 villaggi del vino.

Koblenz touristik Il Castello di Stolzenfels, uno dei tanti manieri che impreziosiscono il paesaggio del Medio Reno, Patrimonio Unesco

Circa la metà della superficie è coltivata su pendii con inclinazioni superiori a 30°, tra le più ripide al mondo, tanto che gran parte delle lavorazioni avviene ancora manualmente. Il Riesling è affiancato da Müller-Thurgau, Elbling, Pinot Bianco e Pinot Nero in percentuali molto più contenute. Più raccolta ma altrettanto suggestiva è la regione del Medio Reno, dichiarato Patrimonio Unesco tra Bingen e Coblenza. Qui i vigneti occupano circa 460 ettari, distribuiti su terrazze sostenute da antichi muretti in pietra che si alternano a castelli medievali, rocche e piccoli villaggi affacciati sul fiume.

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Anche qui il protagonista è il Riesling, che rappresenta circa il 70-75% delle coltivazioni, mentre il resto è suddiviso tra Pinot Nero (Spätburgunder), Müller-Thurgau e altri vitigni bianchi. Il clima è leggermente più mite grazie all'effetto termoregolatore del Reno e ai versanti esposti a sud. I vini risultano generalmente più strutturati rispetto a quelli della Mosella, mantenendo però una spiccata freschezza e una fine impronta minerale. Entrambe le regioni sono attraversate da itinerari panoramici, sentieri tra i filari e numerose cantine che propongono degustazioni direttamente in vigna, rendendo il vino uno degli elementi identitari del territorio.

Coblenza: non solo una porta d’accesso

Proprio alla convergenza dei due fiumi principali sorge Coblenza, fondata dai Romani oltre duemila anni fa con il nome di Confluentes. Qui storia, cultura del vino e paesaggi fluviali convivono in un equilibrio che rende la città una delle destinazioni più interessanti della Renania-Palatinato. Nei secoli la sua posizione ha permesso un ricco sviluppo commerciale e una notevole importanza storica.

Veduta aerea sui tetti dell'Altstadt, la città vecchia di Coblenza adagiata lungo le sponde della Mosella

Troppo spesso ritratta come semplice “porta d’accesso” alle valli della Mosella e dell’Alto Medio Reno, Patrimonio mondiale dell’Unesco, o come punto di partenza per le crociere fluviali, Coblenza, incastonata nel cuore della regione della Renania-Palatinato che ospita sei distinte zone vitivinicole, merita una visita e una sosta di almeno un paio di giorni per assaporare la sua atmosfera rilassata e le enoteche e i ristoranti dove gustare alcuni dei vini più apprezzati di tutta la Germania.

La città vecchia e l'itinerario WeinSpaziert

Il modo migliore per scoprire la città è perdersi tra le vie dell'Altstadt, la città vecchia, con un tour a piedi, ma non un tour qualsiasi. Siccome il binomio vino-Coblenza è imprescindibile, il modo più insolito e divertente è farlo con WeinSpaziert: una passeggiata che racconta la storia del vino e della città tra aneddoti storici e degustazioni di tre vini regionali, portati in giro dalla guida su un divertente carretto, con tanto di calici eleganti da conservare come souvenir. Prima tappa alla Schängelbrunnen, la "Fontana dello Schängel", simbolo dell'identità cittadina e del carattere ironico e goliardico dei suoi abitanti. Situata nel cortile del Municipio, raffigura un ragazzo con un'espressione furba che, a intervalli irregolari, spruzza acqua sui passanti.

Koblenz Touristik La Historiensäule in Görresplatz, la colonna che ripercorre oltre duemila anni di storia cittadina

Si prosegue passeggiando tra vie acciottolate, piazze, cortili nascosti e case storiche che raccontano oltre duemila anni di storia. Da Jesuitenplatz si raggiunge Görresplatz, dominata dalla monumentale Historiensäule (History Column), alta oltre dieci metri che racconta attraverso dieci scene sovrapposte l'intera storia della città: dalla fondazione romana di Confluentes alla divisione dell'impero carolingio, dal periodo dell'Elettorato di Treviri alle guerre, fino alla ricostruzione del secondo dopoguerra e alla città contemporanea. Camminando in direzione del Deutsche Eck si incontra la Basilica di San Castore, consacrata nell'836. È la chiesa più antica di Coblenza e uno dei più importanti esempi di architettura romanica sul Medio Reno; nei secoli fu luogo d'incontro di imperatori e sovrani franchi.

Uno scorcio del Blumenhof, l'oasi verde fiorita che si sviluppa accanto alla Basilica di San Castore

Alle sue spalle si apre il Blumenhof, uno dei numerosi spazi verdi della città riqualificati in occasione della Bundesgartenschau (BUGA) 2011, l'Esposizione nazionale del giardino, che ha trasformato la città in un grande parco urbano. Pensato come un'oasi di tranquillità nel cuore della città, è articolato in tre ambienti distinti: il Blütengarten, con spettacolari aiuole fiorite ricche di tulipani; lo Skulpturengarten, dove le opere del vicino Ludwig Museum dialogano con il verde e il Paradiesgarten, ispirato all'hortus conclusus medievale, un giardino racchiuso da siepi che invita alla sosta e alla contemplazione. Il verde accompagna anche il lungofiume.

Il Castello del Principe Elettore in stile neoclassico e i suoi raffinati giardini sul Reno

Il Park am Deutschen Eck collega le passeggiate lungo Reno e Mosella con ampi prati, alberature, pontili, fontane e la stazione della funivia che sale alla Fortezza di Ehrenbreitstein. Poco più a sud, lungo il Reno, si trovano il parco neoclassico del Castello del Principe Elettore (Kurfürstliches Schloss Koblenz) e il Kaiserin-Augusta-Anlagen, storico parco ottocentesco in stile paesaggistico ideale per una passeggiata tra alberi secolari, aiuole e viste sul fiume.

Il Deutsche Eck e la Fortezza Ehrenbreitstein

Abitualmente i giri turistici della città partono dal Deutsches Eck, il celebre promontorio dove Reno e Mosella si uniscono sotto lo sguardo dell'imponente monumento equestre dedicato all'imperatore Guglielmo I. È il simbolo della città e uno dei luoghi più fotografati della Germania, ma anche il punto ideale per comprendere l'importanza strategica che Coblenza ha rivestito nei secoli.

Il promontorio del Deutsches Eck illuminato al crepuscolo, con l'imponente monumento equestre all'imperatore Guglielmo I.

Dall'altra parte del Reno domina il paesaggio la Fortezza di Ehrenbreitstein, la seconda più grande fortezza d’Europa, ricostruita a 118 metri di altezza dai prussiani sul luogo di una precedente fortezza dell’anno 1000. Raggiungerla con la funivia che attraversa il fiume significa regalarsi una delle vedute più spettacolari sulla città e sulla confluenza dei due corsi d'acqua. La Fortezza è anche un vero polo museale, che ospita il Landesmuseum Koblenz distribuito in diversi edifici storici dedicati all’archeologia, a mostre temporanee di fotografia, e ai 5.000 anni di storia dell'altura di Ehrenbreitstein, dalla presenza preistorica fino alla grande fortezza prussiana dell'Ottocento.

Koblenz Touristik Panoramica dall'alto della Fortezza di Ehrenbreitstein, posizionata a 118 metri d'altezza sopra la confluenza dei fiumi

Lo spazio più interessante per chi ama l'enogastronomia è sicuramente la Haus des Genusses, la Casa del Gusto che racconta la cultura del vino della regione attraverso installazioni interattive, degustazioni ed esposizioni dedicate ai produttori e ai principali territori vitivinicoli della Renania-Palatinato, tra cui Mosella, Medio Reno e Ahr. Periodicamente ospita anche mostre dedicate alle tradizioni gastronomiche locali. Sulla terrazza panoramica - che offre uno dei migliori punti di osservazione sulla città e sulle colline ricoperte di vigneti - e negli edifici storici della fortezza si tengono diversi eventi culturali, festival e installazioni artistiche.

La città vista dal fiume Reno

Una crociera sul Reno resta imprescindibile per comprendere questo magnifico territorio, e permette di osservare da una prospettiva diversa castelli e vigneti terrazzati. Diverse navi offrono un tour di un paio di ore in questo tratto del Medio Reno, in cui si ammira il Palazzo Elettorale e il romantico castello di Stolzenfest - ricostruito nel 19° secolo in stile neogotico per disposizione del Re di Prussia, esempio eminente di romanticismo renano.

Il romantico Castello di Stolzenfels arroccato sulle colline lungo le sponde del Reno

La crociera attraversa paesaggi naturali fino a Braubach dominato dal castello Marksburg, dove la nave vira e torna verso la città. Noi abbiamo avuto il privilegio di una degustazione a bordo a cura della cantina Toni Lorenz di Boppard, uno dei vigneti più ripidi della regione, che normalmente offre degustazioni e giri fra i vigneti in loco. Tra i vini proposti, degno di nota il Riesling Auslese del 2023 con aromi di frutti gialli e un giusto equilibrio fra dolcezza e acidità.

Dormire e mangiare: ospitalità contemporanea e cucina del territorio

Sander Hotel Koblenz

Per soggiornare in città, il Sander Hotel Koblenz rappresenta una delle strutture più interessanti del centro. Situato a pochi minuti a piedi dal Deutsches Eck e dal centro storico, l'albergo coniuga un design contemporaneo con un'impostazione informale, e offre 100 camere dal design contemporaneo e pareti colorate, una corte interna, un bar e un ricco buffet della colazione basato su prodotti regionali e biologici.

L'ingresso moderno e di design del Sander Hotel, situato nel cuore della città

Aperto nel 2018 come progetto della famiglia Sander, storica realtà tedesca della ristorazione, l'hotel è stato premiato fin dalla sua apertura per il concept orientato alla qualità e all'accoglienza.

Alt Coblenz

Anche la tavola racconta l'identità di Coblenza. Nel cuore della città vecchia, Alt Coblenz propone un'atmosfera tipicamente renana, con sale arredate in stile tradizionale dove assaggiare i piatti più rappresentativi della cucina regionale, dagli arrosti alle specialità della Mosella, accompagnati da vini locali.

L'atmosfera accogliente e calda del locale Alt Coblenz, una delle tappe del tour enologico in città

È un indirizzo molto frequentato sia dai residenti sia dai visitatori, ideale per immergersi nella convivialità della città.

Gerhards Genussgesellschaft

Di impostazione diversa è Gerhards Genussgesellschaft, raffinato ristorante ricavato all'interno di un ex complesso monastico a pochi passi dal Reno, dietro la basilica di San Castore.

L'elegante sala interna con soffitti a volta del ristorante Gerhards Genussgesellschaft

Lo chef Georg Gerhards propone una cucina che rilegge in chiave contemporanea la tradizione tedesca e francese, con incursioni nella cucina mediterranea e asiatica, valorizzando ingredienti stagionali e materie prime di alta qualità. Le terrazze affacciate sul cortile interno e la carta dei vini della Renania-Palatinato ne fanno uno degli indirizzi gastronomici di riferimento della città.

Nei dintorni: la valle dell’Ahr, tra vigneti e rinascita

A meno di un'ora da Coblenza, la valle dell'Ahr rappresenta una delle escursioni più interessanti della regione. Il suo cuore è Ahrweiler, cittadina medievale racchiusa da una cinta muraria quasi completamente conservata, con quattro porte monumentali, case a graticcio e stradine acciottolate che raccontano oltre sette secoli di storia. La valle è una delle più piccole aree vitivinicole tedesche, ma anche una delle più prestigiose per la produzione di Spätburgunder (Pinot Nero). Tra vigneti terrazzati, cantine storiche e percorsi panoramici come il Rotweinwanderweg, l'enoturismo è il principale motore dell'economia locale. Aziende familiari come la cantina Körtgen, attiva da quattro generazioni, testimoniano il legame profondo tra tradizione e innovazione, mentre i punti panoramici di Dernau, premiati tra le più belle "Wine Views" della Germania, offrono scorci spettacolari sulla valle.

Le caratteristiche case a graticcio tra le vie acciottolate del borgo medievale di Ahrweiler

La visita può essere completata da una passeggiata nella vicina Bad Neuenahr, elegante località termale nota per le sue sorgenti minerali, i parchi e gli edifici Belle Époque, dove lo Steigenberger Hotel Bad Neuenahr rappresenta uno degli indirizzi storici dell'ospitalità locale. La valle dell'Ahr è anche il luogo simbolo della grande alluvione del luglio 2021, che causò oltre 130 vittime e devastò abitazioni, infrastrutture e vigneti. Oggi il territorio è diventato un esempio di ricostruzione e resilienza: molte cantine hanno riaperto, i sentieri sono stati ripristinati e gli eventi dedicati al vino sono tornati ad animare la valle.

L'accogliente corte interna della cantina Körtgen, storica realtà vitivinicola della Valle dell'Ahr