Villa Fiesole è un boutique hotel (4 stelle) di 32 camere sulle colline toscane a due passi da Firenze, che accoglie i suoi ospiti nell’atmosfera di una residenza storica con un romantico sguardo sulla città. All’interno dell’hotel vi è il ristorante gourmet Serrae, guidato dall’executive chef Antonello Sardi.

L'esterno di Villa Fiesole

Antonello Sardi, uno chef autodidatta arrivato alla stella Michelin

Fiorentino, classe 1990, autodidatta formatosi in cucine fiorentine e toscane, incontra nel 2009 l’executive chef Enrico Bartolini, che lo porta al Devero di Cavenago Brianza (Mb), per poi inserirlo come chef al ristorante Perillà di Rocca d’Orcia (Si). Rientrato in Toscana come sous chef alla Bottega del Buon Caffè a Firenze nel 2012, dopo due anni passa al ruolo di executive chef, dove ottiene la prima stella Michelin. Nel 2019 si sposta in Mugello, al Ristorante Virtuoso Gourmet della Tenuta Le Tre Virtù, dove conquista un’altra stella, seguita nel 2021 da quella verde per la sostenibilità. Dal febbraio 2024 è alla guida del rinnovato Serrae, all'interno dell'FH55 Hotel Villa Fiesole, dove lo scorso 19 novembre ha ottenuto la riconferma della stella Michelin.

L'executive chef Antonello Sardi

Il percorso gastronomico dello chef, proposto nell’attuale menu estivo insieme alla sua brigata (sous chef Olga Iuliucci, pastry chef Ludovica Bellaria, junior sous chef Samuele Ceri, chef de rang Lorenzo Mannarino), unisce ingredienti d'eccellenza, eleganza contemporanea e sapori legati alle colline circostanti, dando vita a un’esperienza sensoriale che racconta il territorio. La tecnica incontra l'istinto creativo dello chef e trasforma materie prime d'eccellenza in piatti capaci di sorprendere, emozionare e restituire il paesaggio toscano attraverso il gusto.

Lo chef Sardi (a destra) insieme alla brigata di cucina

Il menu estivo: dalla campagna fiesolana al mare

Ad aprire il viaggio gourmet l'Insalata d'estate, un omaggio alla campagna fiesolana, dove zucchine locali, pecorino stravecchio e una selezione di prodotti a chilometro zero provenienti dal Comune di Fiesole danno vita a un antipasto essenziale solo in apparenza, ricco di sfumature vegetali e sapidità autentiche. A seguire, l’Ostrica Gillardeau scottata, impreziosita dalla morbidezza di una crème brûlée di foie gras, cipollotti, dalla freschezza della mela verde e dalle note saline della salicornia, in un equilibrio di eleganza e intensità.

Gli amuse bouche Insalata d'estate Ostrica Gillardeau Gli Spaghetti Gentile di Gragnano con calamaretti spillo, alghe, fagioli cannellini e bottarga di muggine Tonno rosso, vitello ed erbe al profumo di mare Sedano, lampone e fragole ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Gli amuse bouche Insalata d'estate Ostrica Gillardeau Gli Spaghetti Gentile di Gragnano con calamaretti spillo, alghe, fagioli cannellini e bottarga di muggine Tonno rosso, vitello ed erbe al profumo di mare Sedano, lampone e fragole

I primi piatti di Antonello raccontano una cucina che guarda alla tradizione con spirito contemporaneo, a partire dal Riso Carnaroli biologico Tenuta San Carlo (Piatto Scelta Benessere - Consigliato dalla Nutrizionista), abbinato a un raffinato ragù di chiocciole, erbe di campo, limone salato e sedano croccante. Altro piatto Top gli Spaghetti Gentile di Gragnano, calamaretti spillo, alghe, fagioli cannellini e bottarga di muggine. Tra i secondi spicca il Piccione di Pagliana in Due Momenti, creazione iconica proposta anche come piatto celebrativo del 70° anniversario di FH55 Hotels, che interpreta uno dei grandi classici della cucina d'autore con tecnica ed eleganza. Accanto, il Tonno rosso, vitello ed erbe al profumo di mare.

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Dessert e vini per completare il percorso

A suggellare il percorso gourmet i dessert, finali d'autore che giocano con consistenze, profumi e ricordi, come il Sedano, lampone e fragole, dove le note vegetali incontrano i frutti rossi in una chiusura vivace e delicatamente acidula. Per l’abbinamento cibo-vino lasciatevi consigliare dal maitre Vito Angelillo e dal sommelier Mattia Comana, che hanno selezionato un’interessante carta dei vini di circa duecento etichette italiane, francesi e internazionali.

Il maitre Vito Angelillo e lo chef de rang Lorenzo Mannarino