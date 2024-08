Hotel Villa Fiesole: un soggiorno romantico con vista su Firenze

Incastonata tra le colline, la città di Fiesole (Fi) si erge maestosa, sovrastando dall'alto la pittoresca campagna fiorentina offrendo una vista privilegiata su Firenze e al riparo dal grande caldo della città. Fondata dagli Etruschi e situata a pochi chilometri dal capoluogo toscano, questa cittadina è rinomata per le sue terrazze panoramiche e per l'incantevole atmosfera che si crea al calar del sole. Fiesole è un luogo intriso di storia, natura e cultura: prediletta dai poeti come Gabriele D'Annunzio, che amava trascorrere qui le sue estati, e persino dai grandi geni come Albert Einstein e Leonardo Da Vinci, che scelse queste colline per testare le sue macchine volanti.

L'esterno dell'FH55 Hotel Villa Fiesole

La città vanta un'ampia area archeologica e un Anfiteatro Romano, sede di importanti eventi culturali e musicali. Inoltre, Fiesole custodisce tesori artistici e culturali che risalgono al dodicesimo e quattordicesimo secolo, come dimostrano il Museo Bandini e Villa Medici, una dimora rinascimentale amata da Lorenzo il Magnifico durante la stagione estiva. Già in epoca antica, la città era molto apprezzata dalle famiglie nobili che, per sfuggire alla calura soffocante di Firenze, si rifugiavano nel fresco delle colline circostanti. Una delle qualità che rende Fiesole e i suoi dintorni così irresistibili ancora oggi è la loro capacità di offrire un rifugio romantico e fresco, un'oasi di pace lontana dal ritmo frenetico della vicina Firenze. L'intreccio di vicoli e stradine, che si snodano fino alla cattedrale di San Romolo, regala scorci suggestivi sulla campagna circostante: ogni angolo si trasforma in una cornice perfetta per immortalare ricordi o semplicemente per contemplare il panorama, magari tenendosi per mano e sorseggiando un buon bicchiere di vino.

Fiesole: tra natura e gastronomia

Davanti agli occhi si aprono distese di verde, filari di viti, giardini curati e ville maestose, fino a giungere alla lunga salita che porta al convento di San Francesco, da cui si può godere di una vista mozzafiato su Firenze, ideale per riflettere e lasciarsi ispirare dalla bellezza della natura. Questo piccolo gioiello che domina dall'alto il fiume Arno offre anche numerose opportunità agli amanti del trekking, desiderosi di immergersi nel paesaggio collinare e pronti a partire per una delle tante escursioni sul Monte Ceceri. Percorsi naturalistici sì, ma anche gastronomici si intrecciano a Fiesole; una città che non solo soddisfa la vista con i suoi numerosi punti panoramici, ma delizia anche il palato con piatti della tradizione e proposte culinarie innovative. Questo connubio perfetto si arricchisce ulteriormente con la rassegna estiva dell'Estate Fiesolana, che porta in scena spettacoli e musica dal vivo. Da una breve fuga romantica a un weekend in compagnia, Fiesole offre una vasta gamma di opportunità per il divertimento, ma anche per l'intimità e il relax.

FH55 Hotel Villa Fiesole (Fi)

Un luogo che incarna perfettamente tutte le diverse anime della cittadina è l'Hotel Villa Fiesole, parte del gruppo alberghiero FH55 Hotel, un incantevole boutique hotel a quattro stelle, accogliente e sofisticato, che si distingue per il suo stile raffinato e per la splendida terrazza panoramica da cui ammirare il tramonto. Composto da 32 camere e situato sulle colline toscane a pochi passi da Firenze, l'Hotel Villa Fiesole è il luogo perfetto per una vacanza lenta all'insegna del relax.

Questo rifugio accoglie i suoi ospiti in una splendida residenza storica, offrendo una vista romantica e mozzafiato sulla città. L'edificio principale, un tempo serra utilizzata dai monaci del vicino monastero, oggi ospita la reception, camere con vista panoramica e un ristorante raffinato. Nella sala colazione, illuminata da ampie finestre, gli ospiti possono godere di una ricca selezione di prodotti freschi, dolci e salati, serviti a buffet, accompagnati dalla splendida vista su Firenze.

Camera con balcone privato dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 1/5 Camera con balcone privato dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 2/5 Camera matrimoniale dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 3/5 Particolare di una camera matrimoniale dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 4/5 La vista sulle colline da una delle camere dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 5/5 Previous Next

Attraversando un giardino in stile italiano, si raggiunge la villa ottocentesca, dove sono disponibili camere ampie ed eleganti, perfette per chi cerca momenti di privacy e relax. Le camere, ciascuna con caratteristiche uniche, offrono diverse opzioni: spazi ampi, viste panoramiche su Firenze, terrazze o patii privati, soffitti affrescati, pavimenti in parquet o cotto. Questi dettagli, insieme all'atmosfera sospesa nel tempo e alla posizione tranquilla, regalano agli ospiti l'emozione di un soggiorno fiorentino in una dimora signorile, al contempo intima e accogliente.

Per celebrare l'estate 2024 e valorizzare le eccellenze del territorio, l'hotel ha ideato il pacchetto speciale “Gourmet Experience”, che include un soggiorno e una cena degustazione presso il Ristorante Serrae Villa Fiesole, recentemente inserito nella Guida Michelin e curato dallo chef Antonello Sardi. Questo ambiente raccolto dispone di una splendida terrazza, dove gli ospiti possono cenare godendo della vista sulla città. Con l'arrivo della bella stagione, il ristorante si trasforma in un delizioso spazio all'aperto con bar, immerso nel verde. Tra le strutture dell'hotel si trova anche una piccola ma incantevole piscina, accessibile da maggio a ottobre. L'Hotel Villa Fiesole è pet friendly, accogliendo animali domestici di piccola e media taglia senza costi aggiuntivi, e dispone inoltre di un parcheggio privato per i suoi ospiti.

Terrazza del Ristorante Serrae Villa Fiesole 1/3 Interno del Ristorante Serrae Villa Fiesole 2/3 La piscina dell'FH55 Hotel Villa Fiesole 3/3 Previous Next

Il pacchetto “Gourmet Experience” include: uno o più pernottamenti; omaggio di benvenuto da parte dello Chef Antonello Sardi in camera all'arrivo; prima colazione giornaliera a buffet; cena con menù degustazione “Attualità” da 5 portate (bevande escluse) presso il Ristorante Serrae Villa Fiesole con vista panoramica su Firenze. Le portate del menù degustazione cambiano al variare delle stagioni, ma è possibile consultare il menù sul sito web della struttura.

FH55 Hotel Villa Fiesole

Via Frà Giovanni da Fiesole detto l'Angelico 35 - 50014 Firenze

Tel 055 597252