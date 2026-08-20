Prosegue nell’estate 2026 il percorso di promozione delle eccellenze olearie e olivicole italiane sostenuto dal Concorso Nazionale Ercole Olivario, protagonista della decima edizione della Settimana dell’Olio, in programma a Vieste dal 23 al 27 agosto 2026. La manifestazione ospiterà due appuntamenti del progetto Ercole Olivario Pop, dedicati alla conoscenza dell’olio extravergine di oliva di qualità, delle olive da tavola e delle prospettive del comparto sui mercati nazionali e internazionali.

A Vieste 2 appuntamenti del progetto Ercole Olivario Pop, dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità, alle olive da tavola e ai mercati

Ercole Olivario Pop alla Settimana dell’Olio di Vieste

Il percorso Ercole Olivario Pop nasce per avvicinare il pubblico alla cultura dell’olio extravergine di oliva e delle olive da tavola, favorendo una conoscenza più consapevole delle produzioni e delle loro molteplici espressioni territoriali. Gli incontri pugliesi porteranno al centro qualità organolettica, territori di origine, filiere produttive e scenari commerciali, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio che coinvolge produttori, consumatori e operatori. La partecipazione alla Settimana dell’Olio rafforza il dialogo tra il Concorso e un evento dedicato alla divulgazione, agli assaggi e al confronto sulle prospettive dell’olivicoltura italiana.

Assaggi guidati delle olive da tavola vincitrici

Il primo appuntamento si terrà martedì 25 agosto, dalle 20 alle 21.30, in Piazza Marina Piccola a Vieste. L’incontro sarà dedicato alle olive da tavola vincitrici della V edizione del Concorso “Ercole Olivario - Sezione Olive da Tavola” 2025. Attraverso approfondimenti e assaggi guidati da Martina Bacceli, Vicecapo Panel del Concorso Nazionale “Ercole Olivario - Olive da Tavola”, il pubblico potrà conoscere caratteristiche, peculiarità e qualità organolettiche delle produzioni premiate, approfondendo anche il loro legame con i territori di origine.

Il 25 agosto l’incontro sarà dedicato alle olive da tavola vincitrici della V edizione del Concorso “Ercole Olivario - Sezione Olive da Tavola” 2025

L’appuntamento mette in evidenza una produzione per il settore olivicolo italiano e per numerose aree agricole. La valorizzazione delle olive da tavola italiane, insieme alla conoscenza delle specificità territoriali e qualitative, può contribuire ad ampliare le opportunità di mercato e a rafforzarne il riconoscimento presso un pubblico ampio.

Olio extravergine e mercati internazionali: il talk del 27 agosto

Il secondo incontro è previsto giovedì 27 agosto, alle 21.00, in Piazza Marina Piccola, con il talk “L’olio extravergine di oliva e le olive da tavola: la sfida dei mercati internazionali”. Moderato dalla giornalista Danila Paradiso, il confronto riunirà rappresentanti del mondo istituzionale, produttivo e associativo.

Gli oli vincitori dell'ultima edizione dell'Ercole Olivario

Interverranno Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria; Gisella Naturale, Senatrice e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per lo sviluppo e la valorizzazione del settore olivicolo-oleario; Alessandro Del Zompo, Assessore alle Politiche agricole del Comune di Vieste; Martina Bacceli; Mariella Cerullo, responsabile marketing e pubbliche relazioni di Oleificio Zucchi e Vicepresidente di Federolio; Nicola Ruggiero, Presidente di Oliveti d’Italia; Antonio Mitrione, produttore di olive da tavola e olio del Gargano ed esportatore in diversi Paesi; Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e direttrice organizzativa de La Settimana dell’Olio.

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La sfida dell’olio italiano sui mercati esteri

Il talk affronterà un tema centrale per il futuro del comparto: la capacità delle imprese olivicole e olearie italiane di competere e affermarsi sui mercati internazionali. Qualità, identità territoriale, comunicazione e strategie di promozione rappresentano elementi rilevanti per sostenere il posizionamento delle produzioni italiane e intercettare opportunità commerciali. La presenza dell’Ercole Olivario alla Settimana dell’Olio rientra nel percorso di promozione delle produzioni italiane di qualità, attraverso iniziative rivolte sia agli operatori sia ai consumatori.

Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria