Il Gardena Hotel & Spa, situato ad Ortisei (Bz), si propone per la stagione autunnale con una struttura rinnovata e un'offerta focalizzata sull'ospitalità alpina. Immersa nel paesaggio delle Dolomiti, la struttura accoglie gli ospiti in ambienti rivisti nell'architettura d'interni e nella dotazione dei servizi dedicati al relax e alla ristorazione.

Gardena Hotel & Spa ad Ortisei, immerso nel panorama delle Dolomiti

Camere e Suite ad Ortisei: il design alpino e l'ospitalità a cinque stelle

L'offerta di soggiorno del Gardena Hotel & Spa comprende diverse tipologie di sistemazione, strutturate per rispondere alle esigenze di spazio e comfort degli ospiti. Le proposte variano dalle camere Comfort e Superior - dotate di balcone panoramico con vista sul giardino o sulle vette delle Dolomiti - fino alle Suite Deluxe e alle Chalet Suite di ampie metrature.

Una delle camere del Gardena Hotel & Spa Bagno di design in marmo e legni a servizio delle suite del Gardena Hotel & Spa Il salotto privato della Suite Seceda con ampia vetrata panoramica e terrazza sul paesaggio circostante ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle camere del Gardena Hotel & Spa Bagno di design in marmo e legni a servizio delle suite del Gardena Hotel & Spa Il salotto privato della Suite Seceda con ampia vetrata panoramica e terrazza sul paesaggio circostante

Gli ambienti interni sono caratterizzati dall'impiego di legno naturale, tonalità calde ed elementi del design alpino contemporaneo. Molte sistemazioni integrano zone soggiorno indipendenti, caminetti o stufe tirolesi in maiolica, mentre le opzioni di punta offrono saune private in bagno e ampi terrazzi affacciati sul paesaggio di Ortisei e del Sassolun

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Cosa fare in Val Gardena ad autunno: foliage ed escursioni sull'Alpe di Siusi

Nel periodo autunnale, la Val Gardena si caratterizza per il cambiamento cromatico dei boschi di larici. La vicinanza della struttura agli impianti di risalita consente di raggiungere rapidamente l'Alpe di Siusi, l'altopiano più esteso d'Europa. Da questo punto panoramico sono visibili i rilievi del Sassolungo, dello Sciliar e del Gruppo del Sella. La rete di sentieri della zona offre itinerari per il trekking in montagna, percorsi per la mountain bike e passeggiate tra i boschi. La zona è servita anche dalla funicolare diretta al Resciesa e si trova a breve distanza dal campo da golf St. Vigil Seis.

Ristorazione ad Ortisei: il ristorante stellato Anna Stuben e le proposte gastronomiche

L'offerta enogastronomica fa capo al ristorante Anna Stuben, premiato con la stella Michelin e guidato dallo chef Reimund Brunner. La proposta culinaria si articola su tre itinerari di degustazione: una rilettura della cucina locale, il percorso internazionale "The Chef's Journey" e una selezione incentrata sulla tradizione della pasta tra prodotti di terra e di mare. La carta dei vini è curata dal sommelier Egon Perathoner.

Alex Moling La sala del ristorante Anna Stuben ad Ortisei

Completano la proposta ristorativa il ristorante Gardena, dedicato alla cucina classica, e il ristorante 4 Sajons, che propone specialità cotte su barbecue a carbone. Nei menu stagionali figurano piatti come i canederli pressati, gli spätzle fatti in casa, ricette a base di funghi e prodotti del bosco, oltre a tagli di carne selezionati quali il Tomahawk e il galletto biologico.

Lo chef Reimund Brunner

Benessere e crioterapia: i trattamenti della Gardena Spa

Al rientro dalle attività all'aperto, la Gardena Spa mette a disposizione un percorso benessere basato sull'alternanza tra calore, reazione fredda e riposo. L'area include saune panoramiche, bagni di vapore e vasche per la reazione termica corporale.

La piscina coperta riscaldata con area lounge nella Gardena Spa La vasca idromassaggio esterna Relax esclusivo nell'area esterna con idromassaggio riscaldato ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina coperta riscaldata con area lounge nella Gardena Spa La vasca idromassaggio esterna Relax esclusivo nell'area esterna con idromassaggio riscaldato