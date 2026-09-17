A TAORMINA
Al San Domenico Palace una cena di gala per sostenere i bambini in cura oncologica
A Taormina, il 19 ottobre torna il Gran galà d'autunno, con lo chef resident Massimo Mantarro e quattro grandi cuochi della ristorazione siciliana. Il ricavato andrà a WonderLAD, associazione accanto alle famiglie in cura
Il 19 ottobre il San Domenico Palace di Taormina (Me) ospita la quarta edizione del Gran galà d’Autunno, cena di solidarietà che riunisce alcuni dei nomi più noti della cucina siciliana. L’intero ricavato della serata, in programma dalle 19, sarà devoluto a WonderLAD, associazione catanese che sostiene i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie.
Il Gran galà e il sostegno a WonderLAD
L’appuntamento torna nell’antico convento domenicano affacciato su Taormina, oggi, appunto, sede dell’hotel del gruppo Four Seasons (ricordiamo nominato 50° miglior albergo al mondo per la 50 Best), dove gastronomia e raccolta fondi si incontreranno in una serata costruita attorno a un menu a più mani. A promuoverla è lo chef Massimo Mantarro, padrone di casa e guida del Principe Cerami, una stella Michelin, che ha ideato il Gran Galà con l’obiettivo di mettere insieme professionisti della cucina siciliana attorno a una causa concreta.
Accanto a Mantarro ci saranno Ciccio Sultano, executive chef del Ristorante Duomo di Ragusa, due stelle Michelin, e Roberto Toro, executive chef dell’Otto Geleng, una stella Michelin. Completeranno la brigata Francesco Patti e Domenico Colonnetta del ristorante Coria di Catania, anch’esso stellato, oltre al pastry chef Giovanni Marco Carandino, chiamato a firmare il finale dolce insieme a Mantarro. Ogni portata porterà quindi la firma di uno chef diverso, seguendo un percorso che tiene insieme prodotti siciliani, tecniche personali e abbinamenti enologici dell’Etna e delle isole.
Dall’aperitivo alla cena di gala
La serata si aprirà alle 19 con l’aperitivo di benvenuto nel Chiostro Antico, curato da Mantarro con una selezione di canapés e accompagnato da Terrazze dell’Etna Metodo Classico Brut e Volcano Etna Dry Gin & Tonic. Alle 20 gli ospiti si sposteranno nella Sala Chiesa per la cena di gala: Sultano proporrà dentice, doppia caponata siciliana e bottarga di tonno, piatto presentato come “Omaggio ai Benedettini di Catania”, in abbinamento all’Etna Bianco A’ Puddara di Tenuta di Fessina.
Seguirà il Carnaroli “riserva gallo” con porcini etnei, anice stellato e jus vegetale di Roberto Toro, con l’Etna Rosato di Cottanera in pairing. Il secondo sarà affidato a Patti e Colonnetta: impanata di triglie allo zafferano, broccoli “Arriminati” e salsa allo scoglio, accompagnata dall’Etna Rosso Archineri di Pietradolce. Infine, Carandino e Mantarro chiuderanno con un babà al melograno, servito con Malvasia di Salina Capofaro di Tasca d’Almerita e piccola pasticceria.
Il ricavato, come anticipato, sarà destinato a WonderLAD, realtà con sede a Catania impegnata nell’assistenza e nell’accoglienza dei bambini in cura per patologie oncologiche e delle loro famiglie. Il progetto può contare anche sul contributo degli sponsor coinvolti: dalle aziende produttrici di pesce, verdure e cioccolato alle cantine partner, fino ai fornitori che cureranno allestimenti, musica, fiori, stampa e servizi tecnici.
Prenotazione e quota di partecipazione
Detto questo, la partecipazione costa 150 euro a persona, con vini in abbinamento, acqua e caffè inclusi; la prenotazione, da effettuare all’indirizzo FBReservations.Taormina@fourseasons.com, è obbligatoria. Il Gran Galà d’Autunno porta così al San Domenico Palace alcune firme della ristorazione siciliana per sostenere un’attività che opera ogni giorno accanto alle famiglie.