Il 19 ottobre il San Domenico Palace di Taormina (Me) ospita la quarta edizione del Gran galà d’Autunno, cena di solidarietà che riunisce alcuni dei nomi più noti della cucina siciliana. L’intero ricavato della serata, in programma dalle 19, sarà devoluto a WonderLAD, associazione catanese che sostiene i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie.

Il San Domenico Palace di Taormina (Me)

Il Gran galà e il sostegno a WonderLAD

L’appuntamento torna nell’antico convento domenicano affacciato su Taormina, oggi, appunto, sede dell’hotel del gruppo Four Seasons (ricordiamo nominato 50° miglior albergo al mondo per la 50 Best), dove gastronomia e raccolta fondi si incontreranno in una serata costruita attorno a un menu a più mani. A promuoverla è lo chef Massimo Mantarro, padrone di casa e guida del Principe Cerami, una stella Michelin, che ha ideato il Gran Galà con l’obiettivo di mettere insieme professionisti della cucina siciliana attorno a una causa concreta.

Lo chef Massimo Mantarro, padrone di casa e guida del Principe Cerami

Accanto a Mantarro ci saranno Ciccio Sultano, executive chef del Ristorante Duomo di Ragusa, due stelle Michelin, e Roberto Toro, executive chef dell’Otto Geleng, una stella Michelin. Completeranno la brigata Francesco Patti e Domenico Colonnetta del ristorante Coria di Catania, anch’esso stellato, oltre al pastry chef Giovanni Marco Carandino, chiamato a firmare il finale dolce insieme a Mantarro. Ogni portata porterà quindi la firma di uno chef diverso, seguendo un percorso che tiene insieme prodotti siciliani, tecniche personali e abbinamenti enologici dell’Etna e delle isole.

Ciccio Sultano, executive chef del Ristorante Duomo di Ragusa Roberto Toro, executive chef dell’Otto Geleng Francesco Patti e Domenico Colonnetta del ristorante Coria di Catania ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Ciccio Sultano, executive chef del Ristorante Duomo di Ragusa Roberto Toro, executive chef dell’Otto Geleng Francesco Patti e Domenico Colonnetta del ristorante Coria di Catania

Dall’aperitivo alla cena di gala

La serata si aprirà alle 19 con l’aperitivo di benvenuto nel Chiostro Antico, curato da Mantarro con una selezione di canapés e accompagnato da Terrazze dell’Etna Metodo Classico Brut e Volcano Etna Dry Gin & Tonic. Alle 20 gli ospiti si sposteranno nella Sala Chiesa per la cena di gala: Sultano proporrà dentice, doppia caponata siciliana e bottarga di tonno, piatto presentato come “Omaggio ai Benedettini di Catania”, in abbinamento all’Etna Bianco A’ Puddara di Tenuta di Fessina.

Seguirà il Carnaroli “riserva gallo” con porcini etnei, anice stellato e jus vegetale di Roberto Toro, con l’Etna Rosato di Cottanera in pairing. Il secondo sarà affidato a Patti e Colonnetta: impanata di triglie allo zafferano, broccoli “Arriminati” e salsa allo scoglio, accompagnata dall’Etna Rosso Archineri di Pietradolce. Infine, Carandino e Mantarro chiuderanno con un babà al melograno, servito con Malvasia di Salina Capofaro di Tasca d’Almerita e piccola pasticceria.

La Sala Chiesa del San Domenico Palace

Il ricavato, come anticipato, sarà destinato a WonderLAD, realtà con sede a Catania impegnata nell’assistenza e nell’accoglienza dei bambini in cura per patologie oncologiche e delle loro famiglie. Il progetto può contare anche sul contributo degli sponsor coinvolti: dalle aziende produttrici di pesce, verdure e cioccolato alle cantine partner, fino ai fornitori che cureranno allestimenti, musica, fiori, stampa e servizi tecnici.

Pubblicità

Prenotazione e quota di partecipazione