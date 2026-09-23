Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione celebra uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno fiorentino con Beyond the Fragment, un’esperienza che intreccia arte e benessere, ispirandosi a “Broken. Il potere del frammento”, la mostra in programma a Palazzo Strozzi dal 25 settembre 2026. Nata in dialogo con l’esposizione, Beyond the Fragment accompagna gli ospiti in un percorso che dalla visita a Palazzo Strozzi prosegue negli spazi dell’hotel e de LA SPA, dove le tracce dell’antica eredità romana - ancora visibili nella wet area della spa - diventano parte di un rituale di benessere contemporaneo.

La storica facciata dell'Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, situato a pochi passi da Palazzo Strozzi nel cuore della città

Organizzata in collaborazione con la National Gallery of Art di Washington, la mostra esplora il fascino senza tempo del frammento nella storia della scultura, dall'antichità all'arte contemporanea, riunendo oltre ottanta capolavori provenienti da importanti istituzioni internazionali. Non più semplici resti di un’unità perduta, i frammenti emergono come opere autonome, capaci di acquisire nuovi significati e generare un dialogo continuo tra passato e presente.

Un soggiorno di charme a Firenze nel cuore della storia dell'arte

Storico indirizzo nel cuore di Firenze, Helvetia & Bristol è da oltre un secolo parte della vita culturale della città, avendo accolto nel tempo artisti, intellettuali e viaggiatori internazionali. La vicinanza a Palazzo Strozzi rende ancora più naturale questo legame con la scena artistica fiorentina, e trasforma il soggiorno in un’occasione per vivere la città oltre la visita alla mostra: una connessione che trova la sua massima espressione ne LA SPA dell’hotel.

Una delle suite dell'Helvetia & Bristol, inclusa nelle tipologie previste dall'esperienza "Beyond the Fragment

Sorta nel luogo un tempo occupato dalle Terme Capitoline della Florentia romana, le cui mura riaffiorano lungo il percorso di benessere, LA SPA crea una connessione tra i frammenti che custodiscono le storie del passato e i rituali ispirati all’antica eredità romana: qui i resti archeologici diventano spazi vissuti, e i segni della storia si trasformano in gesti pensati per allineare corpo e mente - proprio come i frammenti in mostra a Palazzo Strozzi superano la loro forma originaria per acquisire una nuova identity.

La wet area de LA SPA dell'hotel, realizzata sulle storiche preesistenze delle Terme Capitoline della Florentia romana

Il trattamento estetico Fragments of the Body e i servizi del pacchetto

Ispirato alla riflessione della mostra sul rapporto tra frammento e corpo umano, debutta il nuovo trattamento signature “Fragments of the Body”: un rituale che richiama le proporzioni dell’Uomo Vitruviano e dedicato a testa, mani e piedi, aree spesso trascurate nei trattamenti total body ma fondamentali per il rilascio delle tensioni accumulate.

Un momento del trattamento signature "Fragments of the Body", focalizzato sul rilascio delle tensioni accumulate in testa, mani e piedi

Per gli ospiti che desiderano arricchire ulteriormente il proprio soggiorno, il Concierge dell’hotel può organizzare, su richiesta e previa disponibilità, una selezione di esperienze culturali su misura, tra cui visite guidate private e accessi esclusivi alla mostra al di fuori degli orari di apertura, per scoprire Palazzo Strozzi da una prospettiva tutta nuova.

Il pacchetto Beyond the Fragment include: Soggiorno di lusso presso Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione (valido per prenotazioni a partire dalla categoria Junior Suite)

presso (valido per prenotazioni a partire dalla categoria Junior Suite) Prima colazione firmata Iginio Massari

Biglietti per la mostra Broken. Il potere del frammento a Palazzo Strozzi

a Accesso ai Bagni Romani de LA SPA

de Trattamento signature Fragments of the Body

Il pacchetto Beyond the Fragment include: Soggiorno di lusso presso Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione (valido per prenotazioni a partire dalla categoria Junior Suite) Prima colazione firmata Iginio Massari Biglietti per la mostra Broken. Il potere del frammento a Palazzo Strozzi Accesso ai Bagni Romani de LA SPA Trattamento signature Fragments of the Body

Integrazione tra patrimonio culturale e accoglienza

L'iniziativa messa in campo da Helvetia & Bristol Firenze rappresenta un esempio concreto di come la ricettività alberghiera di alto livello possa dialogare con le grandi mostre internazionali. La valorizzazione delle preesistenze archeologiche delle Terme Capitoline all'interno dell'area benessere crea un legame diretto con le tematiche espositive di Palazzo Strozzi, offrendo al visitatore una fruizione integrata del patrimonio fiorentino che unisce la visita museale, la cura della persona e l'alta pasticceria d'autore.