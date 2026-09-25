Due domeniche a Campello sul Clitunno per scoprire l'olio nuovo (e non solo)

Campello sul Clitunno (Pg) torna a celebrare l’arrivo dell’olio nuovo con la “Festa dei frantoi e dei castelli”, promossa dal Comune di Campello sul Clitunno e organizzata da Add Comunicazione ed Eventi con la collaborazione della Pro Loco di Campello e delle altre realtà del territorio. L’iniziativa, finanziata dal Gal Valle umbra e Sibillini, inaugura il cartellone di Frantoi Aperti in Umbria.

Il 18 ottobre e l'8 novembre a Campello sul Clitunno (Pg) torna la “Festa dei frantoi e dei castelli”

Il 18 ottobre a La Bianca, tra frantoi, camminate e assaggi

Piazza de La Bianca ospiterà il primo appuntamento della festa e sarà il punto di partenza delle iniziative dedicate alla prima spremitura. Per tutta la giornata sarà attivo un servizio di navetta gratuita verso i frantoi Marfuga, Eredi Gradassi e Carletti; nella piazza troveranno spazio il Mercatino di produttori, artisti e artigiani, il mercato dei prodotti della campagna e del bosco e la mostra mercato dell’olio evo di qualità.

La prima spremitura animerà Piazza de La Bianca

La mattinata proporrà anche due itinerari all’aria aperta. La “Passeggiata in bicicletta” fra gli ulivi e nei frantoi prevede una pedalata guidata con degustazioni, mentre la “Passeggiata a piedi” e concerto seguirà un percorso ad anello nella fascia olivata, con tappa in frantoio. Il cammino arriverà all’ulivo secolare Marfuga, dove prenderà il via la rassegna “Suoni dagli Ulivi secolari” con Mosè Chiavoni al clarinetto e Graziano Brufani al contrabbasso.

La “Corsa dei frantoi” porta runner e appassionati lungo dieci chilometri

Nella stessa giornata si svolgerà anche la “Corsa dei frantoi”, gara competitiva di circa 10 chilometri affiancata da una prova non competitiva, entrambe lungo un itinerario che attraversa oliveti e frantoi. Sul versante gastronomico, invece, il programma comprende la “Tartufo Experience” di Tartufi Fortunati Stocchi, con ricerca nel bosco e laboratorio di cucina dedicato a tartufo e olio, gli assaggi di Ivo Evo al Museo della civiltà contadina e una degustazione guidata degli oli del territorio a Palazzo Negri Arnoldi.

Degustazioni guidate, tartufo e cucina raccontano i prodotti del territorio

A completare la giornata ci saranno “Pane e olio in piazza”, la cucina de “Le Olivastre” e il laboratorio “I Dolci della Benfinita”, condotto da Sara Papazzoni nell’Antica cucina di Palazzo Negri Arnoldi e accompagnato dai “Racconti di Guido Farinelli”. Parallelamente, sarà possibile visitare il Santuario Madonna della Bianca, Villa Negri Arnoldi e il Tempietto sul Clitunno, inserito nel sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C)”.

Il debutto della Frantoi Aperti® Trail Run

Tra gli appuntamenti del 18 ottobre ci sarà anche il debutto della Frantoi Aperti® Trail Run, manifestazione podistica itinerante alla sua prima edizione. La corsa seguirà un anello di 16 chilometri nella Fascia Olivata Assisi-Spoleto, fra uliveti terrazzati, sentieri sterrati e borghi medievali, con quattro ristori-degustazione lungo il tragitto.

I partecipanti potranno assaggiare l’olio appena franto prodotto dai frantoi Marfuga, Carletti ed Eredi Gradassi. Al termine della gara, ogni corridore riceverà una bottiglia di olio evo nuovo e parteciperà al pranzo-degustazione nella piazza principale di Campello sul Clitunno. La Trail Run, come anticipato, rappresenta il primo appuntamento di un format che, nelle prossime edizioni, coinvolgerà altri borghi umbri a vocazione olivicola.

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L’8 novembre la festa sale al Castello di Pissignano Alto

Il secondo appuntamento, l’8 novembre, si terrà al Castello di Pissignano Alto, borgo medievale arroccato sulle colline di Campello sul Clitunno. Qui il percorso della festa si snoderà fra la torre, le abitazioni disposte a terrazze e le vie del paese, dove saranno presenti il “Mercatino dell’olio nuovo” di qualità e quello di produttori, artisti e artigiani. Anche in questo caso, una navetta gratuita collegherà il borgo ai tre Frantoi Aperti del Comune.

Il Castello di Pissignano Alto

La giornata inizierà con la “Piccola colazione” curata dalla Pro Loco nella Piazza del Castello, quindi lascerà spazio a due proposte escursionistiche. Il “Trekking tra gli ulivi” condurrà fino all’eremo francescano delle “Allodole”; il “Trekking tra teatro e natura”, rivolto a bambini e famiglie, unirà il cammino tra boschi e olivi alla narrazione di fiabe e storie dedicate agli alberi, all’olio e al paesaggio rurale.

Fiabe e racconti accompagnano bambini e famiglie lungo sentieri, boschi e olivi