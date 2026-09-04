Il ristorante di Daniel Canzian cambia volto e apre all'aperitivo

Il DanielCanzian Ristorante di Milano riapre dopo la pausa estiva con interni rinnovati e una nuova proposta per l’aperitivo. Da settembre il locale di Brera anticipa infatti l’apertura alle 18:00 e introduce una cicchetteria ispirata alla tradizione veneziana, con la sala che ha cambiato volto attraverso arredi su misura, legno di Briccola, vetro e tonalità vicine al rosso della città lagunare.

Un angolo della sala del DanielCanzian Ristorante di Milano

Una sala che richiama Venezia e le origini di Daniel Canzian

Il progetto ha seguito il percorso compiuto negli ultimi anni dalla cucina di Daniel Canzian, diventata più immediata e sempre più legata alle origini dello chef. Per questo il rinnovamento non ha stravolto il ristorante aperto nel 2013, ma ne ha reso più riconoscibile l’identità, portando anche negli spazi quel rapporto con il Veneto e Venezia che attraversa i piatti. A dare forma alla nuova sala sono stati soprattutto i materiali.

Lo chef Daniel Canzian

Accanto all’ottone e al vetro compare la Briccola, il legno ricavato dai pali che segnano le vie d’acqua della Laguna e che conservano sulla superficie i segni lasciati dal tempo. Gli arredi, realizzati su misura da Riva1920, hanno interessato l’ingresso, la zona dedicata all’accoglienza e la sala, con mobili contenitori e un nuovo chef’s table in rovere progettati per le esigenze del locale. L’elemento più riconoscibile è la console Venice, disegnata da Claudio Bellini e trasformata in un social table da Maurizio Riva insieme a Daniel Canzian. Il tavolo è composto da un piano curvilineo in vetro extrachiaro, pensato per ricordare il movimento dell’acqua, sostenuto da sette pali di Briccola diversi l’uno dall’altro e lavorati appositamente.

La console Venice con piano in vetro sostenuto da pali in legno di Briccola

«Volevo che il ristorante mi assomigliasse ancora di più - ha dichiarato Canzian. In cucina negli ultimi anni ho lavorato molto per semplificare e rendere ogni piatto più comprensibile. Mi interessava che anche la sala seguisse la stessa direzione: meno elementi, materiali veri e un legame forte con le mie origini. La Briccola non è semplicemente un legno bello: porta dentro di sé la Laguna, il tempo e una storia che sento molto vicina. Il mio desiderio era rendere il ristorante un luogo ancora più accogliente e personale».

Chi è Daniel Canzian Nato a Conegliano (Tv) in una famiglia di “osti”, Daniel Canzian si è formato lavorando in diverse cucine italiane e francesi. Decisivo è stato l’incontro con Gualtiero Marchesi, che gli ha affidato la guida dei ristoranti del suo gruppo come executive chef. Dopo aver ricevuto il premio Pellegrino Artusi come miglior giovane chef, nel 2013 ha aperto a Milano il ristorante che porta il suo nome. La sua cucina punta a eliminare il superfluo per valorizzare la materia prima, seguendo stagionalità e tradizione. Per gli ingredienti si affida anche ai piccoli produttori del mercato San Marco, organizzato vicino al locale ogni lunedì e giovedì. Dal 2024 è inoltre presidente internazionale di JRE - Jeunes Restaurateurs.

Chi è Daniel Canzian Nato a Conegliano (Tv) in una famiglia di “osti”, Daniel Canzian si è formato lavorando in diverse cucine italiane e francesi. Decisivo è stato l’incontro con Gualtiero Marchesi, che gli ha affidato la guida dei ristoranti del suo gruppo come executive chef. Dopo aver ricevuto il premio Pellegrino Artusi come miglior giovane chef, nel 2013 ha aperto a Milano il ristorante che porta il suo nome. La sua cucina punta a eliminare il superfluo per valorizzare la materia prima, seguendo stagionalità e tradizione. Per gli ingredienti si affida anche ai piccoli produttori del mercato San Marco, organizzato vicino al locale ogni lunedì e giovedì. Dal 2024 è inoltre presidente internazionale di JRE - Jeunes Restaurateurs.

Dalle 18:00 arriva l’aperitivo con la Cicchetteria di Daniel

Insieme agli interni, come anticipato, cambiano anche i tempi del ristorante, che dalle 18:00 apre le porte a chi vuole fermarsi per un aperitivo, un cocktail o un calice di vino (un’ulteriore dimostrazione di come i ristoranti si stiano adattando alle nuove esigenze dei consumatori). La nuova Cictteriaia di Daniel riprende lo spirito informale del cicchetto veneziano e lo traduce in una selezione di piatti che permette di vivere il locale anche prima della cena, senza necessariamente scegliere un percorso completo. La proposta comprende il Pane Sfogliato caldo con Nettare Rosso di pomodoro, la degustazione di Parmigiano Reggiano, il baccalà mantecato con polenta e una ciotola di risotto del giorno.

Con l’aperitivo, il ristorante amplia la proposta prima del servizio serale

Il nuovo appuntamento si aggiunge così al pranzo, che prevede anche una formula per il business lunch, e alla cena con menu degustazione e scelta alla carta. Resta invariata, infine, l’impostazione della cucina di Canzian, fondata sulla stagionalità e sulla rilettura del patrimonio gastronomico veneto e veneziano. Proseguono inoltre il servizio di delivery e asporto “A casa tua”, attivo dal 2020, e la boutique online con prodotti dello chef, corsi di cucina e gift voucher.