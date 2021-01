Personaggio dell'anno, il 2° turno chiude con oltre 256mila votanti. Ecco i nomi dei 36 finalisti

Primo Piano del 25 gennaio 2021 | 13:00

D

Ora tre settina e per decretare i vincitori

Cuochi

Pizzaioli

Pasticceri

Cuochi, Pizzaioli e Pasticceri qualificati

Sala&Hotel

Barman

Opinion leader

SalaHotel, Barman e Opinion leader

Diamo i numeri

Come votare

opo tre settimane di votazioni si è chiuso anche ildel sondaggio di Italia a Tavola. Un’ondata di votanti, 256.542 la cifra definitiva, ha contribuito a rendere molto avvincente il confronto in ognuna delle sei categorie animate da 12 candidati ciascuna.Poco tempo per esultare per iche si sono qualificati perché già dalle 18 scatta il 3° turno, quello finale, dal quale emergeranno i sei personaggi dell’anno. Tre settimane di votazioni che si concluderanno alle 12 delMa ora ecco i nomi dei finalisti tra Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala&Hotel, Barman e Opinion leader.Tra iha chiuso davanti a tutti Silvia Baracchi forte delle 16.173 preferenze incassate. Bis di quote rosa al vertice perché la campana Rosanna Marziale ha chiuso seconda; terzo il corregionale Gennaro Esposito. Il tristellato Massimoha chiuso quarto davanti agli altri due qualificati: Fabio Campoli Matteo Metullio . Totale: 90.244., inarrestabile, ha concluso in testa alla graduatoria deiil secondo turno con 17.552 preferenze. Dietro di lei,quindi Gino Sorbillo a chiudere il podio. Gli altri tre nomi che si contenderanno il titolo di Personaggio dell’anno sono:e Rosario Giannattasio. Totale dei votanti: 117.205.Con un bel recupero negli ultimi giornisi aggiudica il successo parziale nella categoria Pasticceri: 11.308 i voti ottenuti. Sal De Riso e Iginio Massari chiudono il podio a poche centinaia di voti di distanza.Francesca Speranza sono gli altri tre candidati ad accedere all’ultimo turno. Totale dei votanti: 74.145.Nella categoria Vanni Berna con 13.148 preferenze ha concluso in vetta davanti a Gabriele Bianchi e Livia Iaccarino. Gabriella Cicero, Paolo Porfidio e Alessandro Scorsone staccano un biglietto per lacon oltre 9mila voti incamerati. Totale votanti: 72087.Poi iconche con 10.966 voti è stato il preferito dal pubblico in questa turnazione. Patrizia Bevilacqua e Giuliana Giancano hanno chiuso invece al secondo e terzo posto. Poie Cinzia Ferro a chiudere la sestina. Totale votanti: 70172.Infine gli. La più votata è stata(15.783 voti) davanti a Francesca Romana Barberini e Alberto Marcomini. Roberto Valbuzzi , Gian Marco Centinaio e Roberta Garibaldi completano la lista dei finalisti di categoria. Fuori a sorpresa Alessandro Borghese e Bruno Barbieri, a lungo tra i più votati. Totale votanti: 95.570.Qualche numero. La categoria più votata è stata quella deicon Gabriele Bonci che è stato in assoluto il candidato più votato. Rispetto al primo turno il numero di votanti complessivo è aumentato di 46mila unità , ma in quell’occasione erano stati i Pasticceri lapiù votata. Anche lì tuttavia, Gabriele Bonci vinse la speciale “graduatoria” del candidato più votato in assoluto. Knam e Bonci sono stati gli unici due ad aver concluso il turno inin entrambe le occasioni.Ora il terzo turno. Il voto si effettua esprimendo da 1 a 3in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo dianomalo relativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventualiper verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o da Ip sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione ladei risultati emersi.