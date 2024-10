Caseus Veneti, vince la Casatella Trevigiana Dop del Caseificio Fratelli Castellan

Si è conclusa con successo la XX edizione del Concorso Caseus Veneti, la rassegna annuale dedicata ai formaggi d’eccellenza che si svolge in provincia di Padova. In questa edizione, la Casatella Trevigiana Dop prodotta dal Caseificio Fratelli Castellan si è aggiudicata il primo posto nella sua categoria. Questo riconoscimento rappresenta un notevole traguardo per i maestri casari di Ponte di Piave, alle porte di Treviso, che vedono ancora una volta riconosciuta la loro competenza ed esperienza.

Centinaia di caseifici, sia italiani che internazionali, hanno partecipato con le loro produzioni, presentando una vasta gamma di prodotti caseari. Una Giuria Aurea, composta da giornalisti e gourmet, insieme a una Giuria Popolare formata da consumatori, ha selezionato i migliori formaggi.

«Siamo molto contenti per l’ulteriore prestigioso riconoscimento che viene attribuito ai nostri formaggi», dichiara Denis Moro, ceo del Caseificio Fratelli Castellan. «Il Caseus Veneti - prosegue - sta diventando sempre più un significativo appuntamento annuale per il settore caseario e l’apprezzamento per la nostra Casatella Trevigiana Dop da parte di giudici che ben conoscono il prodotto ci riempie di gioia. Questo premio fortifica la volontà del Caseificio Fratelli Castellan di valorizzare la Casatella Trevigiana Dop a livello nazionale ed internazionale anche attraverso il ruolo del Consorzio», conclude Moro.

La Casatella Trevigiana Dop è il primo formaggio fresco a pasta molle in Italia a ricevere la Denominazione di Origine Protetta (Dop). I formaggi Dop si distinguono per un disciplinare di produzione rigoroso che tutela la tipicità e l’alta qualità del prodotto. Il latte utilizzato per la produzione deve provenire da stalle ubicate nella provincia di Treviso e deve essere sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all’interno della stessa area geografica.

La Casatella presenta una pasta morbida e fondente, di colore bianco latte, con un profumo lieve e fresco. Il suo sapore dolce, tipico del latte, è arricchito da leggere note acidule. Il Caseificio Fratelli Castellan è uno dei soci promotori del Consorzio per la Tutela del Formaggio Casatella Trevigiana Dop.

