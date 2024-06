Di Marco, la Pinsa Romana si fa gustosa per l'Europeo: le ricette speciali

Durante gli Europei di calcio, i salotti degli italiani si trasformano in vere e proprie curve da stadio, con tifo appassionato, amici e buon cibo, elementi chiave dell'estate sportiva. E per rendere queste serate indimenticabili non può mancare la Pinsa Romana firmata Di Marco: veloce da preparare, gustosa e leggera, è l'ideale per accontentare tutti i palati.

Con le Pinse Romane firmate Di Marco, ogni gol dell'Italia sarà ancora più gustoso all'Europeo

E per l'occasione, Di Marco, inventore della ricetta originale della Pinsa e sponsor ufficiale di Casa Azzurri in Germania, ha messo all'opera i suoi mastri pinsaioli per creare una serie di ricette in edizione limitata ispirate ai grandi campioni e agli aneddoti storici del calcio italiano. Dalla “Maledetta” de “Il Maestro” al “Cucchiaio” de “Er Capitano” fino al “Tiro a Giro” de “Il Magnifico”, ogni proposta è un omaggio alla nostra tradizione sportiva. Queste idee creative sono facili da replicare a casa e perfette per le serate in compagnia davanti alla televisione.

