Nasce ufficialmente la zona geografica del tartufo bianco della Lunigiana

Grande vittoria per la Lunigiana che ottiene il riconoscimento ufficiale come zona di provenienza del pregiato tartufo bianco. Il Consiglio regionale della Toscana, con 33 voti a favore e zero contrari, ha approvato la delibera che istituisce la nuova area geografica.

Nuova zona geografica per il tartufo bianco: la Lunigiana entra nel registro

L'area comprende i territori dei comuni di:

Aulla

Bagnone

Casola in Lunigiana

Comano

Filattiera

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Mulazzo

Podenzana

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Un traguardo importante per la Lunigiana, che potrà finalmente valorizzare al meglio questo prodotto d'eccellenza e promuoverlo sui mercati nazionali e internazionali. «La zona - ha spiegato il presidente della Commissione dello Sviluppo economico della Toscana, Gianni Anselmi - si va ad aggiungere a quelle già esistenti che riguardano il Casentino, le Colline sanminiatesi, le Crete senesi, il Mugello, la Val Tiberina e la Lucchesia. L'istruttoria si è conclusa in modo positivo e un'indagine del dipartimento scienze della vita dell'Università degli studi di Siena ha confermato la presenza della tartufaia nei comuni interessati».

