Si rinnova per il 2026-27 la collaborazione tra il California Prune Board (CPB), che rappresenta coltivatori e confezionatori di Prugne della California, e il maître chocolatier Stefano Collomb, titolare della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile, in Valle d’Aosta. Per il Natale 2026, questo dialogo creativo prende forma in “Decorazioni Golose”, una gift box in edizione limitata che racchiude quattro creazioni al cioccolato ispirate alle decorazioni dell’albero di Natale. L’elegante confezione viola, impreziosita da dettagli dorati, custodisce una collezione in cui la morbidezza e la dolcezza naturale delle Prugne della California incontrano il cacao e i profumi delle festività di fine anno.

Decorazioni Golose, la nuova gift box natalizia di Stefano Collomb realizzata in collaborazione con Prugne della California

Le quattro decorazioni di cioccolato con Prugne della California

Il cioccolato fondente si abbina alle Prugne della California e all’arancia candita in una combinazione dalle note agrumate, mentre la versione con zenzero candito introduce un contrasto più vivace e piacevolmente piccante. Il cioccolato al latte accoglie invece due interpretazioni: una con la cannella, dal carattere caldo e speziato, e una con lo zucchero di canna, che aggiunge una nota croccante.

In Decorazioni Golose Il cioccolato fondente si abbina alle Prugne della California e all’arancia candita, mentre la versione con zenzero candito introduce un contrasto vivace e piccante

«La collaborazione con Stefano Collomb - afferma Esther Ritson-Elliott, Vice President International Market Development California Prune Board - ci permette di esprimere il potenziale delle Prugne della California nell’alta cioccolateria attraverso creazioni che ne valorizzano il gusto e la consistenza. Il rinnovo della partnership conferma il nostro impegno a far conoscere questo ingrediente di alta qualità ai professionisti italiani, mostrando come possa trovare spazio tanto nelle ricette della tradizione quanto in proposte originali. La collezione natalizia per le festività 2026 porta avanti questo percorso, con quattro raffinate interpretazioni che celebrano il piacere del dono e della condivisione durante le feste».

L'interno della gift box natalizia Decorazioni Golose

California Prune Board e Stefano Collomb: una partnership dal 2018

Nata nel 2018, la partnership continua a esplorare l’incontro tra la qualità premium delle Prugne della California e la maestria della cioccolateria artigianale, offrendo ai professionisti della pasticceria spunti per valorizzare un ingrediente versatile attraverso nuovi abbinamenti, consistenze e interpretazioni. La proposta natalizia di quest’anno esplora infatti quattro profili aromatici diversi, dalle note agrumate a quelle speziate, mantenendo le Prugne della California come elemento comune e riconoscibile.

Il maître chocolatier Stefano Collomb con la nuova gift box Decorazioni Golose

«Con Decorazioni Golose - spiega il maître chocolatier Stefano Collomb - ho voluto portare i profumi del Natale in una collezione di cioccolateria da regalare e condividere. Le Prugne della California sono il filo conduttore delle quattro creazioni: la loro morbidezza accompagna il cioccolato e la loro dolcezza si presta ad abbinamenti diversi, dalle note agrumate dell’arancia a quelle speziate della cannella e dello zenzero. L’alta qualità, il gusto distintivo, le grandi dimensioni e la morbidezza delle Prugne della California le rendono un ingrediente prezioso per la cioccolateria artigianale. La loro versatilità mi permette di esplorare nuovi abbinamenti e contrasti, creando ricette in cui il carattere del frutto resta riconoscibile e contribuisce a definire l’identità di ogni creazione».

Decorazioni Golose: prezzo e dove acquistare la gift box di Natale