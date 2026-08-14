Mangiare le prugne secche in viaggio cambia la giornata (e la digestione)

L'estate porta con sé desideri di evasione, viaggi e ritmi quotidiani più flessibili. Tuttavia, le partenze, i cambi di fuso o d'orario, i pasti consumati fuori casa e la rottura della solita routine possono mettere a dura prova l'apparato digerente. La sensazione di gonfiore, la pigritia intestinale e i piccoli disturbi digestivi rappresentano problematiche estremamente diffuse tra chi viaggia. In questi contesti, preservare la salute dell'organismo non richiede sforzi complessi: è sufficiente mantenere alcune semplici abitudini alimentari. Tra le soluzioni più efficaci spicca il consumo di alimenti pratici e ricchi di nutrienti, come le Prugne della California, eccellente snack spezza-fame naturale da portare sempre con sé.

Portare con sé le Prugne della California aiuta a mantenere la regolarità intestinale anche quando cambiano orari e routine

Benessere intestinale in viaggio: il ruolo delle fibre naturali

Le Prugne della California si distinguono per un profilo nutrizionale caratterizzato da un alto contenuto di fibre solubili e insolubili, fondamentali per promuovere la normale regolarità intestinale. Inserirle nella dieta estiva è semplice e immediato: sono ideali a colazione prima di andare in spiaggia, come spuntino durante gli spostamenti in treno o in aereo, oppure come ingrediente per arricchire yogurt, bowl di cereali e insalate fresche.

Le Prugne della California rappresentano uno snack pratico e ricco di fibre, ideale da portare in viaggio per la salute dell'intestino

«Durante le vacanze cambiano improvvisamente ritmi, orari dei pasti, qualità del sonno e abitudini alimentari: tutti fattori che possono influenzare il benessere intestinale», spiega Annamaria Acquaviva, nutrizionista per il California Prune Board in Italia. «Per questo è importante cercare di mantenere alcune sane abitudini anche fuori casa, come una corretta idratazione, il movimento quotidiano e il consumo di alimenti ricchi di fibre. Le Prugne della California possono essere un aiuto pratico perché facili da portare con sé e semplici da inserire nella giornata».

Microbiota e ritmi circadiani: cosa dice la ricerca scientifica

Numerosi studi scientifici dimostrano come il microbiota intestinale sia particolarmente sensibile alle variazioni della dieta e alle alterazioni dei ritmi circadiani, fenomeni tipici dei periodi di vacanza. Garantire un apporto costante di fibre vegetali aiuta a preservare la flora batterica e a sostenere la funzione digestiva anche nei momenti di maggiore stress per il corpo.

Annamaria Acquaviva, nutrizionista per il California Prune Board in Italia

Per prevenire i disturbi più comuni e vivere le ferie con leggerezza, i nutrizionisti raccomandano alcune buone pratiche: Mantenere un'adeguata idratazione quotidiana , bevendo acqua regolarmente;

, bevendo acqua regolarmente; Preservare, per quanto possibile, orari fissi per i pasti principali;

Praticare attività fisica all'aperto o fare camminate ogni giorno;

o fare camminate ogni giorno; Integrare quotidianamente fonti di fibre alimentari nei menu estivi;

nei menu estivi; Prediligere snack sani e tascabili durante gli spostamenti.

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«Non si tratta di seguire regole rigide anche in vacanza, ma di ascoltare il proprio corpo e aiutarlo ad adattarsi ai cambiamenti», conclude Annamaria Acquaviva. «Piccoli gesti quotidiani possono contribuire al benessere generale, anche quando si è lontani dalla propria routine». La praticità di confezionamento e la versatilità d'uso rendono le Prugne della California un prezioso alleato della salute, perfetto da riporre in borsa o in valigia per affrontare l'estate all'insegna dell'equilibrio e del comfort digestivo.

Un approccio consapevole alla nutrizione estiva