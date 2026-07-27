Il Culatello di Zibello Dop continua a rafforzare la propria presenza sul mercato grazie al segmento del preaffettato. Nei primi sei mesi del 2026 il Consorzio di Tutela ha immesso 527.457 vaschette, con una crescita dell’8,2% rispetto alle 487.628 dello stesso periodo del 2025. A crescere è anche il numero di culatelli destinati alla lavorazione in vaschetta, passati da 16.178 a 17.789 unità (+10%). Questa quota rappresenta oggi il 41,7% della produzione complessiva della Dop, contro il 36,8% nel primo semestre dello scorso anno. I culatelli avviati alla produzione sono stati 42.661, in calo del 3% rispetto al 2025.