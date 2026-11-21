Dietro l’eccellenza delle produzioni celebrate a Mielinumbria di Foligno (Pg), che ha chiuso la 28ª edizione con un’affluenza di pubblico eccezionale, si nasconde una crisi strutturale che sta mettendo in ginocchio l’apicoltura del cuore verde d’Italia. A lanciare il grido d’allarme è stato Beniamino Romildo, presidente di Naturalmiele Terni, che attraverso dati oggettivi ha fotografato lo stato di profonda sofferenza degli apicoltori regionali, stretti nella morsa tra emergenze sanitarie, concorrenza sleale e crollo delle rese.

In Umbria il miele è sempre meno: produzione in sofferenza e alveari in calo

In Umbria la produzione di miele è quasi dimezzata rispetto alla media nazionale

«I numeri del comparto umbro - ha sottolineato - evidenziano una forbice sempre più preoccupante rispetto al resto del Paese. Nel corso del 2025 la produzione media regionale si è fermata ad appena 11 kg per alveare, un dato quasi dimezzato rispetto alla media nazionale (circa 20 kg) e lontanissimo dai picchi di oltre 29 kg registrati in regioni come il Piemonte». Un quadro preoccupante non solo sotto il profilo della produzione. «A questo crollo produttivo si affianca una vera e propria emorragia del patrimonio apistico: dal 2023 l’Umbria ha perso in soli due anni 4.500 alveari, pari a un calo dell’11% (nel 2025 era del 9%)».

Un momento durante l'edizione 2026 di Mielinumbria

«Un dato in netta e allarmante controtendenza rispetto al quadro italiano, dove la flessione complessiva (12.000 alveari) non raggiunge l’1% - ha proseguito. Il paradosso è che, nello stesso arco temporale, il numero degli apicoltori umbri è cresciuto del 5%: aumentano gli operatori, dunque, ma diminuiscono drasticamente le famiglie di api, compromettendo non solo la tenuta economica delle aziende, ma l’intero equilibrio ecologico e la tutela della biodiversità regionale».

Miele estero, predatori e parassiti: le tre emergenze dell’apicoltura

Alle criticità specifiche del territorio umbro si sommano le tre grandi emergenze che stanno destabilizzando l’intero settore nazionale, al centro dell’ampio dibattito scientifico del convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali: l’invasione di miele estero di scarsa qualità a basso costo; l’assedio dei predatori alieni, con la diffusione sempre più aggressiva della “Vespa orientalis” che sta decimando intere postazioni e mettendo a repentaglio la sopravvivenza degli apiari; infine, l’emergenza sanitaria, legata alla crescente perdita di efficacia dei trattamenti tradizionali contro l’acaro Varroa, parassita letale per le colonie.

Mielinumbria 2026, dalla mostra mercato alle degustazioni