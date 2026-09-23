Cambio ai vertici di tre realtà del food e beverage italiano. Excellence Sidi, Melinda e La Trentina e Caffè Borbone hanno scelto nuovi manager per guidare le prossime fasi delle rispettive attività. Guido Folonari, Piero Lovisolo e Andrea Cipolloni arrivano con esperienze diverse, maturate tra vino, industria alimentare, retail e mercati internazionali.

Excellence Sidi, Guido Folonari è il nuovo presidente

Guido Folonari è il nuovo presidente di Excellence Sidi, che riunisce ventuno aziende italiane che operano nel campo della distribuzione vitivinicola di alta qualità. L’amministratore delegato di Philarmonica Srl succede a Luca Cuzziol, al termine dei suoi due mandati alla guida della società che riunisce 21 importatori e distributori italiani di Champagne, vini e distillati. Nel nuovo Cda entrano Pietro Ghilardi, di Ghilardi Selezioni Srl, mentre vengono confermati Marcello Meregalli, Pietro Pellegrini e Leonardo Sagna. I vicepresidenti saranno Alessandro Federzoni, di Première Srl, e Dick Ten Voorde, di Vino & Design Srl e Spirits & Colori Srl. Folonari opera da anni nella produzione, importazione e distribuzione di Champagne, vini e distillati. Nel suo percorso ha seguito anche Tenuta L’Illuminata a La Morra, nelle Langhe, e Donna Olimpia 1898 a Bolgheri.

Guido Folonari, nuovo presidente di Excellence Sidi

«Accetto questo incarico con entusiasmo, umiltà e senso di responsabilità. Desidero ringraziare Luca Cuzziol per il prezioso lavoro svolto durante gli anni della sua presidenza e per il contributo determinante che ha saputo dare alla crescita e al consolidamento di Excellence Sidi», ha dichiarato Folonari. Il nuovo presidente ha indicato collaborazione e confronto come elementi centrali del prossimo percorso: «Excellence Sidi non è soltanto una società, ma una realtà che unisce persone, competenze, idee e visione». Il primo appuntamento per il nuovo Consiglio sarà Champagne Experience, in programma il 4 e 5 ottobre a BolognaFiere. Per l’edizione 2026 l’area gastronomica sarà affidata a Vicook, società di banqueting della famiglia Cerea.

Melinda e La Trentina, Piero Lovisolo nuovo general manager

Piero Lovisolo è il nuovo General Manager del Consorzio Melinda e della cooperativa La Trentina. La nomina è stata condivisa dai Consigli di amministrazione delle due realtà. L’ingresso del manager è previsto a ottobre, con l’avvio della nuova campagna commerciale. Nato ad Alessandria nel 1963, Lovisolo ha maturato oltre quarant’anni di esperienza nel settore alimentare e nel largo consumo, tra gestione d’impresa, marketing e sviluppo internazionale. Nel suo percorso figurano Ferrero, Galbani, San Carlo-Unichips, Palmera, Kimbo, Toschi Vignola e De Fonseca. In Ferrero ha seguito i mercati europei e il marketing, mentre in Galbani è stato direttore marketing internazionale, direttore generale di Galbani International e poi direttore generale di Galbani S.p.A.

Pietro Lovisolo, nuovo gm di Melinda e La Trentina

Lovisolo lavorerà in raccordo con Massimiliano Gremes, direttore operativo di Melinda e La Trentina e già coordinatore del sistema, con l’obiettivo di garantire continuità alla gestione. «Credo molto nella forza dei marchi, nel posizionamento del prodotto e nella capacità di valorizzarne ulteriormente identità e riconoscibilità», ha dichiarato Lovisolo. «È da qui che vorrei partire, lavorando insieme per rafforzare ancora di più il valore del sistema».

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Caffè Borbone, Andrea Cipolloni è il nuovo amministratore delegato

Andrea Cipolloni sarà il nuovo amministratore delegato di Caffè Borbone a partire da ottobre. Il manager, con oltre vent’anni di esperienza tra food e retail, raccoglie il testimone da Marco Schiavon, alla guida dell’azienda negli ultimi cinque anni. Nato a Viterbo nel 1968, Cipolloni ha iniziato la carriera nel Gruppo Autogrill. È stato poi Sales and Operations Director di Unieuro e direttore generale di Limoni. Nel 2011 è diventato Ceo di Pittarosso, ruolo mantenuto fino al 2018, quando è tornato in Autogrill come Ceo Europe. Dal 2022 è amministratore delegato di Eataly. Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione, Caffè Borbone è oggi uno dei principali produttori italiani di caffè. Dal 2018 il 60% dell’azienda è controllato da Italmobiliare Investment Holding, mentre il restante 40% fa capo al fondatore Massimo Renda. Durante la gestione di Schiavon, il fatturato è cresciuto di circa il 60% e l’azienda ha raggiunto la leadership nel mercato italiano del caffè monoporzionato.

Andrea Cipolloni, nuovo ad di Caffè Borbone