CAMBI AL VERTICE
Nuovi incarichi: Folonari guida Excellence Sidi, Lovisolo gm di Melinda e Cipolloni ad di Caffè Borbone
Tre cambi ai vertici nel food e beverage italiano: Guido Folonari guida Excellence Sidi, Piero Lovisolo Melinda e La Trentina e Andrea Cipolloni Caffè Borbone. Tre manager con percorsi fra food, vino e retail
Cambio ai vertici di tre realtà del food e beverage italiano. Excellence Sidi, Melinda e La Trentina e Caffè Borbone hanno scelto nuovi manager per guidare le prossime fasi delle rispettive attività. Guido Folonari, Piero Lovisolo e Andrea Cipolloni arrivano con esperienze diverse, maturate tra vino, industria alimentare, retail e mercati internazionali.
Excellence Sidi, Guido Folonari è il nuovo presidente
Guido Folonari è il nuovo presidente di Excellence Sidi, che riunisce ventuno aziende italiane che operano nel campo della distribuzione vitivinicola di alta qualità. L’amministratore delegato di Philarmonica Srl succede a Luca Cuzziol, al termine dei suoi due mandati alla guida della società che riunisce 21 importatori e distributori italiani di Champagne, vini e distillati. Nel nuovo Cda entrano Pietro Ghilardi, di Ghilardi Selezioni Srl, mentre vengono confermati Marcello Meregalli, Pietro Pellegrini e Leonardo Sagna. I vicepresidenti saranno Alessandro Federzoni, di Première Srl, e Dick Ten Voorde, di Vino & Design Srl e Spirits & Colori Srl. Folonari opera da anni nella produzione, importazione e distribuzione di Champagne, vini e distillati. Nel suo percorso ha seguito anche Tenuta L’Illuminata a La Morra, nelle Langhe, e Donna Olimpia 1898 a Bolgheri.
«Accetto questo incarico con entusiasmo, umiltà e senso di responsabilità. Desidero ringraziare Luca Cuzziol per il prezioso lavoro svolto durante gli anni della sua presidenza e per il contributo determinante che ha saputo dare alla crescita e al consolidamento di Excellence Sidi», ha dichiarato Folonari. Il nuovo presidente ha indicato collaborazione e confronto come elementi centrali del prossimo percorso: «Excellence Sidi non è soltanto una società, ma una realtà che unisce persone, competenze, idee e visione». Il primo appuntamento per il nuovo Consiglio sarà Champagne Experience, in programma il 4 e 5 ottobre a BolognaFiere. Per l’edizione 2026 l’area gastronomica sarà affidata a Vicook, società di banqueting della famiglia Cerea.
Melinda e La Trentina, Piero Lovisolo nuovo general manager
Piero Lovisolo è il nuovo General Manager del Consorzio Melinda e della cooperativa La Trentina. La nomina è stata condivisa dai Consigli di amministrazione delle due realtà. L’ingresso del manager è previsto a ottobre, con l’avvio della nuova campagna commerciale. Nato ad Alessandria nel 1963, Lovisolo ha maturato oltre quarant’anni di esperienza nel settore alimentare e nel largo consumo, tra gestione d’impresa, marketing e sviluppo internazionale. Nel suo percorso figurano Ferrero, Galbani, San Carlo-Unichips, Palmera, Kimbo, Toschi Vignola e De Fonseca. In Ferrero ha seguito i mercati europei e il marketing, mentre in Galbani è stato direttore marketing internazionale, direttore generale di Galbani International e poi direttore generale di Galbani S.p.A.
Lovisolo lavorerà in raccordo con Massimiliano Gremes, direttore operativo di Melinda e La Trentina e già coordinatore del sistema, con l’obiettivo di garantire continuità alla gestione. «Credo molto nella forza dei marchi, nel posizionamento del prodotto e nella capacità di valorizzarne ulteriormente identità e riconoscibilità», ha dichiarato Lovisolo. «È da qui che vorrei partire, lavorando insieme per rafforzare ancora di più il valore del sistema».
Caffè Borbone, Andrea Cipolloni è il nuovo amministratore delegato
Andrea Cipolloni sarà il nuovo amministratore delegato di Caffè Borbone a partire da ottobre. Il manager, con oltre vent’anni di esperienza tra food e retail, raccoglie il testimone da Marco Schiavon, alla guida dell’azienda negli ultimi cinque anni. Nato a Viterbo nel 1968, Cipolloni ha iniziato la carriera nel Gruppo Autogrill. È stato poi Sales and Operations Director di Unieuro e direttore generale di Limoni. Nel 2011 è diventato Ceo di Pittarosso, ruolo mantenuto fino al 2018, quando è tornato in Autogrill come Ceo Europe. Dal 2022 è amministratore delegato di Eataly. Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione, Caffè Borbone è oggi uno dei principali produttori italiani di caffè. Dal 2018 il 60% dell’azienda è controllato da Italmobiliare Investment Holding, mentre il restante 40% fa capo al fondatore Massimo Renda. Durante la gestione di Schiavon, il fatturato è cresciuto di circa il 60% e l’azienda ha raggiunto la leadership nel mercato italiano del caffè monoporzionato.
«Caffè Borbone ha compiuto uno straordinario percorso di crescita, diventando in pochi anni il caffè di casa degli italiani», ha dichiarato Cipolloni. «Il mio obiettivo sarà quello di accompagnare il brand nella prossima fase di sviluppo e internazionalizzazione». Carlo Pesenti, Consigliere delegato di Italmobiliare, e Massimo Renda, presidente di Caffè Borbone, hanno ringraziato Schiavon per il lavoro svolto e spiegato di vedere in Cipolloni «la persona giusta per dare impulso ad una nuova fase di sviluppo» grazie all’esperienza maturata nei mercati internazionali, nel food e nel retail.