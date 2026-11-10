LA NUOVA RETE
Più gelaterie in Olanda, Casa Optima acquisisce Laan Heiloo e amplia la sua rete
Casa Optima acquisisce Laan Heiloo, distributore olandese di ingredienti per gelaterie. L’operazione rafforza la rete del gruppo nei Paesi Bassi, mercato in cui i punti vendita sono già cresciuti di più del 20% dal 2020
Casa Optima rafforza la propria presenza nei Paesi Bassi acquisendo il 100% di Laan Heiloo B.V., distributore di ingredienti e forniture per gelaterie attivo finora con il marchio Nic Gelato. L’accordo è stato concluso con Nic Group, business unit di Orkla Food Ingredients, rafforzando la rete del gruppo nell’Europa settentrionale. Fondata nel 1955, Laan Heiloo opera da oltre settant’anni nella distribuzione per gelaterie. Nata nella commercializzazione di attrezzature e accessori, ha progressivamente ampliato l’offerta agli ingredienti italiani per il gelato artigianale. Oggi rifornisce gelaterie indipendenti, piccole catene e altri operatori del fuori casa. Nel 2025 ha registrato ricavi per quasi 6 milioni di euro.
Casa Optima amplia la distribuzione nei Paesi Bassi
L’acquisizione offre a Casa Optima un presidio commerciale diretto nei Paesi Bassi e una base per sviluppare la presenza dei propri marchi presso i clienti di Laan Heiloo. Il progetto prevede il rafforzamento della rete vendita e l’inserimento di nuove risorse dedicate al mercato locale, così da raggiungere altri operatori, ampliare la copertura territoriale, migliorare il servizio ai gelatieri e fidelizzare nuovi clienti locali. La conoscenza del mercato locale si unirà al portafoglio e alle competenze del gruppo.
Francesco Fattori, ceo di Casa Optima, ha dichiarato: «Questa operazione, nata da una relazione commerciale avviata oltre trent’anni fa tra Laan Heiloo e il gruppo Casa Optima, ci consente di essere ancora più presenti sul territorio e di seguire più da vicino i nostri partner commerciali, rispondendo con maggiore efficacia alle opportunità del mercato. Rafforzeremo il team e la rete di vendita, affiancando alle competenze locali della società i prodotti, l’innovazione ed in generale il supporto dell’intero Gruppo».
Gelaterie olandesi, punti vendita in aumento dopo la pandemia
L’operazione si colloca in un mercato in espansione. Nei Paesi Bassi, soprattutto nel periodo successivo alla pandemia, il numero delle gelaterie è salito da circa 1.040 nel 2020 a 1.250 nel 2024, con un incremento superiore al 20%. La crescita degli esercizi amplia le opportunità per i fornitori di ingredienti e soluzioni professionali. Nell’ambito dell’operazione, Baker Tilly N.V. ha assistito Casa Optima nella due diligence e negli aspetti contrattuali, mentre lo studio Schut Notarissen B.V. ha curato gli adempimenti notarili. La funzione legale interna del gruppo ha seguito la strutturazione della governance con il supporto di Baker Tilly N.V.