Casa Optima rafforza la propria presenza nei Paesi Bassi acquisendo il 100% di Laan Heiloo B.V., distributore di ingredienti e forniture per gelaterie attivo finora con il marchio Nic Gelato. L’accordo è stato concluso con Nic Group, business unit di Orkla Food Ingredients, rafforzando la rete del gruppo nell’Europa settentrionale. Fondata nel 1955, Laan Heiloo opera da oltre settant’anni nella distribuzione per gelaterie. Nata nella commercializzazione di attrezzature e accessori, ha progressivamente ampliato l’offerta agli ingredienti italiani per il gelato artigianale. Oggi rifornisce gelaterie indipendenti, piccole catene e altri operatori del fuori casa. Nel 2025 ha registrato ricavi per quasi 6 milioni di euro.

Il quartier generale di Casa Optima a San Clemente (Rn)

Casa Optima amplia la distribuzione nei Paesi Bassi

L’acquisizione offre a Casa Optima un presidio commerciale diretto nei Paesi Bassi e una base per sviluppare la presenza dei propri marchi presso i clienti di Laan Heiloo. Il progetto prevede il rafforzamento della rete vendita e l’inserimento di nuove risorse dedicate al mercato locale, così da raggiungere altri operatori, ampliare la copertura territoriale, migliorare il servizio ai gelatieri e fidelizzare nuovi clienti locali. La conoscenza del mercato locale si unirà al portafoglio e alle competenze del gruppo.

Francesco Fattori, ceo di Casa Optima

Francesco Fattori, ceo di Casa Optima, ha dichiarato: «Questa operazione, nata da una relazione commerciale avviata oltre trent’anni fa tra Laan Heiloo e il gruppo Casa Optima, ci consente di essere ancora più presenti sul territorio e di seguire più da vicino i nostri partner commerciali, rispondendo con maggiore efficacia alle opportunità del mercato. Rafforzeremo il team e la rete di vendita, affiancando alle competenze locali della società i prodotti, l’innovazione ed in generale il supporto dell’intero Gruppo».

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