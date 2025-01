Sigep World torna a gennaio 2026 con un'importante novità

Dal 23 al 27 gennaio 2026, Sigep World tornerà a Rimini con un'importante novità: l'apertura anticipata al venerdì, una scelta strategica che promette di offrire ancora più opportunità di networking e business. Ma prima di proiettarci verso il futuro, vale la pena soffermarsi sui numeri e sul successo senza precedenti dell'edizione che si è appena conclusa.

Sigep World nel 2026 inizierà di venerdì

Quest'anno, Sigep ha fatto registrare dati straordinari, confermandosi come uno degli eventi più importanti al mondo per il comparto del foodservice dolce. La manifestazione ha accolto un pubblico sempre più internazionale, con un aumento del 26% dei visitatori stranieri provenienti da ben 160 paesi. Una crescita significativa, che sottolinea il ruolo centrale di Sigep nel panorama globale.

Con 1.300 brand espositori da 33 nazioni, distribuiti su 138mila metri quadrati di esposizione, l'evento è stato un vero e proprio crocevia per professionisti, buyer e aziende alla ricerca di innovazione e tendenze. L'internazionalità è stata il filo conduttore dell'intera fiera, come evidenziato anche dalle parole di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group: «La strategia di investire nelle delegazioni di buyer stranieri e sviluppare i nostri prodotti leader all'estero ha dato risultati straordinari, portando una crescita significativa da tutti i mercati strategici».

E a parlare sono anche i numeri: la Germania ha registrato un incremento del 68% dei visitatori, seguita dalla Spagna e dagli Stati Uniti, che hanno visto rispettivamente una crescita del 64%, e dal Medio Oriente, in aumento del 38%. Interessante anche il coinvolgimento di paesi emergenti come India e Brasile, che confermano l'attrattività globale del salone. Ma non è solo una questione di numeri. L'atmosfera che si è respirata nei padiglioni è stata quella di un evento in costante evoluzione, capace di combinare innovazione, sostenibilità e business con un approccio concreto e visionario. Tra le novità di quest'anno, un focus sempre più marcato su tecnologie sostenibili e prodotti innovativi, che hanno attirato l'attenzione di esperti e investitori da ogni parte del mondo.

L'edizione 2026, dunque, si prospetta come un nuovo capitolo di successo per Sigep World. Con l'apertura al venerdì, si punta a rendere ancora più efficace il dialogo tra espositori e visitatori, favorendo incontri strategici e ampliando le opportunità di crescita per tutte le realtà coinvolte. Rimini si prepara così ad accogliere professionisti da ogni angolo del globo, consolidando il suo ruolo di capitale internazionale del foodservice dolce.

