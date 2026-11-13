La qualità è la base, ma da sola non basta. Ciò che cerca il cliente è un'esperienza, qualcosa che resti. Perché no, un rito. Un momento di tranquillità in un mondo che corre veloce, che cambia. È in questo solco che è nato Hospitality Rituals-The Contemporary Signature Pastry and Coffee Experience, il nuovo progetto di Sigep World, presentato al Portrait Milano. L'iniziativa, realizzata insieme a Lavazza e a Cesare Murzilli, Corporate Executive Pastry Chef di Lungarno Collection, debutterà durante la manifestazione in programma alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio 2027. L'obiettivo è raccontare come pasticceria e caffè possano andare oltre il semplice consumo, diventando elementi centrali dell'esperienza di ospitalità. Non soltanto prodotti di qualità, dunque, ma creazioni, abbinamenti e rituali capaci di trasmettere l'identità di un luogo e lasciare un ricordo nell'ospite.

Da sinistra Marcello Arcangeli (Lavazza Training center director), Cesare Murzilli (corporate executive pastry chef Portrait), Giuseppe De Filippi (TG5), Ilaria Cicero (Global director Food&Beverage division IEG) e Michele Cannone (Global Brand Away From Home Lavazza)

Un format nuovo, che ogni giorno vedrà protagonista una delle più prestigiose catene alberghiere internazionali, chiamata a raccontare la propria idea di pasticceria attraverso i suoi chef e in abbinamento ai caffè Lavazza. Si comincia sabato 23 gennaio con Portrait Milano e Cesare Murzilli, per proseguire domenica 24 con il Copacabana Palace, A Belmond Hotel di Rio de Janeiro, e Nello Cassese. Lunedì 25 sarà la volta del Bvlgari Hotel Milano con Giorgio Fuda, mentre martedì 26 toccherà a Four Seasons Hotel Bangkok e Four Seasons Resort Dubai, con Andrea Bonaffini e Nicolas Lambert. Mercoledì 27 chiuderà il programma il Mandarin Oriental, Milan con Marco Pinna.

Hospitality Rituals, l'esperienza nasce dai piccoli gesti e dai riti dell'accoglienza

«Abbiamo capito che l'eccellenza del prodotto è importante, ma il cliente cerca soprattutto l'esperienza - ha spiegato Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della divisione Food&Beverage di Italian Exhibition Group e ceo di Ieg Asia - Quando si siede a tavola non deve vivere un semplice pasto, ma qualcosa che gli lasci un ricordo. E anche noi, come organizzatori, non possiamo limitarci a essere una fiera che vende metri quadrati: dobbiamo contribuire a creare nuove esperienze». Una visione che si riflette anche nell'evoluzione dei consumi: «Oggi il cliente vuole trovare tutto in un locale, dal dolce al salato, passando per l'intrattenimento. Vuole vivere un'esperienza completa. Con Hospitality Rituals vogliamo portare questo approccio a Sigep, mettendo al centro l'eccellenza non soltanto del prodotto, ma anche del modo in cui viene proposto».

Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della divisione Food&Beverage di Italian Exhibition Group e ceo di Ieg Asia

Il progetto nasce da un'intuizione maturata nell'edizione dello scorso anno, in occasione di una piccola colazione organizzata con Murzilli. Da lì la volontà di ampliare il format e coinvolgere professionisti provenienti da diverse parti del mondo, per mettere a confronto culture, interpretazioni della pasticceria e differenti ritualità dell'accoglienza. «Vogliamo raccontare come i grandi hotel strutturano la propria offerta e i diversi momenti della giornata - ha raccontato Cesare Murzilli - La parte più importante resta il food, ma bisogna saper costruire un'esperienza».

Cesare Murzilli, Corporate Executive Pastry Chef di Lungarno Collection

Per Murzilli, la ritualità è fatta soprattutto di piccoli gesti, capaci di trasformare un servizio in un momento di autentica ospitalità. «Al Portrait c’è, per esempio, il rito del carrello, con cui passiamo tra i tavoli per servire il caffè. O ancora, lo zabaione che prepariamo ogni mattina. Sono tante piccole cose che fanno la differenza: permettono di trasmettere cultura, far sentire l'ospite a casa e rendere speciale un momento della giornata». Un modello che coinvolge anche figure manageriali e professionisti che non si occupano direttamente di cucina, perché l'esperienza alberghiera è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione complessiva dell'accoglienza.

Lavazza e il ruolo centrale del caffè

In questo racconto un ruolo centrale spetta naturalmente al caffè, sempre più protagonista ben oltre il tradizionale espresso. «Il caffè continua a crescere e ad assumere un'importanza sempre maggiore. Non è più soltanto una bevanda legata a un momento preciso, ma ci accompagna durante tutta la giornata», ha sottolineato Michele Cannone, Global Brand Away From Home di Lavazza. «L'esperienza non nasce soltanto da quanto è buono un prodotto, ma anche da come lo consumo. Siamo diventati consumatori più esigenti e ci aspettiamo che tutto ciò che troviamo all'interno di un locale sia coerente. Il caffè può essere uno dei grandi veicoli di questa esperienza».

Michele Cannone, Global Brand Away From Home di Lavazza

Da qui anche la volontà di sperimentare abbinamenti inediti, senza rinunciare alla qualità e alla cultura del prodotto. «Per Hospitality Rituals porteremo innovazione, creatività e il nostro Italian touch, aprendoci a contaminazioni e anche a qualche provocazione, come l'abbinamento tra pizza e caffè. Viviamo in un mondo globale e dobbiamo saper interpretare nuovi linguaggi, rispettando il caffè ma esplorandone tutte le possibilità», ha aggiunto Cannone.

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