Il nuovo hotel Hilton dell'aeroporto di Orio sarà gestito da HNH Hospitality

Sarà HNH Hospitality a gestire il nuovo Hilton Garden Inn Bergamo Airport, la struttura da 180 camere che aprirà nel 2026, direttamente collegata all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. Questo progetto, frutto della collaborazione con Sacbo, società che amministra lo scalo, mira a potenziare l'accoglienza dei viaggiatori nazionali e internazionali, offrendo servizi moderni e all'avanguardia.

Un render dell'Hilton Garden Inn Bergamo Airport

L'hotel, il cui progetto partirà a gennaio 2025, si inserisce nel piano di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto, con investimenti complessivi da parte di Sacbo per oltre 200 milioni di euro nel periodo 2023-2027. Circa 30 milioni sono stati destinati alla costruzione della struttura alberghiera, affidata a Gencantieri, e alla sistemazione delle aree annesse. Situato in una posizione strategica, l'Hilton Garden Inn sarà pensato per offrire massimo comfort e servizi esclusivi ai viaggiatori, tra cui un collegamento navetta diretto con il terminal, deposito bagagli, desk informativo per i passeggeri, un'accogliente lobby aperta 24/7, un ristorante e un bar per momenti di relax o incontri informali.

«Siamo orgogliosi di affidare la gestione del nuovo hotel a HNH Hospitality, uno dei principali gruppi italiani del settore, per garantire uno standard di eccellenza all'altezza delle aspettative dei nostri passeggeri. La nuova struttura sarà un simbolo dell'accessibilità e della multimodalità su cui stiamo puntando, insieme al futuro collegamento ferroviario con lo scalo» ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo. L'inserimento dell'hotel nel network Hilton, presente in Italia da oltre 60 anni, rappresenta un ulteriore passo nella crescita del brand nel paese. «Hilton Garden Inn Bergamo Airport sarà una destinazione strategica, perfettamente integrata con uno dei principali hub di trasporto italiano» ha commentato Alan Mantin, vicepresidente dello sviluppo di Hilton nel Sud Europa. Con questa nuova apertura, HNH Hospitality amplia così il proprio portafoglio nel Nord Italia, aggiungendo un importante asset nel segmento aeroportuale. «Questo progetto rappresenta un'ulteriore conferma della fiducia riposta in noi da Sacbo e Hilton, rafforzando il nostro impegno verso un'ospitalità innovativa e sostenibile» ha affermato Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality.

