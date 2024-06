Roma, per l'estate atteso il boom di turisti dagli Stati Uniti

Nonostante le alte temperature, Roma si prepara ad accogliere un flusso record di visitatori dagli Stati Uniti nei prossimi mesi. Un'inversione di tendenza rispetto agli anni passati: gli americani scelgono Roma per le loro vacanze estive, decretando il pienone nelle strutture ricettive anche durante un periodo solitamente considerato di bassa stagione.

Roma: atteso il boom di turisti americani nell'estate 2024

«A luglio gli hotel registreranno un tasso di riempimento molto alto, attorno all'80-90% - afferma Roberto Necci, presidente del Centro Studi Federalberghi Roma, al Messaggero - Anche agosto, un tempo mese tranquillo, si preannuncia con numeri da record. Una situazione impensabile solo pochi anni fa». Questo picco di turisti, arrivato con qualche mese di ritardo rispetto alle stagioni precedenti, ha colto gli albergatori impreparati, costringendoli a rivedere i piani e a riorganizzare i turni del personale per far fronte all'inattesa affluenza. I mesi di luglio e agosto, infatti, sono solitamente destinati allo smaltimento delle ferie del personale, data la diminuzione del flusso turistico in questo periodo.

