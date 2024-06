Prorogata la decontribuzione Sud: sospiro di sollievo per aziende e lavoratori

Salvato il bonus assunzioni al Sud: l'esonero contributivo "Decontribuzione Sud" è stato prorogato fino alla fine del 2024. La misura, in scadenza a luglio, era a rischio cancellazione, ma con l'intervento del Governo e con il via libera della Commissione europea, continuerà a sostenere le aziende del Mezzogiorno per altri sei mesi.

Decontribuzione Sud prorogata fino a fine 2024: sostegno alle imprese del Mezzogiorno

La proroga non è solo un rinvio, ma un'occasione per rimodulare la misura e renderla strutturale. L'obiettivo, come annunciato dal ministro del Lavoro Calderone, è quello di superare il carattere temporaneo imposto dal quadro europeo di aiuti di stato e di creare uno strumento duraturo per il sostegno del lavoro e delle imprese del Sud.

Soddisfazione di aziende e sindacati: «Bene la proroga fino al 31 dicembre 2024 della decontribuzione Sud. Si tratta, infatti, di una misura di particolare importanza per il sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno - ha commentato Confcommercio. Di tale proroga avevamo, dunque, evidenziato la necessità in sede di audizione sul Dl Coesione. Occorrerà, ora, proseguire il confronto in sede europea per una riconfigurazione della misura che, tenendo conto dell'ormai imminente venir meno del quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di stato, consenta di mettere in campo, come hanno osservato i ministri Fitto e Calderone, uno strumento di più lungo termine ed orientato agli investimenti».

© Riproduzione riservata