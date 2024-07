Incendio alla Gobbo, ditta di surgelati a Pordenone: danni ingenti ai capannoni

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella mattina di mercoledì 17 luglio la ditta di surgelati Gobbo ad Azzano Decimo, paese in provincia di Pordenone. Le fiamme, divampate all'alba per cause ancora da accertare (ma un cortocircuito negli impianti refrigeranti è la pista più probabile), hanno causato danni ingenti ai capannoni dell'azienda.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Pordenone, Motta di Livenza e Treviso. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalla presenza di ammoniaca, sprigionatasi dai refrigeranti, che ha reso necessario l'utilizzo di speciali maschere di protezione. Per precauzione, alcune abitazioni vicine all'azienda sono state evacuate a causa del denso fumo che si era sprigionato. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra i dipendenti e i residenti.

Le autorità hanno comunque invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e l'Arpa non avrà dichiarato la fine dell'emergenza. Intanto, i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare con esattezza la causa del rogo.

