Macchu Picchu, precipita un bus di turisti: 10 italiani gravemente feriti

Una ventina di turisti, tra cui dieci italiani, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in Perù, mentre scendevano dall'antica cittadella inca di Machu Picchu. L'autobus su cui viaggiavano è precipitato fuori dalla strada a zig-zag che collega il sito storico con la città di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. Secondo le autorità locali, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo.

Incidente a Machu Picchu: 10 italiani tra i feriti

La Polizia nazionale del Perù ha diffuso l'elenco dei cittadini italiani coinvolti e le relative diagnosi mediche. Tra i feriti ci sono Luciana Bonfada, 35 anni, con una frattura frontale; Angelo Florile, 33 anni, politraumatizzato; Giorgio Quiagliaroli, 47 anni, con una frattura alla gamba destra; Dario Florio, 46 anni, politraumatizzato; Gabriela Cristoforini, 48 anni, con una frattura a tibia e perone; Elisabetta Panzeri, 44 anni, con una frattura psicosomatica; Paolo Daledo, 38 anni, con un trauma alla gamba destra; Greta Raimondi, 35 anni, con un trauma alla gamba destra; Fabio Ficci, 36 anni, con un trauma alla mano destra; e Matteo Vigano, 33 anni, politraumatizzato.

L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i viaggiatori e ha riportato l'attenzione sulla sicurezza delle strade montane che portano al celebre sito archeologico, una delle mete turistiche più visitate al mondo. «In Perù gli italiani coinvolti in un incidente stradale vicino a Machu Picchu non sono in pericolo di vita. ItalyInPeru presta la massima assistenza» ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

