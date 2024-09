Roma diventa una delle Città del formaggio

Roma si appresta a unirsi alla rete delle Città del formaggio, una prestigiosa iniziativa promossa dall’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi (Onaf). Questa rete, istituita nel 2020, raccoglie borghi, paesi e città che si distinguono per la loro eccellenza nella produzione di formaggi, contribuendo a una tradizione gastronomica che affonda le radici in secoli di storia e cultura.

Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha annunciato con entusiasmo questa novità durante un evento di degustazione di vini e formaggi romani, tenutosi nell'ambito della manifestazione "Terra Madre, il Salone del Gusto" al Parco Dora di Torino. «Questo riconoscimento rappresenta una bella notizia per le aziende locali e un giusto tributo alla qualità dei prodotti caseari che il nostro territorio offre», ha dichiarato Alfonsi.

La rete delle Città del Formaggio comprende attualmente 24 realtà territoriali distribuite su tutto il territorio nazionale. Ogni località celebra la sua storia e il suo legame con la natura, promuovendo una produzione casearia sostenibile e di alta qualità. L'inclusione di Roma in questa rete non solo valorizza il patrimonio gastronomico della Capitale, ma offre anche nuove opportunità di sviluppo per le aziende locali, rafforzando l'identità culinaria della città.

L’evento di degustazione ha offerto ai partecipanti l'occasione di assaporare alcune delle specialità casearie romane, in abbinamento a vini selezionati, sottolineando così l'importanza della sinergia tra i diversi settori agroalimentari. Questo incontro ha messo in risalto l’orgoglio per le tradizioni culinarie locali e il desiderio di continuare a valorizzare la gastronomia di Roma.

L'ingresso di Roma nella rete delle Città del Formaggio rappresenta quindi un passo significativo verso la promozione e la tutela delle eccellenze casearie italiane, sostenendo il patrimonio gastronomico e culturale che da sempre contraddistingue il nostro paese.

