Cresce la raccolta differenziata in Lombardia: Mantova in testa, Milano in coda

Soprattutto in questo periodo post festivo se ne vede l'utilità, si nota il grado di civiltà e di rispetto per l'ambiente dei residenti in un Comune. Stiamo parlando della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. In Lombardia, secondo i dati (anno 2023) diffusi dalla Regione, su tutte le provincie eccelle Mantova con l'87,9% di raccolta, seguita da Bergamo con una raccolta pari al 80,5%, al terzo posto Monza e Brianza con il 79,9%, a seguire Lecco 78,6%, Varese 78,2%, Brescia 77,2% e via via tutte le altre province.

Mantova primeggia, Milano arranca: lo stato della raccolta differenziata in Lombardia

Fra le meno virtuose Milano con il 68,5%. «In Lombardia - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Giorgio Maione - ormai abbiamo raggiunto da anni l'obiettivo della discarica zero per i rifiuti urbani». Il prossimo traguardo è l'80% di raccolta differenziata entro il 2027, rispetto all'attuale 73,8%. La produzione totale dei rifiuti è stata pari a quasi cinque milioni di tonnellate con un aumento del 2,1% rispetto al 2022, in linea con il valore medio legato ad un un incremento dei quantitativi raccolti e alla crescita della popolazione passata da 9,95 milioni di residenti a 10,02. La dimensione di uno Stato: più della Svizzera e dell'Austria.

