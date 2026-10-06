Aperitivo, per oltre metà degli italiani cibo e prezzo contano più dei drink nella scelta del locale

In occasione di The World’s 50 Best Bars a Milano è stata presentata la ricerca «Bar e turismo 2026 - Ospitalità e cultura dell’aperitivo», a cura di Roberta Garibaldi. Lo studio mette in evidenza le abitudini degli italiani legate all’aperitivo e il ruolo del bartender nell’esperienza al bar. L’aperitivo si conferma un momento diffuso e soprattutto sociale. Il 90% degli intervistati ne ha fatto almeno uno al bar negli ultimi tre mesi, mentre il 65% lo fa almeno una volta al mese. Nel 97% dei casi l’aperitivo viene consumato in compagnia. La scelta del locale non dipende soltanto dai drink. Secondo la ricerca, cibo e prezzo vengono considerati prima delle bevande. Nell’attuale contesto economico il prezzo rappresenta una leva rilevante per la media degli italiani. La spesa abituale per l’aperitivo è di 15,7 euro a persona.