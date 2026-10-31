Igles Corelli e Mauro Mario Mariani hanno presentato il loro primo libro insieme: Liberi di diventare. Caffè, cucina e salute tra tradizione e innovazione. Risposte, esperienze e visioni per le imprese di domani. Come gestire un’azienda col cuore, con la testa e con le mani. A condurre l’incontro il giornalista, esperto del settore, Fabio Russo. I tre si conoscono da molto tempo e sono diverse le occasioni professionali, culturali che li vedono, fianco a fianco, schierati in difesa della libertà di opinione, del concetto di non spreco, della sicurezza alimentare.

Un manuale formativo per l'artigianalità italiana

Il progetto editoriale vuole essere un dono prezioso alle giovani generazioni. Più di un semplice manuale, uno strumento formativo unico, nato da quarant’anni di esperienza nella torrefazione di qualità e nella cucina d’autore. Il libro promuove la grande artigianalità “sartoriale” italiana nel caffè come salvataggio autentico da ogni forma di omologazione e perdita di identità, offrendo risposte dirette a domande precise.

La copertina del libro Liberi di diventare. Caffè, cucina e salute tra tradizione e innovazione, edito da Big Mama Editions

Note di chiarezza e consapevolezza su cosa fare e non fare per avviare un’azienda di torrefazione o un ristorante, rispettando codici etici precisi e formule rivelatesi vincenti nel tempo. Un contesto in cui Il caffè fa da elemento di congiunzione e la salute da sfondo per un corretto approccio al mestiere, offrendo sempre e comunque prodotti di qualità.

Mentre in primo piano ci sono i grandissimi artigiani italiani, maestri assoluti e “sentinelle” degli antichi saperi pronti a farsi insegnamento e futuro. Il tutto filtrato da vissute esperienze personali. Fatti avvenuti e raccontati senza timore di apparire, a volte, sconfitti. Per poi ricominciare forti degli errori fatti.

Chi sono gli autori: Mauro Cipolla, Igles Corelli e Mauro Mario Mariani

Mauro Cipolla è esperto internazionale, geografo economico e ricercatore sui processi artigianali e le catene del valore del caffè. Fondatore a Seattle di Caffè d’Arte e della prima Accademia del Caffè professionale al mondo, oggi alla guida della torrefazione artigianale Orlandi Passion. Igles Corelli è il maestro indiscusso della cucina italiana, 5 stelle Michelin nella sua carriera, pioniere d’avanguardia e ideatore della “Cucina Circolare”.

Da sinistra: lo chef Igles Corelli, il dottor Mauro Mario Mariani e l’esperto di caffè Mauro Cipolla durante la presentazione del libro al forum a Napoli

Mauro Mario Mariani è medico chirurgo specialista in angiologia, noto divulgatore scientifico (“mAngiologo”), docente universitario ed esperto di medicina preventiva, volto televisivo del Servizio Pubblico Italiano e da molti anni promotore della dieta mediterranea a fini terapeutici. Tre percorsi, una domanda comune: come costruire un futuro migliore attraverso conoscenza, lavoro, qualità e libertà di scegliere?

Caffè, cucina e salute: la visione per le nuove generazioni

Il libro parla ai giovani, ai professionisti e agli imprenditori, di formazione, competenza, errori, responsabilità, passione e capacità di pensare con la propria testa, attraverso caffè, cucina e salute. Considerati come parti di una stessa cultura, restituendo al caffè il ruolo che merita nella ristorazione: non un atto conclusivo del pasto, ma un elemento cardine dell’esperienza del cliente e del valore dell’impresa.

Per comprenderne il senso pienamente si può affermare che non siamo davanti ad un libro sul caffè ma ad un libro sulle persone, sul loro rapporto con il lavoro, con l’identità, con il piacere di fare le cose bene, per sé e per gli altri. Per diffondere valori, condividere idee, scambiarsi consapevolezze, facendo della qualità la “stella polare” di tutto e della cucina il terreno dove quei principi prendono forma. Con la salute, conseguenza naturale di scelte rispettose e irrinunciabili.

La sintesi "Caffè-Gusto-Salute" e la filosofia della TradInnovation

Tutto questo all’interno dell’approccio, proposto negli anni da Mauro Cipolla, sulla sintesi perfetta “Caffè-Gusto-Salute”, che significa difendere la torrefazione, dove la scelta delle materie prime, la tostatura lenta e la miscela “alla cieca”, guidata dalla dinamicità annuale del chicco, diventano garanzia di un “espresso” privo di difetti chimici e di bruciature, quindi più digeribile, antiossidante e amico del cuore. Quarant’anni raccontano come artigianalità, sostenibilità e pensiero autonomo possano fare la differenza, dalla Specialty Coffee Association alle cucine incrociate tra continenti, attraversando le storie di chi ha scelto di anteporre l’uomo al prodotto, le persone alle mode, l’esperienza alle etichette.

Igles Corelli, il giornalista Fabio Russo e Mauro Cipolla mostrano una copia di Liberi di diventare

Un “manuale di principi” per chi vuole aprire un’attività o cominciare una carriera, con strumenti concreti per costruire qualcosa di significativo, scegliere la propria strada senza seguire tendenze, trasformare caffè e cucina in progetti di vita, creare valore misurato sulla felicità del consumo. Perché il rischio del nostro tempo non è sbagliare, ma smettere di pensare con la propria testa.

Mauro Cipolla porta in dote la cultura del consumo consapevole, spiegando come il business possa fondarsi sulla qualità e sulla valorizzazione sensoriale, difendendo i veri artigiani italiani del caffè dalle logiche della grande industria impersonale. Il suo concetto di "TradInnovation" esalta l’artigiano che lavora con etica e rispetto per l’uomo, un approccio che si sposa perfettamente con la filosofia di Igles Corelli, che fa la stessa identica cosa con i piccoli produttori agricoli e gli ingredienti della ristorazione, spiegando che il cibo sostenibile è anche un’esperienza d’alta scuola. Mauro Mario Mariani fornisce, infine, la validazione scientifica e medica, ricordando che il piacere del buon caffè e dell’alta cucina è il miglior “alleato” della prevenzione e della salute.

Il valore del caffè nella ristorazione e l'eredità formativa