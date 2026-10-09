Il comparto Beverage supera i 22 miliardi di euro di fatturato stimato nel 2026, ma il mercato fuori casa continua a mostrare segnali di debolezza. È il quadro emerso dagli Stati Generali del Mercato Food & Beverage organizzati da Italgrob il 9 ottobre a Milano, sulla base dei dati Circana, TradeLab e Formind. Secondo Circana, nel 2026 il fatturato cresce del 2,4% per i distributori di bevande, del 3,4% per i Cash&Carry e dell'1,4% nella Gdo. I volumi del Beverage aumentano di oltre il 2%, trainati soprattutto dall'acqua, che rappresenta più del 50% del totale. Positivo anche il contributo di bevande gassate, energy drink, birra e aperitivi alcolici. La crescita è sostenuta principalmente dai prodotti già affermati: le prime 100 referenze generano oltre il 36% del fatturato, mentre l'innovazione rallenta.

Bevande, fatturato in crescita del 2,4%, ma calano le visite nei locali

Diversa la dinamica dei consumi fuori casa. Nei primi otto mesi del 2026, secondo TradeLab, le visite a bar e ristoranti diminuiscono dello 0,6% e il valore del mercato dello 0,2%, dopo il calo delle visite dell'1,1% registrato nel 2025. Cresce il pranzo (+1,7%), mentre l'aperitivo serale perde il 3,1% e restano in difficoltà le occasioni del dopo cena e della notte. La ristorazione commerciale in catena è sostanzialmente stabile (+0,04%), così come quella indipendente, al cui interno i ristoranti di fascia alta crescono del 2,9%, mentre quelli di fascia bassa e media arretrano. Sul fronte generazionale, le visite della Gen Z aumentano dell'1,5%, mentre quelle della Gen X calano del 4%. Il potere d'acquisto resta un fattore determinante: due consumatori su tre dichiarano che la propria situazione finanziaria condiziona frequenza e modalità di consumo nei locali. Il tutto in quadro che prevede un'inflazione generale del 4,2% a settembre 2026, a fronte di pressioni più contenute nel Beverage.

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